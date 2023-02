Loňský strmý nárůst cen energií řadě z nás pořádně zkrouhl rodinný rozpočet a jasně ukázal, že nejlepší je být energeticky soběstačný. Není tedy divu, že zájem o instalaci fotovoltaických solárních panelů několikanásobně vzrostl. Pokud o ní uvažujete i vy, dlouho neváhejte. A to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že společnosti, které se montáží zaobírají, jako jsou například EnergoSolar, Schlieger a Acetex, mají poměrně nabitý program. Druhým pak to, že na podání žádosti o dotaci už není moc času, zvládnout to musíte do 15. března.

Co je fotovoltaika a jak to funguje

Jde o technologii, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. K tomu slouží zařízení nazývané solární panely. Ty jsou obvykle instalovány na střechách domů nebo na pozemcích a jsou připojeny k bateriím či elektrické síti. Pokud jsou připojeny k bateriím, sluneční energie se ukládá do baterií pro pozdější použití. Jestli jsou připojeny k elektrické síti, sluneční energie se používá k napájení spotřebičů v domě. Elektřinu, kterou vaše domácnost nespotřebuje, od vás na základě uzavřené smlouvy vykoupí velcí dodavatelé, aniž byste potřebovali licenci na její výrobu.

7 důvodů, proč je instalace fotovoltaických panelů výhodná

1. Snížení nákladů na energii: Fotovoltaické panely umožňují výrobu vlastní energie ze slunce a tím snižují náklady na energii.

2. Nezávislost na dodavateli energie: Vlastní fotovoltaická elektrárna umožňuje nezávislost na dodavateli energie, což je výhodné zejména pro rodiny a firmy, které chtějí mít větší kontrolu nad svými náklady na energii.

3. Snížení závislosti na sítích: V případě výpadku napájení z hlavní sítě může být fotovoltaická elektrárna stále schopna dodávat energii.

4. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Fotovoltaická elektrárna může zvýšit hodnotu nemovitosti, protože potencionální zájemci ocení výhody této technologie.

5. Dlouhá životnost: Fotovoltaické panely mají životnost až 30 let, investice do nich se tak vyplatí.

6. Ekologičtější zdroj energie: Fotovoltaické panely nepotřebují fosilní paliva a neprodukují škodlivé emise, což je ekologičtější způsob výroby energie, který pomáhá snižovat emise skleníkových plynů.

7. Podpora obnovitelných zdrojů energie: Montáž fotovoltaických panelů přispívá k podpoře obnovitelných zdrojů energie a pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech.

Co je dobré před instalací fotovoltaického systému vědět

I když se někteří lidé snaží ušetřit a instalaci chtějí zvládnout svépomocí, není to nejlepší řešení. Laik totiž může při montáži napáchat řadu škod. A navíc musí počítat s tím, že bez profesionální montáže certifikovanou firmou přijde o záruky. Instalace fotovoltaického systému je složitý proces, který vyžaduje znalosti a zkušenosti v oblasti elektrotechniky a stavebnictví. Zároveň je důležité dodržovat místní předpisy a normy pro instalaci solárních panelů. To všechno jsou důvody, proč využít služeb kvalifikovaných odborných firem, které zajistí nejen projekt, ale především také bezpečnou a efektivní instalaci a údržbu systému. A co je neméně důležité, pomohou maximalizovat výkon instalovaných panelů.

Vše začíná vypracováním plánu, který zahrnuje určení požadované velikosti systému, umístění solárních panelů a umístění inverzního měniče a baterií (pokud jsou součástí systému). Zvolit vhodné místo pro umístění solárních panelů je důležité proto, aby byly vystaveny co největšímu množství slunečního záření během dne. Následujícím krokem je instalace panelů na střechu budovy nebo na samostatné montážní konstrukce.

