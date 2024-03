Jak správně pověsit obraz? Základem je pravidlo 145 cm

Prázdná stěna je horší než nakřivo pověšený obraz. Křivý rám navíc snadno srovnáte – ovšem vakuum dýchající z prázdných stěn je nemožné ignorovat. Pokud ještě váháte, jak si pověsit obrazy, protože třeba každý má jinou velikost nebo barvu rámečku, tak vězte, že to není nic složitého. Přinášíme vám užitečné rady, které jsou ze skvělé praktické knihy Manuál stylu a designu pro každý domov od švédské autorky Fridy Ramstedtové.

Princip 145 centimetrů

Ať už jste si v obchodě s nábytkem koupili obrazy tak, aby vám ladily k pohovce či koberci, nebo naopak vlastníte staré krajinky v těžkých zlacených rámech, teď přemýšlíte, jak je pověsit. Zcela první pravidlo říká, že ideální je výška 145 centimetrů. Američtí návrháři a designéři při instalaci obrazů totiž často mluví o pravidle „57 palců od středu“. Ve volném překladu to znamená, že obrazy máme věšet tak, aby se jejich středový bod nacházel 145 centimetrů nad podlahou. To proto, že v této výšce obraz lahodí oku, proto je právě takové umístění pozorovateli příjemné.

Ovšem řídit se tímto pravidlem důsledně a nekriticky by bylo ošemetné. Místnost s velmi vysokým stropem nebo pohovka či sedací nábytek s neobvykle nízkou zadní opěrkou mohou proporce zkreslit. Ovšem i tak je to dobrá výchozí rada, když se rozhodujete, jak vysoko u vás doma obraz pověsit. Uvidíte totiž, že to je vlastně níž, než jste si původně představovali.

Veškeré obrázky jsou od Fridy Ramstedtové publikované v její knize: Manuál stylu a designu pro každý domov

Šablony a metody pro nástěnné galerie

Když se rozhodnete vytvořit nástěnnou galerii, můžete na to jít různými způsoby. Buď budete opakovaně používat jeden a ten samý rozměr rámů, nebo sáhnete po několika velikostech. Pokud vsadíte na různorodou variantu, použijte minimálně tři různé rozměry – větší, menší a prostřední. Tak na obrazové zdi vytvoříte harmonii a zároveň přemostění mezi největším a nejmenším rámem. Nezapomeňte, že rámy můžete i různě natáčet, aby nesměřovaly všechny stejným směrem (klidně kombinujte stojící a ležící rámy stejné velikosti). Pak byste měli obrazy seřadit podle jedné linie.

Středová linie

Pověste obrazy do řady a jako výchozí bod použijte společnou středovou linii. Výšky hřebíků vyměřte tak, aby střed každého obrazu ležel na stejné linii jako středy ostatních obrazů.

Spodní linie

Pověste obrazy do řady a jako výchozí bod použijte společnou spodní linii. Výšky hřebíků vyměřte tak, aby spodní okraj každého obrazu končil na stejné linii jako spodní okraje ostatních obrazů. Hodí se pro rámy pravidelných i nepravidelných tvarů.

Horní linie

Pověste obrazy do řady a jako výchozí bod použijte společnou horní linii. Výšky hřebíků vyměřte tak, aby horní okraj každého obrazu ležel na stejné linii jako horní okraje ostatních obrazů.

Šikmá linie

Pověste obrazy tak, aby vedly pohled šikmo vzhůru. Použijte rámy na šířku i na výšku a hřebíky vyměřte tak, aby byl každý rám od ostatních rámů stejně daleko (ideálně pět až deset centimetrů).

Olovnicová linie

Pověste obrazy podle olovnice čili svislé přímky. Tou určíte společný středový bod, pokud máte různé rámy, nebo vyrovnáte okraje rámů, mají-li stejný tvar a rozměry. Olovnice funguje dobře u rámů pravidelných i nepravidelných tvarů (obzvlášť praktická je v úzkých prostorech mezi dveřmi nebo v menších průchodech).

