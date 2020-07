Možná vás teď napadne, že jde zase o nějaký výmysl moderní doby. Snahu šokovat něčím novým, netradičním. Jenže květy růží v kuchyni zpracovávaly už naše prababičky a babičky. Určitě jste někdy, třeba ve filmu pro pamětníky, zaslechli slovo rosolka. Jak jeho základ napovídá, nejde o nic jiného, než o voňavý růžový likér, který naši předkové s oblibou popíjeli.

Po staletí vyhledávanou francouzskou specialitou je pak nepřekonatelný džem, vyrobený právě z okvětních plátků růží. Ten je oblíbený i v anglické kuchyni. Koupit se dá i u nás, za malou sklenku ale zaplatíte okolo dvou stovek. Pokud ho ale toužíte ochutnat, můžete si ho snadno vyrobit doma a navíc s minimálními náklady. Když ho navíc naplníte do nějakých zajímavých skleniček, budete mít po ruce netradiční dárek, který překvapí a potěší zároveň.

Růžový džem

Ingredience:

1/2 kg okvětních lístků růže (čím tmavší, tím bude výraznější i barva džemu)

1/2 hrnečku citronové nebo limetové šťávy

1 hrneček vody

1 kg krystalového cukru

1/2 čajové lžičky kyseliny citronové

Postup:

Okvětní lístky otrhejte, odstraňte ty poškozené a oschlé, zbytek v sítku opláchněte a nechte uschnout. Pak z jednotlivých lístků odstraňte spodní bílou část, která má trpkou chuť. Polovinu lístků nasekejte nadrobno, vše dejte do misky, zasypejte polovinou cukru, promíchejte a nechte jeden až dva dny uležet. Ze zbytku cukru a vody svařte cukrový sirup, do kterého pak přidejte citronovou nebo limetovou šťávu, proslazenou směs z okvětních plátků růží, kyselinu citronovou a vařte do zhoustnutí. Pokud chcete mít džem jemný, můžete použít tyčový mixér. Horký ho plňte do dobře omytých malých skleniček, zavřete, otočte víčkem vzhůru a nechte vychladnout. Po otevření uchovávejte v lednici a spotřebujte do týdne.