Mléčné kvašení není žádná novinka, dokládají archeologické nálezy

Mléčné kvašení je metodou starou jako lidstvo samo. Jak prokázaly archeologické nálezy, ke konzervaci se využívalo už šest tisíc let před naším letopočtem. V době, kdy neexistovaly mrazáky ani lednice, to byl jediný způsob, jak si lidé mohli uchovat zeleninu na celou zimu až do jara, a zajistit si tak stálý přísun tolik potřebných vitaminů. Těmi, stejně jako minerálními látkami a prospěšnými enzymy, které pomáhají regenerovat buňky, je krátkodobě kvašená zelenina doslova nabitá.

Populární „kvašáky“, tedy mléčně kvašené okurky, zná asi každý. Jsou dokonce chuťově oblíbenější než klasické sterilované okurky ve sladkokyselém nálevu. Málokdo už ale ví, že tímto způsobem můžete připravit i mnoho dalších druhů zeleniny. Mléčně kvasit se dají mrkev, zelí, cuketa, červená řepa, květák, okurka, kedluben, paprika, ředkev, cibule, česnek a další. A to jak jednotlivě, tak jako různé zeleninové směsi.