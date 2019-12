V dnešní době nám na kartě, v telefonu či v počítači zůstávají uložené stovky fotek, které si možná čas od času letmo prohlídneme. Není ale nad to mít možnost držet ty nejhezčí z nich v ruce. V minulosti k tomuto účelu sloužila fotoalba, ke kterým se teď lidé zase vracejí, i když mají už tak trochu jinou podobu. Jde v podstatě o moderní album fotografií, které má podobu osobní knihy.

Fotokniha: Aplikace pomůže, prostor pro tvorbu zůstává!

Vytištění fotoknihy si v dnešní době můžete objednat u celé řady firem, tvorba obsahu a vzhledu je ale jen ve vašich rukou. Nemusíte mít obavy, není na tom nic složitého. Vše zvládnete pomocí on-line editoru nebo stažené aplikace, která vás celým procesem provede. Osobně vám doporučuji druhou možnost, při které v případě jakýchkoliv problémů, jako jsou neopatrné kliknutí, vypnutí počítače nebo třeba výpadek proudu, nepřijdete o neuloženou práci.

Důležité je především předem si vybrat fotky, ze kterých chcete fotoknihu sestavit, a pak už se do toho můžete pustit. Po zvolení možnosti vytvoření fotoknihy se vám obvykle otevře náhled fotoknihy a panel nástrojů pro její přizpůsobení. K dispozici jsou různé filtry, rámečky, masky a podobně. V první řadě je důležité vybrat si požadovaný formát a také vazbu. Pak si zvolíte šablonu, do které budete fotky zasazovat. Ty jsou buď neutrální, nebo mohou být vytvořené pro konkrétní příležitost, jako je svatba, narození dítěte, cestování a další.

Nakonec přichází ten nejzábavnější okamžik, při kterém můžete popustit uzdu fantazii a kreativitě. Čeká vás rozmístění vybraných fotek do knihy, doplnění textů a případně dalších drobností. Hrát si samozřejmě můžete s velikostí fotografií, textu i s barvou pozadí. Tvorbu fotoknihy zkrátka máte jen a jen ve svých rukou. V moment, kdy budete s knihou spokojeni, už jen stačí kliknout na tlačítko objednat, vyplnit požadovaný počet kusů a za pár dnů vám vámi vytvořená fotokniha dorazí vytištěná až domů.

Jak vyrobit fotoknihu doma z kartonu?

I když fotoknihy nejsou drahé, ceny začínají už na sto sedmdesáti korunách, máme tip i pro ty, kteří chtějí ušetřit nebo preferují vlastnoruční výrobu. Jednoduchou originální fotoknihu si totiž snadno vyrobíte doma.

Potřebovat budete:

dva listy pevného kartonu na desky

několik archů silnějšího papíru

lepidlo nebo fotorůžky

pravítko

jídelní nůž

děrovačku

provázek či stuhu

Nejdříve si do všech čtvrtek i do kartónu udělejte děrovačkou otvory, kterými později protáhnete stuhu. Aby se při prohlížení daly jednotlivé listy pohodlně obracet, udělejte ještě asi dva a půl centimetru od okraje s dírkami na každém listu přehyb. Stačí, když ho přejedete podle pravítka jídelním nožem.

Pak už se můžete pustit do lepení fotografií. Pokud je chcete ještě orámovat, použijte třeba populární washi pásky, které seženete ve všech hobby prodejnách pro výtvarníky a kreativní tvořivce. Konečný vzhled stránek můžete ještě doladit například samolepkami, ale i věcmi, které se k fotografiím vztahují, jako jsou vstupenky, pohledy, lístky, letenky, ale třeba i písek z pláže nebo vylisovaná květina. Nakonec album svažte provázky či stužkou, kterou protáhnete jednotlivými otvory.

Fotoalbum by mělo vyprávět příběh. Jak toho docílit?

Ať už využijete aplikaci nebo budete fotoalbum vyrábět celé, nezapomeňte na jednu věc. Fotokniha by měla být plná emocí a měla by vyprávět váš příběh. Máme pro vás pár praktických tipů, jak toho docílit a jak ji udělat tak, abyste si v ní rádi listovali vy, vaši blízcí či přátelé.

1. Vyberte spontánní fotky

Fotky do knihy nikdy neskládejte jen tak, jak se říká, hala bala. Jejich výběr a také chronologickou posloupnost si předem dobře promyslete. Ujasněte si, jaký příběh chcete vyprávět, jaké události chcete navždy zaznamenat, jaké emoce chcete znovu prožít. Zapamatujte si také, že ty nejlepší fotografie, které skutečně příběh vypráví, nejsou portréty, na nichž objekt nehybně sedí a zírá do objektivu, ale jsou to ty nejspontánnější snímky.

2. Přemýšlejte nad rozvržením

Fotky na stránky rozložte tak, aby byla kniha ve finále pestrá a poutavá. Pokud tedy například zaplníte jednou fotografií celou dvoustranu, na následující stránku vložte fotografie například čtyři, na další dvoustranu zase umístěte jen dva snímky a tak dále. Vedle sebe vybírejte různorodé a pestré fotky, aby se „čtenář“ nenudil. Pěkně například působí kontrasty celku a detailu.

3. Nešetřete slovy

I když máte pocit, že k mnoha obrázkům není ani slov třeba, příběh popište. Připomeňte, za jakých okolností snímky vznikly, můžete uvést i údaje o místě a datu jejich pořízení. Pohrajte si se slovíčky a ke každé fotce připojte krátký komentář. Uvědomte si, že i když vy máte pocit, že si tu kterou situaci přesně pamatujete, budou si fotoknihu prohlížet i lidé, kteří u toho nebyli. Navíc, naše paměť je nespolehlivá, vzpomínky brzy zapadnou a vyprchají. A vy přece nechcete na nejkrásnější chvíle strávené s rodinou nebo přáteli zapomenout. Až si budete fotoknihu prohlížet za pár let, skvěle se pobavíte a připomenete si všechny ty krásné okamžiky. Pozor ale, abyste to s množstvím textu nepřehnali.

4. Nebojte se citací

Pokud vyrábíte fotoknihu, jejímž hlavním tématem jsou osoby, klidně přidejte jejich vtipné a jedinečné výroky. V případě dětí a jejich roztomilých hlášek to platí obzvlášť. Při prohlížení takové knihy se za pár let skvěle pobavíte, připomenete si vtipné okamžiky. Použít ale můžete i staré dobré citáty a myšlenky klasiků. Na internetu jich najdete tisíce.