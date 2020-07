DIY: Vlastní klimatizace do bytu nebo do domu

Jestli je u vás doma vedro k zalknutí a v noci ani nemůžete spát, máte na výběr z několika možností. Buď musíte investovat do klasické nástěnné klimatizace, která ale i s instalací stojí přes 15 000 Kč. Navíc vlastní instalace je náročná a vyžaduje i drobné stavební úpravy. Další variantou je mobilní klimatizace. I ta vás ale vyjde minimálně na 7000 Kč, což není zrovna málo. Co byste ale řekli na funkční pokojovou klimatizaci, které vás nebude stát ani celou tisícovku? Musíte si ji sice vyrobit svépomocí, ale zvládne to každý. Proč byste to tedy nezkusili i vy?

Na klimatizaci budete potřebovat:

polystyrenovou krabici s víkem – najdete ji také pod názvem polystyrénový termobox. Musí být velký tak, aby se vám do něj vešly alespoň čtyři dvoulitrové PET láhve. Seženete jej na internetu, v gastro prodejnách a hobby marketech, klidně ale můžete použít starou nevyužívanou polystyrénovou chladicí tašku



pokud máte potřebné vybavení a jste zručný kutil, můžete místo polystyrénové krabice použít přenosný chladicí box na potraviny, jen bude větší oříšek do něj vyříznout díry



prázdné dvoulitrové PET láhve



malý ventilátor určený pro odvětrání toalet, koupelen a kuchyní (axiální ventilátor) – čím výkonnější, tím lepší



dostatečně dlouhý přívodní kabel



plastové koleno s úhlem 90 ° pro kruhová potrubí



ostrý řezací nůž

Postup:

1. V první řadě si pár hodin dopředu vodou naplňte tolik lahví, kolik se vám do krabice vejde, a dejte je do mrazáku.

2. Pak si do jednoho rohu víka vyřízněte dostatečně velký otvor na ventilátor, v protilehlém rohu pak díru na plastové koleno. Postupujte opatrně a neřezejte příliš u kraje, aby se vám polystyrén nezlomil.

3. Zapojte ventilátor podle přiloženého návodu k napájecímu přívodnímu kabelu. Tento úkon vám zabere nejvíc času.

4. Nyní do jednoho otvoru umístěte ventilátor, který bude teplý vzduch z místnosti vhánět dovnitř do krabice. Do druhého pak zasuňte plastové koleno. Důležité je, aby byly skutečně umístěny v protilehlých rozích, a vzduch uvnitř tak mohl dobře cirkulovat. Aby vše dobře těsnilo, můžete použít tavnou pistoli.

5. Nyní už jen naplňte bednu láhvemi se zmrzlou vodou, zavřete ji, šňůru od ventilátoru zastrčte do elektrické zásuvky a vychutnávejte si studený vzduch, který vám z klimatizace proudí. Ochlazený bude na krásných dvacet až dvaadvacet stupňů Celsia. Led v PET láhvích vydrží asi čtyři hodiny. Včas si proto dejte namrazit další.

A takto může vypadat podomácku vyrobená klimatizace. Ilustrační foto, víko krabice může být rovné: