Léto se blíží. Možná to tak ještě při pohledu z okna nevypadá, ale za pár týdnů už se posadíme na zahradě a budeme relaxovat v teple slunečních paprsků. Času, který letos strávíme na terase a zahradě, bude zřejmě víc než v jiných letech, a tak je třeba prostor zařídit tak, aby nám na něm bylo dobře. Mnohdy stačí málo a zahrada se promění k nepoznání. Co tedy udělat?

Nejdřív ukliďte

Je to tak – chaos kolem vytváří chaos v duši. Abyste si odpočinuli, musíte k tomu mít vhodné prostředí. A přeplněná zahrada i dvorek prostě nevypadají dobře. Takže se dobře rozhlédněte a vše, co překáží, ukliďte. A to, co nepotřebujete, někomu darujte, nebo rovnou vyhoďte. Zbavte se starých dětských hraček i rozbitého nářadí.

Pak prořezejte přerostlé stromy a živé ploty, vyhrabete suché listí i trávu a zastřihněte vše suché, co na zahradě najdete. Upravte záhony i cestičky a nakonec se zamyslete nad tím, co na zahradě chcete dělat, a vytvořte svým plánům dostatek místa.

Mít si kde sednout

Venkovní sestavy, křesla, lehátka, lavičky, doma vyrobená sedátka - mají jedno společné, bez nich se prostě útulná zahrada zařídit nedá. Posezení na dece má své kouzlo, ale delší čas na ní vydrží jen děti, dospělí potřebují své bolavé tělo vypodložit nějakými polštáři a pohodlně se opřít.

Při pořizování sezení do zahrady berte v potaz nejen svůj vkus, ale také užitkové vlastnosti. Zamyslete se nad tím, kolik míst potřebujete a zda se chcete natáhnout, nebo se spíš pohodlně usadit u kávy a vína. Možná chcete na zahradě či terase i jíst a v tom případě raději nejdřív vyberte odpovídající stůl a potom i nějaké židle, lavice či křesla.

Kvalitní venkovní nábytek si můžete sami vyrobit nebo vybrat v široké nabídce hobbymarketů a na internetu.

Zhoupněte se

Jestli si chcete na zahradě skutečně odpočinout, pořiďte si houpací síť, hamaku či závěsné křeslo. Pohupování připomíná pobyt v matčině děloze, kde bylo bezpečí, a tak má přirozeně zklidňující účinky na rozbouřenou mysl. Uvidíte, že se zde bude líbit dětem i dospělým a brzy budete pořizovat další.

Nezapomeňte na stín

Slunce je fajn, ale pokud je ho moc, může být i nebezpečné. Aby byl odpočinek dokonalý, budete potřebovat kousek stínu. Základem je kvalitní slunečník, který připomene dovolenou u moře, ale pro větší posezení nebude dostatečný. Využijte proto přírodní stín poskytovaný stromem, ale i různé altánky či pergoly, markýzy a pnoucí rostliny.

Instalujte vodní prvek

Voda je element, který by na zahradě neměl chybět, a pokud nemáte to štěstí, že vám zahradou protéká potůček a nemáte ani koupací jezírko, investujte aspoň do malé fontánky, kašny či ptačího pítka. Pohled na vodu a její zurčení má totiž uklidňující a regenerující účinky, voda ochlazuje i vzduch ve svém okolí.

Zahrada má zelenou

Každý z nás sní o zahradě, která by vypadala jako z katalogu či mu připomínala pobyt na tropickém ostrově. Klíčem je vybrat takové rostliny, které nejen budou vypadat dobře, ale také se přizpůsobí prostředí. Umírající tropické rostliny vám tropy nepřipomenou.

Základem zahrady by měly být rostliny, které jsou pro místní podnebí typické, kombinovat je můžete s těmi, které se přizpůsobily místnímu klimatu. Exotické rostliny konzultujte s odborníky, kteří zároveň poradí, jak se o ně správně starat.

Vytvořte si kout na snídani

Pokud vás neláká velké sezení, pořiďte aspoň malý stůl a dvě židle a postavte je na balkon nebo v blízkost dveří na zahradu. Můžete tak ranní šálek kávy a jogurt vychutnat na čerstvém vzduchu. Pohled do zeleně a sluneční paprsky – to je ten nejlepší způsob, jak začít den.

Osvětlení vytváří atmosféru

Ostrůvek světla uprostřed temnoty působí příjemně a útulně, vyvolává pocit bezpečí. Je to poměrně jednoduchý způsob, jak si na zahradě udělat pohodové posezení. Nejlevnější a nejsnazší variantou jsou lucerny a svíčky, hned za nimi následují solární svítidla.

Pokud však máte možnost, natáhněte na zahradu nějaký prodlužovací kabel a zapojte pár světelných řetězů. Atmosféra, kterou takto vytvoříte, bude doslova magická.

Nezapomeňte na soukromí

Soukromí by mělo být nedílnou součástí venkovní relaxace. Určitě si neodpočinete, když vás budou pořád dokola okukovat sousedi. Vsaďte na přírodu, tam kde to jde, využijte živé ploty, vzrostlé ploty a popínavé rostliny, ale když nestačí, pomohou zástěny, paravány a plné ploty.