Pokud jste zaznamenali první ohlasy podzimu, přichází mimo jiné období sběru šípků – a to si určitě nenechte ujít. V této době je totiž více než kdy jindy důležité budovat silnou obranyschopnost proti chřipce a nachlazení a šípek, tento malý přírodní zázrak nám s tím rád pomůže – obsahuje totiž více vitamínu C než citron. Kromě toho mají šípky detoxikační účinek, zlepšují krvetvorbu, podporují správný růst kostí a působí proti problémům s trávením.

Kdy a jak sbírat šípky

Šípkové růže nepatří k oblíbeným zahradním keřům pro jejich divokost a nepříjemné trny. Kam a kdy se tedy pro šípky vydat? Najdete je například na okraji lesa, na stráních nebo v příkopech podél silnic. Vyrazit bychom měli někdy v období od konce září do poloviny října. Sbíráme plody, které jsou tvrdé a plně dozrálé, ty měkké nebo dokonce nahnědlé vynecháme. Sběr bychom měli ideálně stihnout do prvních mrazů – plody přešlé mrazem totiž ztrácí vitamíny. Šípky je dobré natrhat do látkového sáčku, ve kterém se nezapaří.

Sušení šípků: Jakou zvolit teplotu a jak postupovat

Nasbírané plody doma přebereme, umyjeme a následně usušíme utěrkou. Měli bychom je také zbavit zbytků stopek a okvětí. Pokud máme šípky připravené, můžeme přejít k samotnému procesu sušení.

Sušička

Pokud jste majitelem sušičky, je to úplně jednoduché. Očištěné plody nasypeme do sušičky a sušíme do ztvrdnutí. A při jaké teplotě? Ideálně 60–70 °C, určitě ne více než 80 °C. Dobře usušený šípek nesmí být měkký a uvnitř vlhký, ale naopak by se měl při stisku rozpadat.

Trouba

Jedná se o nejrychlejší způsob sušení, ale dávejte pozor, abyste je nespálili. Troubu předehřejte na 60–70 °C a šípky vysypte na plech vyložený pečicím papírem nebo na mřížku. Při tomto procesu je důležité mít po dobu sušení zapnutý větrák v troubě nebo nechat mírně pootevřená dvířka, aby se plody nespálily (třeba do nich vložit z boku vařečku). Šípky jsou usušené ve chvíli, kdy mají tmavě červenou barvu, jsou tvrdé a drolí se.

Sušení na slunci: Postup podle našich babiček

Pokud jste zastáncem přirozeného procesu sušení, můžete zkusit šípky nechat postupně vysychat na sluníčku, jak to dělávaly naše babičky. Jedná se také o nejekonomičtější metodu. Šípky můžeme rozprostřít na plechu vyloženém pečicím papírem, stejně jako bychom je chtěli dát do trouby, ale místo toho je necháme volně schnout na nějakém slunečném místě. A jak dlouho šípky na slunci sušit? Opět dokud plody nebudou dostatečně tvrdé. Při tomto procesu je také potřeba plody pravidelně kontrolovat, zda nenavlhly a neplesniví. Na noc je raději uklízíme do suchého prostoru.

Jak skladovat usušené plody

Dostatečně usušené šípky skladujeme nejlépe v uzavíratelné vzduchotěsné sklenici nebo v plátěném pytli zavěšeném ve větrané místnosti. Nevhodný je například igelitový sáček, ve kterém by se plody mohly zapařit a následně plesnivět. Uchováváme je maximálně jeden rok.

Jak připravit čaj ze sušených šípků

Pravděpodobně nejoblíbenější použití sušených šípků je šípkový čaj. Šípky rozdrtíme například v hmoždíři nebo kuchyňským válečkem a necháme několik hodin, klidně i přes noc odstát ve studené vodě. Dáváme asi jednu polévkovou lžíci drcených plodů na ½ litru vody. Těsně před konzumací zahřejeme na teplotu těsně pod bodem varu, poté odstavíme a přelijeme přes velmi hrubé síto nebo cedník vyložený filtrem. Necháme chvilku odstát a poté se může hotový čaj podávat. Kromě čaje můžete ze sušených šípků připravit také výborné šípkové víno.