Čerstvé bylinky v našich kuchyních získávají na oblibě. Většina z nás si bez nich už ani přípravu každodenních pokrmů nedokáže představit. Teď v létě jsou navíc snadno dostupné. Rostou nám na zahrádce, v truhlíku na balkoně, v květináči na kuchyňském parapetu. Koupit je můžeme na trzích i v každém supermarketu. V zimě už je to ale horší. Nabídka čerstvých bylinek v obchodech je omezená, kvalita nízká a ceny vysoké. Přesto je ale můžete mít stále po ruce. Stačí si je jen teď zamrazit tak, aby chutnaly a voněly pořád jako čerstvé. Způsobů je hned několik. Se všemi z nich vás seznámíme v dalších kapitolách článku. Stačí si jen vybrat ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Proč vlastně mrazit? Mražení je nejlepší formou konzervace bylinek. Na rozdíl od sušení si zelené koření zachová svoji čerstvost, barvu i aroma. Je ale třeba vědět, jak na to. Většina z nás totiž při tomto způsobu uchování dělá základní chybu. Bylinky mrazíme jen tak nasucho, nasekané a nasypané jen do mikrotenového pytlíku, aby nezabraly příliš místa. Tak se ale rychle vysuší a mráz je spálí. Pro mražení použijte vždy jen co nejčerstvější bylinky. Ideálně je zpracujte co nejdříve po natrhání. Na zahrádku se pro ně vydejte hned po ránu, než na jejich lístky začne pražit sluníčko. To jsou ještě šťavnaté a plné éterických olejů, které se na přímém slunci začnou uvolňovat do okolí. Nažloutlé a uschlé listy odstraňte. Správně zpracované bylinky vám v mrazáku vydrží až do další sezóny. Nezapomeňte ale, že do pokrmů je nejlepší je přidávat až na konci tepelné úpravy.

Zalijte je olejem Možná vás to překvapí, ale oleji se v mrazničce vůbec nic nestane. Ztuhne sice, ale v teple pak zase rychle získá zpět svoji původní tekutou konzistenci. Jeho obrovskou výhodou však je, že aroma většiny bylinek se v něm ještě rozvine. Nejlepší je samozřejmě ten panenský olivový. Zamrazit můžete jednotlivé druhy samostatně nebo si připravit oblíbené směsi. Nejlepší je použít na to plastové formičky na led. Do nich nasypte porce nasekaných omytých a osušených bylinek, zalijte je olejem a dejte zmrazit. Druhý den je přendejte do plastových krabiček označených datem sklizně a druhem bylinek.

Použijte vývar Dalším způsobem, jak čerstvé bylinky zamrazit, je zalít je zeleninovým nebo masovým vývarem. Zmrzlé kostky pak můžete použít jak při přípravě pokrmů, tak například k ochucení a ochlazení již naservírované polévky. Postupujte stejně jako v předchozím bodu. Vývar zredukujte a nechte vychladnout. Bylinky zalijte tak, aby byly zcela ponořené. Formičky ale neplňte až po okraj. Jak si totiž určitě ještě pamatujete ze školních let, voda při mrazení zvětšuje svůj objem. Hotové bylinkové kostky pak uložte v plastové krabičce. Není nic lepšího než mít doma připravené vlastnoručně vyrobené ochucené sirupy a oleje, které dodají vašemu jídlu božskou chuť. Jak na to, to vám v následujícím videu poradí Radek David, šéfkuchař restaurací Babiččina zahrada a La Veranda, a Denisa Bartošová, autorka knihy Láskominy.