Stejnou službu vám udělá i kari síť opatřená háčky. Že už v ní pár ok chybí a není kompletní? To vůbec nevadí.

Ruční nářadí opatřené kovovými noži byste měli po sezoně vyčistit a do doby, než je znovu začnete používat, ochránit před rzí. Dobrým řešením je zapíchnout je až po rukojeť do směsi, kterou vytvoříte ze suchého písku a mazacího oleje (písek by měl být nasáklým olejem vlhký). Dobrý je lněný olej nebo WD-40, naopak nevhodný je olej motorový, jímž byste znečistili půdu, a stejně tak i rostlinný, který žlukne. Hrnec nebo kbelík se směsí a nářadím uložte na chladné, suché místo. Aby byly na novou sezonu připraveny i dřevěné rukojeti, vetřete do nich lněný nebo minerální olej. Nářadí na jaře ze směsi vyndejte a čepele otřete kusem pytloviny nebo nějakou hrubou látkou. Pokud upřednostňujete mít nářadí zavěšené, párkrát za zimu mu takovouto udržovací kúru alespoň dopřejte.