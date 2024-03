Jak tvarovat buxus: 11 zásad správného střihu

Aby mohly zimostrázy (buxusy) z vaší zahrady směle konkurovat těm ze zámeckých parků, musíte jim nejen provést správný sestřih, ale také poskytnout potřebnou péči. Poradíme vám, jak postupovat, aby byl výsledek co nejlepší.

Zimostráz je zřejmě nejrozšířenějším keřem používaným jak pro tvorbu živých plotů, tak především pro tvarování (v tom případě se většinou pěstuje jako solitéra). Jen málokterý zahradník odolá tomuto vábení. Vyzbrojen nůžkami se před zimostrázovým keřem mění v sochaře, aby do živé zelené hmoty vtiskl svou vizi. Fantazii se meze nekladou.

Husté keříky získávají geometrické i abstraktní tvary či na sebe berou podobu zvířecích a lidských postav nebo nejrůznějších předmětů. Tvarovat můžete i zakrslé druhy, ale v tom případě se namísto zahradních skulptur zaměřte na bonsaje.



Vždy důkladně promyslete, zda se bude daný tvar keře hodit do stylu vaší zahrady

Buxus: Zásady střihu

Stejně jako holič amatér může z bohaté kštice vytvořit zubaté ožužlané cosi, co lze spravit jen holicím strojkem, mohou příliš rozkmitané zahradnické nůžky způsobit stejnou újmu i zimostrázu nebo jinému tvarovanému stromku či keři.

Jak tedy provést správný sestřih, abyste se dočkali kýženého výsledku? Stačí dodržet pár osvědčených triků:

1. Kromě šikovných rukou a fantazie budete potřebovat vhodné náčiní. Budete-li se tvarování věnovat ve větší míře, vyplatí se pořídit si speciální nůžky, které se používají pro jemnější sestřih; především se jimi tvarují mladé rostlinky a složitější tvary.

2. Pro sestřih živých plotů i úpravu větších keřů do jednodušších tvarů, jako je jehlan, vystačíte s klasickými nůžkami na živý plot.



Velkolepé živé ploty z buxusu můžete zkoumat především při výletech po zámeckých zahradách

3. Hlavní zásadou je používat jen ostré, dobře nabroušené nůžky. Jinak větvičky a listy spíše rozmačkáte, než ostříháte, což nebude pěkné na pohled a keři to také dobře neudělá.

4. Prohlédněte si keřík a rozmyslete si, co by se z jeho hmoty dalo vystříhat či zda už svým tvarem sám nenapovídá, jak postupovat. Máte-li keřů více, měla by mít jejich úprava jednotný ráz a ladit se stylem zahrady. Teď nesoutěžíte o nejoriginálnějšího sněhuláka, ale dodáváte výraz zahradě.

5. Pokud se stříháním keřů teprve začínáte, volte tvarově jednoduché náměty, na nichž si své umění lehčeji nacvičíte a získáte zručnost.



Tvar koule: jednoduchý, ale z nejpůsobivějších

6. Složitější tvary napodobující postavy nebo předměty nejlépe vyniknou a také si nejdéle podrží svůj vzhled, vsadíte-li na jednodušší siluetu, jež vyznačí základní rysy daného zvířete či předmětu. Čím budou zimostrázové skulptury tvarově složitější, tím více času jejich neustálému udržování budete muset věnovat.

7. Řez nebo sestřih provádějte od shora dolů a od středu do stran.

8. Nezasahujte do keře razantně, ale stříhejte po menších částech a postupně po celé ploše.



Buxus roste velmi pomalu, proto jsou malé keříky docela drahé

9. Snadnějšího dodržení tvaru dosáhnete pomocí drátěné šablony, kterou osadíte do země přes mladý, ještě nízký keřík. Můžete ji použít jak v zahradě, tak v odpovídající velikosti i v nádobě. Větvičky budete stříhat několik centimetrů nad šablonou, aby ji vytvarovaný keřík postupně skryl.

