Zavřeniny jsou přesně tím, o čem jejich název napovídá. Ovoce se nezavařuje, pouze se zavře do skleničky, kde se konzervuje fermentací. Ta trochu pozmění jeho chuť, ale zaručí, že se ovoce nezkazí.

Do těchto skleniček se nepřidává žádný cukr, konzervanty ani další látky a skleničky neprocházejí žádnou tepelnou úpravou. Zavřeniny tak jsou mnohem zdravější než klasické zavařeniny, protože si zachovají všechny živiny a vitaminy.

Vyzkoušejte vlastní zavřeniny

Nejlepší na zavřeninách ale je, že je to rychlé a vůbec nic k tomu nepotřebujete. Jen ovoce a sklenice. Aby se ve sklenici ovoce nezačalo kazit, nádoby před použití vysterilizujte nebo je vyperte v myčce. Nebo je alespoň pořádně vymyjte a pak vypláchněte horkou vodou. Totéž proveďte i s víčky. A protože se ovoce před zavřením nijak neupravuje, je třeba ho sbírat na čistém místě.

Zavřeniny můžete udělat z každého malého ovoce – nejčastěji se používají bobuloviny, jako jsou borůvky, rybíz, angrešt, ale vyzkoušet můžete i maliny, ostružiny, třešně či špendlíky. Je důležité, abyste ovoce mohli do skleničky zkrátka jen nasypat, rozhodně ho nekrájejte, nemačkejte a ani nevypeckovávejte. Do sklenice ukládáte plody, které jsou dokonale zdravé a bez jakýchkoliv známek poškození, stopky naopak nevytrhávejte.

Nejdůležitější je rychlost, používejte proto malé skleničky

Když se vydáte na ovoce, nejdůležitější je rychlost. Ovoce sbírejte rovnou do skleničky a pak rychle zavřete – to vše je nejlepší stihnout ideálně do 15 minut. Ten čas je důležitý, protože jinak proces fermentace neproběhne správně. Proto raději vybírejte malé skleničky, které stihnete dostatečně rychle naplnit.

Ovoce zavřené ve sklenici vydrží minimálně půl roku.

Po uzavření sklenice skladujte v chladu a temnu. Proces fermentace záleží na okolní teplotě, čím studenější místnost bude, tím pomalejší bude. Brzy ovoce ztratí barvu a pustí šťávu, a kolik jí bude, záleží na druhu ovoce. Zavřené ve sklenici by mělo ovoce vydržet alespoň půl roku. Fermentace, která ve sklenici probíhá, postupně mění chuť ovoce. Proto může každá sklenička se stejným obsahem chutnat trošku jinak. Že proces probíhá, poznáte podle šťávy, která se časem ve sklenici objeví.