Existuje několik možností, jak česnek uskladnit, aby vám v bytě či domě vydržel co nejdéle. Stará osvědčená rada praví, že nejlepší je uložit jej na stinném místě, kde proudí vzduch – takovým bývala půda, kde nemrzlo. Podobný prostor má ale málokdo, a tak je nutné přizpůsobit skladování česneku dnešním možnostem.

Skladování česneku v bytě

Hodně pěstitelů si pochvaluje následující postup: Česnek očistěte od nejsvrchnější vrstvy a seřízněte mu stonky zhruba na dvacet centimetrů. Ty postavte do vázy palicemi nahoru, nechte někde po ruce a odebírejte podle potřeby. Vodu do vázy samozřejmě nedávejte, česnek by zplesnivěl. Pokud jste manuálně zruční, můžete jej splést do copu. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, najděte mu místo, kde nebude dopadat sluneční záření a kde nebudou příliš vysoké teploty.

Česnek se dá uložit i do čistých bedýnek – do komory nebo sklepa, a to buď volně, nebo zabalený po jednotlivých palicích do novinového papíru či papírového sáčku, protože zkušenost pěstitelů ukazuje, že některý (dosud blíže neurčený) typ papíru dokáže česnek uchránit od jeho škůdce vlnovníka česnekového (více o něm později). Někdo doporučuje umístit palice zabalené do novin do síťky, kterou pověsí, aby k česneku proudil vzduch ze všech stran. Platí, že pokud není česnek vlnovníkem napaden, vyhovuje mu sucho a pokojová teplota.

Skladování česneku v mrazáku nebo lednici?

Tento způsob skladování česneku má své příznivce i odpůrce. Znám ty, kteří nedají dopustit na uložení česneku do lednice v papírovém sáčku. Počítejte ale s tím, že se nejedná o dlouhodobější řešení, protože v ledničce je příliš vysoká vzdušná vlhkost. Jiní si chválí nasypat již oloupané či téměř oloupané (necháte jim jen poslední slupku) stroužky do skleněné lahve, kterou potom dobře zašroubujete a umístíte dle libosti do lednice nebo do mrazáku.

Nakládání do oleje se raději vyhněte

Dost kuchařek uchovává česnek naložený v oleji, ale odborníci varují, že v domácích podmínkách je to naprosto nevhodné a nebezpečné. Česnek totiž coby zelenina s malým obsahem kyselin podporuje růst bakterií Clostridium botulinum, které produkují velmi účinný jed, způsobující botulismus (otravu botulotoxinem s rizikem smrti).

Česnek utřený se solí: jak na to?

Známý a bezpečný je česnek utřený se solí, u něhož se zkažení bát rozhodně nemusíte. V ledničce vydrží bez jakékoliv zkázy připravený vždy k použití, snadno jím ochutíte polévky, masa, zeleninové pokrmy. Pokud s ním potřete řízky ještě před obalováním, uvidíte, o kolik chutnější mohou být!

Recept: Stroužky česneku oloupejte, protlačte lisem a smíchejte se solí v poměru na 1 kilogram česneku 300 gramů soli. Vzniklou pastou naplňte skleničky a dobře je zašroubujte. Pastu uložte na chladném tmavém místě, například v komoře, po otevření v ledničce. I česnek se solí někteří ukládají do mrazáku.

Jak skladovat sadbový česnek?

Hodláte-li skladovat sadbový česnek, mořte jej po dobu dvou až tří hodin Sulkou (kapalný sirný koncentrát s obsahem bezchloridového draslíku a dusíku), a to buď v srpnu či září, nebo výrazně později, těsně před výsadbou. V případě první varianty nechte po namoření česnek rychle oschnout, uskladněte jej až do výsadby na dobře větrané místo a těsně před ní pak stroužky namočte na půl hodiny do vody.

Nezapomeňte! Prevencí před vlnovníkem je sázení zdravé sadby a pěstování cibulovin na stejném pozemku nejdříve po čtyřech letech.

Vlnovník česnekový aneb Poznejte nepřítele

Možná máte sami zkušenost s matným místo lesklým povrchem stroužků, jejich postupným scvrkáváním a hnědnutím. Jedná se o takzvané vyšeptávání stroužků, jehož viníkem je 0,1 až 0,3milimetrový roztoč vlnovník česnekový (Aceria tulipae). Na jediném stroužku jich může žít několik stovek až tisíc, přičemž vysávají jeho povrchová pletiva.

Bohužel je třeba uvést, že zatím neexistuje žádný stoprocentní způsob, jak proti němu zasáhnout. Jak ukazuje zkušenost, co účinkuje jeden rok, stává se dalším rokem nefunkční. Možná vás alespoň částečně uklidní informace, že česnek napadený tímto roztočem se dá dále konzumovat.

Vlnovníka lze v zakoupeném česneku objevit rovnou, jakmile ho oloupete, ale stejně tak můžete mít nějakou dobu klid a objeví se až po nějaké době skladování. Protože je tento roztoč aktivní a pohyblivější při vyšších teplotách, doporučuje se skladovat česnek v prostorách s teplotami nižšími, jen mezi 0 až 4 stupni Celsia. Jestliže v česneku roztoč není, jeví se jako nejvhodnější teplota pro skladování kolem 20 stupňů Celsia a vlhkost kolem 60 procent.

Dobrý tip: Abyste předešli možnému rozšíření roztoče, česneky různého původu skladujte vždy odděleně.

Podle Ing. Jana Kozáka, známého pěstitele česneku, dokáží rozvoj vlnovníka omezit sušené aromatické rostliny, jako jsou například levandule, máta nebo kopr. Stejně tak můžete zkusit skladovat česnek – určený ať k sadbě či ke konzumaci – v lučním seně, které umístíte ve velké vrstvě pod i nad česnek.