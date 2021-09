Nejdříve si odpovězme na otázku, proč vůbec ovoce sušit? Nejdůležitější asi je, že připravované ovoce doma bude zdravé, ničím nestříkané, nesířené a bez přidaného cukru navíc, ačkoliv s ním nezhubnete. Kvalitu úrody si sami zkontrolujete. Navíc takto zužitkujete i velké množství plodů, které byste pravděpodobně jinak nechali ležet ladem. V neposlední řadě si můžete míchat své vlastní originální vícedruhové směsi.

Jak připravit ovoce a ochránit je před hnědnutím

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob sušení, úrodu nejdříve zkontrolujte a přeberte. Plody, které jsou plesnivé, nahnilé nebo i nedozrálé, odstraňte a ty zbylé, tj. zdravé a zralé, propláchněte ve vodě a usušte. Slupku není třeba odstraňovat.

Ovoce se obvykle krájí podle velikosti na plátky nebo na půlky, ale plody jako třešně, švestky či drobné hrušky můžete při sušení v troubě nechat celé. Pracujte rychle, aby byly uchovány všechny živiny – některé druhy začnou po rozkrájení rychle hnědnout. Abyste tomu zabránili, ponořte jednotlivé kousky na pět minut do vody s citronovou šťávou nebo s octem (na litr vody použijte šťávu ze dvou citronů či jednu lžíci octa). Po vyjmutí je nechte okapat a teprve potom rozmístěte na síta či plechy. Plody, jako jsou švestky, hroznové víno nebo borůvky, které mají voskový povlak, se suší dlouho. Pro zkrácení celého procesu je ještě před sušením ponořte na minutu či dvě do horké vody a pak opláchněte ve studené vodě.

Jak sušit ovoce v sušičce

V domácích sušičkách se ovoce suší při teplotách od 50 do 55 °C dle instrukcí jejich výrobce. Že je dobře usušené, poznáte podle toho, že je pružné, ohebné a vláčné. Protože obsahuje méně než 5 % vody, nebudou na něm žádná vlhká místa. Pokud některý kousek po vychladnutí rozříznete a zmáčknete, nesmí se na řezu objevit voda.

Zkuste si udělat ovocné kůže

V sušičce můžete zkusit připravit i tzv. ovocné kůže, známé také jako ovocné plátky či placky, kdy hodně zralé až přezrálé ovoce po omytí rozmixujete a umístíte na fólii k tomu určenou. Dá se použít jak jeden druh, tak směs, kdy k méně výraznému ovoci přidáte druh chuťově výraznější nebo ho ozvláštníte vločkami, oříšky, obilnými klíčky a podobně. Usušenou kůži pak srolujete a uschováte stejně jako klasické sušené plody. Můžete ji rozlámat do jogurtů, plnit krémy či jiným ovocem nebo jen tak zakousnout jako svačinku do ruky. Aby bylo sušení v sušičce efektivní, je dobré pořídit si maximální počet sít, které se do konkrétního typu přístroje vejdou.

Jak sušit ovoce v troubě

Naše babičky sušičky neměly, přesto ovoce sušívaly pravidelně. Zatímco dřív byla sušicím nástrojem trouba vytápěná dřevem, dnes je klasikou trouba elektrická. Jaký je vhodný postup, abyste ovoce nespálili? Zvolte nejlépe horkovzdušný ohřev na 40 stupňů Celsia. Jakmile bude trouba předehřátá, umístěte do ní rošty nebo plechy s ovocem naskládaným na pečicím papíru. Podstatné je troubu úplně nezavírat, aby z ní mohla odcházet vlhkost. S tím vám pomůže například složená utěrka nebo z boku vložená vařečka.

Po dvou hodinách sušení můžete teplotu zvýšit na 50 až 60 stupňů, aby se ovoce dříve usušilo (chcete-li však zachovat co nejvyšší možné množství vitamínů, sušte maximálně na 50 stupňů Celsia). Ke konci této doby teplotu opět snižte na původních 40 stupňů. Stav ovoce pravidelně kontrolujte, ať ho nespálíte: Délka sušení je závislá na zralosti ovoce, jeho druhu i velikosti jednotlivých kousků.

Jak sušit ovoce na slunci

Nejekonomičtějším způsobem je vyskládat ovoce na plech nebo síta a nechat je volně schnout na slunci tak dlouho, dokud dostatečně nevyschne. S podzimem však už sluníčko ztrácí sílu, a tak je o to více třeba kontrolovat, že plody neplesniví. Aby nenavlhly, je nutné umístit je pokaždé na noc domů, nenechávat je venku! Se snižujícím se počtem teplých, slunečných dnů je možné kombinovat sušení v troubě či sušičce s dosušováním venku na vzduchu.

Jak na skladování?

Sušené ovoce skladujte nejlépe v plátěných sáčcích nebo sklenicích se vzduchotěsným uzávěrem na suchém tmavém místě, ideálně s teplotou kolem 15 až 20 stupňů Celsia. A ještě poslední tip: Je dobré dělat si o sušení stručné poznámky, abyste napříště věděli, co dělat stejně, co jinak a lépe.