Jak fotovoltaické panely fungují

Jednotlivé panely se skládají z fotovoltaických článků, které obsahují polovodičové materiály, jako je křemík. Když sluneční záření dopadá na fotovoltaický článek, uvolňují se elektrony v polovodiči a vytvářejí elektrický proud.

Fotovoltaické panely jsou obvykle instalovány na střechách domů nebo na pozemcích a jsou připojeny k bateriím nebo k elektrické síti. Pokud jsou připojeny k bateriím, sluneční energie se ukládá do baterií pro pozdější použití. Pokud jsou připojeny k elektrické síti, sluneční energie se používá k napájení spotřebičů v domě a přebytečná energie se dodává do sítě.

Kdo má nárok na dotaci a co k žádosti potřebujete

V současné době je nejvýznamnějším programem podpory fotovoltaiky v České republice dotační program Nová zelená úsporám. Tento program je financován ze státního rozpočtu a umožňuje získat dotaci na nákup a instalaci fotovoltaických panelů vlastníkům stávajících rodinných domů a vlastníkům řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadových domků). Nově mohou o dotační podporu požádat také rekreační objekty (budovy s číslem evidenčním) s podmínkou, že v nich má žadatel trvalý pobyt minimálně 2 roky. Je také dobré mít na paměti, že pokud dotaci získáte, musíte zajistit, aby fotovoltaika na domě byla v provozu nejméně 10 let, což je tzv. stanovená doba udržitelnosti.

Žadatelé musejí splnit několik podmínek, které byly naposledy upraveny v roce 2021 a měly by platit až do roku 2025. Na podání žádosti o dotaci už není moc času, udělat to musíte do 15. března. Mezi podporované varianty fotovoltaiky patří fotovoltaiky na přípravu teplé vody, fotovoltaiky bez akumulace, fotovoltaiky s akumulátorem do baterií, fotovoltaiky s tepelným čerpadlem a také ostrovní elektrárny. Při podání žádosti nemusíte dodat energetický posudek a dokonce ani projektovou dokumentaci. Je ale potřeba doložit doklady prokazující výměnu starého zdroje tepla včetně daňových a účetních dokladů za realizaci. Díky dotaci lze pokrýt až 50 % nákladů na pořízení fotovoltaiky, tuto částku lze ještě zvýšit kombinací s dalšími úspornými řešeními, například domácí dobíjecí stanicí. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč.

Obraťte se na prověřené firmy

Výběru firmy věnujte velkou pozornost. Pozor si dejte na podezřele levné firmy bez historie a referencí. Určitě si nechte vypracovat více nabídek, požadujte záruky a ukázky předchozí práce, nechte si vše vysvětlit, pročtěte si diskusní fóra a recenze. Jak už je zmíněno výše v textu, nejlepší je oslovit spolehlivé společnosti, které se instalací fotovoltaických systémů zabývají už déle a jejich práci měly možnost ověřit tisíce klientů. Mezi takové patří například společnosti EnergoSolar, Schlieger a Acetex.

Schlieger je jedničkou v počtu realizací v Česku. Společnost se specializuje výhradně na obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla, solární ohřev vody, nízkoteplotní topné soustavy a fotovoltaické elektrárny. To vše od návrhu přes nabídku až po realizaci.

Za projektem firmy EnergoSolar, která je specialistou na fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a podnikatele a na trhu působí přes 5 let, stojí společnost Chaintech. Poskytují servis od A do Z – od vypracování kalkulace, projektu, vyřízení dotace, instalace a servisu, čímž umožňují zákazníkům nejsnadnější a nejrychlejší přístup k úspornému a ekologickému způsobu života.

Dalším předním českým poskytovatelem řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie je společnost Acetex, jejíž motto zní: „Věříme v zelenější budoucnost, preferujeme kvalitu před kvantitou a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi." Specializují se především na tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Tyto systémy dodávají na klíč včetně odborné instalace, vyřízení dotace, záručního i pozáručního servisu. Mají za sebou více než 1000 úspěšných realizací a služby poskytují ve všech krajích ČR.