Pokud jste teprve ve fázi plánování, můžete pro monitor televize vytvořit niku tak, aby ze zdi nevystupoval – o to snadněji ho pak ukryjete.

Ještě nenápadněji to jde pomocí obrazů. Ty jsou umístěny na kolejnicích kvůli snadné manipulaci.

Pojezd nemusí být skrytý, pokud ho pojmete jako součást dekorace. Posuvné dveře z masivu jsou aktuálně in.

Jak je vyroben?

Podobný typ boxu, ale dvířka se otvírají směrem nahoru. Při sledování televize musí zůstat v otevřené poloze, takže budou vyčnívat do prostoru. Nejméně to bude vadit tam, kde je televize umístěna co nejblíže stropu.