Zvlněná linie

Pokud chcete na stěnu zavěsit spoustu hranatých rámů, ale rádi byste se vyvarovali přísného hranatého dojmu, můžete je umístit ve zvlněných liniích. Vyberte si obraz, který bude fungovat jako střed, a zbylé obrazy zavěste ve zvlněných liniích vycházejících z tohoto středu. Tak dosáhnete vizuální jednoty i s nepravidelnými rámy.

Čtyřúhelníkové obrysy

I při práci s různými a různě velkými rámy a obrazy můžete dosáhnout uklidňující jednolitosti, pokud vnější obrysy obrazové stěny srovnáte do čtverce či obdélníku. Tak ošálíte oko, aby vidělo jednotný celek, i když jeho části jsou různorodé.

Různorodé vnější obrysy

Pomocí nejrůznějších seskupení obrazů a rámů rozličných velikostí můžete u nástěnné galerie vytvářet proměnlivé kontury. Pokud je nějaký obraz příliš velký nebo malý (a ne příliš drahý), můžete ho zčásti oříznout nebo ho připevnit na větší paspartu, aby se vešel do jiného rámu, než jste původně plánovali.

Triky pro schodiště

Obrazová stěna nad schody je velmi vděčná, protože prohlubuje a zvýrazňuje prostor a výšku. Nad schody je vhodné zavěsit spoustu podobných obrazů do opakovaného vzoru. Pěkně funguje i kopírování stoupajícího schodiště. Změřte vzdálenost od některého schodu po spodní okraj rámu zavěšeného nad ním a pokuste se udržet středovou linii ostatních obrazů tak, aby kopírovaly stoupání schodiště.

Další praktické rady

Pověste obrazy do rohů

Některé prostory zaplňujeme obrazy téměř automaticky (jako stěny za pohovkou nebo postelí), na jiné naopak zapomínáme. Třeba na rohy. Když pomocí obrazů zvýrazníte nějaký roh, třeba čtecí koutek, vytvoříte v místnosti dojem dalšího pokoje.

Velké motivy

Pokud chcete na stěnu pověsit velký obraz, nezapomeňte, že velké motivy často vyžadují jistý odstup, aby je oko zvládlo pojmout celé. Mimo vhodné rozměry vůči stěně a nábytku pečlivě zvažte i to, jak velký odstup bude pozorovatel potřebovat.

Blok

Na většině obrazových stěn visí rámy s rozestupy pět až deset centimetrů, ovšem efektivním trikem je i rozvěsit je těsně vedle sebe do tzv. bloků. Tak získáte umělecké dílo, které v jednotné linii nebo v dramatickém tvaru prochází celým pokojem.

Praktické tipy pro obrazové stěny

- Větší a vizuálně těžší motivy, rámy a obrazy umísťujte na levou stranu galerie. Většina lidí čte text zleva doprava, proto se i na nástěnnou galerii díváme stejným způsobem.

- Velké obrazy fungují jako těžiště, připevněte je do spodní části galerie.

- Pokud chcete obraz pověsit za pohovku, dejte pozor, aby spodní rám visel 15–30 centimetrů nad okrajem zadní opěrky. Jinak riskujete, že se při sezení budete o obraz otírat nebo vám rám bude narušovat komfort při sezení.

- Pokud chcete obraz pověsit do jídelny, střední bod umístěte o něco níž, abyste si obraz mohli vychutnávat i při jídle.

Přišly vám tyto rady praktické a využitelné? Stejně praktická je i celá kniha Manuál stylu a designu pro každý domov od švédské autorky Fridy Ramstedtové. Uvědomíte si, že většinou řešíte vzory na látce na polštářek, barvu na stěny, ale nepřemýšlíte tolik o tom, jak uspořádat místnosti. Zjistíte, že sice designéři a architekti mají možná talent a cit pro prostor, že se ale řídí zcela racionálními pravidly, co se týče prostoru a jeho využití. Tato pravidla nejsou žádným tajemstvím a díky knize si je můžete osvojit. Dostanete tak srozumitelný návod, jak získat bydlení, které skutečně chcete. Díky ní porozumíte zákonitostem dobrého bydlení a naučíte se vytvářet krásný a útulný domov.