10. Jakmile máte zelenou skulpturu hotovou, čeká vás už jen udržovací sestřih. Má-li být tvar buxusu stále dokonalý, musíte přistřihávat nové výhony zhruba jednou za tři týdny v období vegetace, která probíhá od června do konce srpna.

11. Nesporná výhoda živého sochařského materiálu je v tom, že když se výtvor nepovede, stačí nechat keř obrazit novou zelenou hmotou a můžete se do dílka pustit znovu. Stejně tomu bude, až se vám tvar okouká. Necháte ho jednoduše odrůst a vystříháte si něco zbrusu nového.



Při stříhání postupuje opatně; člověk se nechá snadno unést a pak toho může litovat

Buxus, nenápadný usurpátor

Jste-li spíše příznivci přírodních zahrad a násilné omezování růstu rostlin se vám příčí, můžete své solitérní zimostrázy i ty v živých plotech jen lehce zastřihnout tam, kde by jejich větve zasahovaly do cestiček nebo bránily ve světle jiným rostlinám.

Keře se totiž léty rozrostou do šířky a jejich kompaktní hmota pomalu, ale jistě doslova vytlačí a udusí sousedy. Proto chcete-li je nechat růst bez omezování, nechte mezi nimi a dalšími rostlinami při výsadně dostatek prostoru.

Aby bylo co stříhat

Aby vám byl návod na střihání platný, musí nejdříve keřík zimostrázu nabýt dostatečné velikosti a hustoty. Také musí mít zdravé, neoschlé listy. Jistě už víte, kam mířím. Ano, řeč bude o péči, bez níž to ani u tak nenáročné rostliny, jakou buxus je, nepůjde.

Buxusu vyhovuje stejně dobře slunečné jako polostinné stanoviště, ale potíže v růstu mu nečiní ani stín, a to jak při umístění ve volné půdě, tak v nádobě.

Půdu vyžaduje běžnou zahradní, ale zásaditou. Bez vyššího obsahu vápníku se mu příliš dařit nebude.

Buxus je mrazuodolný, nemusíte se bát, že vám bez pokrývky vymrzne, je-li vysazen přímo v zahradě. Pěstujete-li ho v nádobě, ochraňte kořenový bal před vyššími mrazy stejně jako u ostatních takto pěstovaných rostlin.



Rozmnožte si ho sami a malé keříky pěstované v nádobách nezapomeňte pravidelně přesazovat, aby měly dostatek prostoru

Keře v nádobách je třeba pravidelně a hojně zalévat a v letním horkém počasí také pravidelně rosit. Nejlépe navečer, když už na ně nesvítí slunce, aby nedošlo k popálení listů vznikem efektu lupy, který vytvářejí kapky vody na listech.

Sestřih, a tím neustále nové nasazování výhonů, rostlinu vysiluje, z toho důvodu potřebuje buxus pravidelné hnojení. Naprosto nutné je u keřů pěstovaných v nádobách, ale přihnojení jednou až dvakrát během vegetačního období prospěje i keřům v zahradě. Kolem kmenu jim rozhoďte výživný kompost nebo použijte vhodné plné hnojivo s vyšším obsahem vápníku, pro menší exempláře nebo přímo bonsaje speciální hnojivo pro takto pěstované rostliny.



Umění, které chce čas

Zužitkujte ho

Delší ostříhané větvičky použijte na výzdobu: podle ročních období je můžete přidat do aranžmá z živých či sušených rostlin. Ve vodě vydrží buxus velmi dlouho zelený, a když uschne, má krásnou zlatavou barvu, která dodá suché vazbě sváteční nádech.

Pozor na něj!

Buxus je velmi jedovatý, takže zabraňte dětem a zvířatům v jeho otrhávání, případně dokonce v možné konzumaci. Při výzdobě si ho nedávejte do ložnice, protože v zeleném stavu vydává dost nepříjemný zápach.