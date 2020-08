Pokud byste v půlce srpna kupovali letničky, s prvními mrazíky by jejich krása vzala za své. Přitom rostliny nestojí malé peníze. Lepší volbou jsou trvalky, které pak na podzim přesadíte do záhonu či můžete dát do chladného sklepa. Trvalky můžete doplnit takovými pokojovými rostlinami, které přes léto snesou pobyt venku. Které to jsou? Podívejte se na video v úvodu článku, kde vám Markéta Mayerová spolu se zahradníkem Petrem Sedláčkem poradí, které rostliny vybrat a jak se pak o ně na podzim postarat.