Vypněte a nadechněte se: Léto na zahradě jako terapie. Jak na to?

Znáte to. Vkročíte na zahradu, ale místo toho, abyste se zastavili a kochali, mozek se vám rozjede jak cirkulárka: Co je potřeba? Posekat trávu, přesadit rajčata, zalít truhlíky, ostříhat levanduli, sklidit jahody, odplevelit záhony, vymést terasu…

Ale kde je nějaké vědomé zastavení? Chvíle, kdy si v zahradě konečně sednete s kávou, nohama nahoru a jen jste? Kdy si uvědomíte, že kolem vás něco roste a že to roste díky vám?

Člověk k tomu sklouzne snadno. Kdo už nějaký ten pátek zahradničí, bude se mnou jistě souhlasit, že zahrada je tak trošku past, ač krásná. Je plná úkolů, jimž nikdy nebude konec. A čím víc ji milujete, tím víc pro ni chcete udělat. Ale právě proto je důležité si občas připomenout, že to není jen pracovní plocha, ale že je to místo, kde se dá být. Kde si můžete dát rande sami se sebou, i kdyby to mělo být jen na pět minut. Ne takových těch uhoněných, ale vědomě prožitých.

Takže co s tím? Udělejme si z toho hru. Malou letní výzvu. Připravila jsem pro vás 15 bodů: drobných, zábavných, možná trochu poetických, které vám připomenou, že zahrada není jen místo, kde se lopotíte. Ale taky prostor, kde můžete načerpat klid, radost, smysl a třeba i trochu zpomalit to neustálé „ještě musím“.

Moji výzvu nemusíte plnit den po dni. Nejde o disciplínu, spíš o chuť. Vyberte si, co by vás právě lákalo, odškrtněte si, co jste zvládli. Doufám, že společně uvidíme, kolik radosti se vejde do jedné zahrady.

1. Sundejte si boty a projděte se bosí po trávě.

Neřešte, jestli je posekaná. O to lepší, když není.

2. Snězte něco rovnou z keře.

Jahodu, hrášek, rybíz... Tak, jako když jste byly děti.

3. Zasaďte něco, co není pro užitek, ale jen pro krásu a potěchu.

Letničku, trvalku, co vás zaujme na první dobrou. Prostě pro radost.

4. Zalévejte v tichu.

Žádný podcast, žádné zprávy, žádné telefonáty. Jen voda, půda a vy.

5. Zastavte se u nějaké květiny a snažte se na ni podívat novýma očima. Věnujte tomu aslepoň minutu.

Jak vypadá? Zaměřte se na detaily. Voní? Je na ní právě nějaký hmyz?

6. Napište si, co vám letos na zahradě dělá největší radost.

Je jedno, jestli je to rozmarýn, konečně zabetonovaný chodník nebo opravený skleník.

7. Posaďte se ven a nedělejte vůbec nic aspoň pět minut. Veškeré myšlenky, které k vám budou přicházet, pouštějte dál.

Bez mobilu. Bez kafe. Jen tak. Zvládnete to?

8. Dejte si zahradní drink.

Bezovou limonádu, panáka ostružinového likéru, mojito... Hlavně venku.

9. Ochlazení pro nohy: Napusťte si lavor a do vody ponořte chodidla.

Ideálně při čtení časopisu nebo koukání se do korun stromů.

10. Najděte na zahradě místo, kde je nejlepší výhled, a chvíli tam buďte.

Rovnou si tam přesuňte židli.

11. Vyfoťte detail, který byste jinak přehlédli.

Kapka vody na listu, struktura kmene, pupen na rajčeti. Pozor, je to návykové.

12. Z toho, co u vás právě kvete, vytvořte květinové aranžmá.

Do hrníčku, staré plechovky nebo konvičky. Není to kýč, je to poetika běžného dne.

13. Naslouchejte.

Zkuste si na pár minut sednout a vnímat jen zvuky kolem sebe. Ptáci, vítr, šumění listů.

14. Udělejte si večerní zahradní obchůzku.

Jen tak kouknout, co se kde změnilo. V době, kdy už je klid a zahrada voní.

15. Poděkujte.

Možná to zní divně, ale zkuste nahlas nebo v duchu poděkovat své zahradě za to, že je. Uvidíte, co to udělá.

