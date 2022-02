Ideální je prašan

Krásný koberec může být hlavním designovým prvkem v místnosti, zejména když je starožitný nebo ručně tkaný. Aby ale zůstal ve špičkovém stavu, potřebuje pravidelné čištění. Zajímá vás, jak čistit koberce přírodní cestou? V zimě – pomocí sněhu.

Letošní zima sněhu přeje, sněží poměrně často a alespoň pár centimetrů se několikrát objevilo i v nížinách. A víc ani není třeba. Kromě sněhu je důležitá i teplota, která by se měla pohybovat lehce pod nulou – zhruba kolem –4 až –6 stupňů Celsia. Nejlepších výsledků dosáhnete na suchém, prachovém sněhu. Položte koberec do čerstvě napadlého sněhu. Pár centimetrů lehce udusaného sněhu funguje nejlépe, zejména když leží na tvrdém či udusaném podkladu. Pokud je sníh příliš hluboký nebo příliš zledovatělý, čištění bude obtížné, či dokonce neúčinné.

Čištění sněhem se nejvíc doporučuje pro menší koberce. Mohou být vlněné, ručně vyráběné, ale i moderní, na které je možné použít mokré čištění. Údržba velkých koberců je tímto způsobem též možná, ale bude potřeba více lidí, protože manipulace s takovým kusem je náročná. Nezkoušejte tuto techniku na žádném koberci, který je určen pouze na suché čištění.

Postup krok za krokem

Začněte hned po ránu. Koberec dobře vysajte z obou stran. Nepoužívejte rotační kartáč, ale nástavec na podlahu. Pokud nemáte po ruce vysavač, koberec dobře vyklepejte, aby se uvolnil veškerý prach a nečistoty. Postavte ho venku a nechte alespoň půl hodiny až hodinu aklimatizovat, tedy vymrznout.

Položte koberec na sníh a lopatou či koštětem na něj naházejte lehoučkou vrstvičku sněhu. Nechte 15 minut působit. Sníh se pak pokuste dostat do vláken koberce, ať už budete po koberci pořádně dupat, nebo si na pomoc vezmete koště či klepač na koberce. Do jedné strany koberce budete „vtloukat“, z druhé strany vyklepáte nečistoty. Opakujte, dokud pod kobercem nebude zůstávat čistý sníh, u hodně znečištěných koberců to může být i pětkrát z každé strany.

Nakonec setřeste přebytečný sníh a pověste koberec přes zábradlí, plot nebo prádelní šňůru. Nechte viset alespoň půl hodiny, aby zbytkový sníh vysublimoval, tedy změnil své skupenství na plynné, aniž by koberec promáčel. Nepokládejte mokrý koberec na podlahu. Pokud koberec nestihne venku vyschnout kvůli vysoké vlhkosti vzduchu, nechte ještě proschnout v interiéru, třeba přehozený přes židle. Jen pozor, aby židle nebyly dřevěné bez laku, aby vlhkost nepoškodila povrch dřeva.