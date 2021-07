Také milujete tu nádhernou vůni fialových květů levandule? Uchovejte ji co nejdéle. Začnete tím, že ji prostě usušíte. To není nic složitého. Jednotlivé klasy vyskládejte na papírové ručníky či čisté utěrky a nechte schnout na vzduchu několik dní. Můžete také levanduli svázat do malých snopků a pověsit stonky vzhůru. Aby si zachovala barvu, je lepší nesušit ji na přímém sluníčku, ale spíše v temnu. Nicméně jestli nemáte dostatek levandule ze zahrádky, v těchto receptech funguje i levandule sušená, kterou seženete v obchodě.



Levandulový olej

Levandulový olej je skvělý pomocník při masáži bolavých nohou, hodí se do domácích repelentů i na potírání hmyzích kousnutí, ozdraví pokožku hlavy, ale můžete ho přidat i do receptů nejen na vaření, ale i při výrobě domácí kosmetiky. Určitě je fajn mít jednu pořádnou sklenici doma. Vydrží zhruba rok, takže do příštího léta.



Do uzavíratelné sklenice nasypte zhruba do poloviny květy sušené levandule a zalijte běžným olejem. Ten by neměl být příliš výrazný, aby nezničil levandulovou vůni. Hodí se například kvalitní slunečnicový olej, olej z mandlí, jader meruněk, konopí. Uzavřenou sklenici uložte na temné místo na zhruba šest týdnů. Asi dvakrát týdně protřepte. Po uplynutí doby směs přeceďte přes čisté plátno a uložte.



Levandulový balzám

Z výše uvedeného oleje můžete snadno vytvořit levandulový balzám, který užijete při masáži unavených svalů či při masáži spánků a krku při bolestech hlavy. Pokud se vám hodně vysušuje kůže, určitě ho oceníte.



Do hrnce dejte zhruba dva centimetry vody, 100 gramů levandulového oleje z předchozího receptu a 15 gramů včelího vosku. Chcete-li veganskou variantu, použijte zhruba polovinu množství kandelilového vosku. Na středně velkém hořáku zahřívejte, dokud se vosk zcela neroztaví. Nakonec vmíchejte ještě pár kapek vonného levandulového oleje a rozlijte do připravených sklenic. Balzám vydrží zhruba rok.

Krém v kostce

Krémy v kostce jsou super na suchou a popraskanou pokožku, snadno se připravují a určitě potěší i jako dárek. Krém používejte na suchou kůži, zejména na ošetření hrubých nohou, kolen a loktů. Skladujte jej na chladném místě mimo dosah slunečního světla, pak vydrží zhruba rok.



Do hrnce se dvěma centimetry vody přidejte čtvrt šálku levandulového oleje, čtvrt šálku včelího vosku a čtvrt šálku bambuckého, mangového nebo kakaového másla. Vše zahřívejte, dokud se ingredience nespojí. Přidejte několik kapek levandulového esenciálního oleje a nalijte do teplu odolných silikonových forem.

Levandulový peeling

Tento peeling kůži vyhlazuje, takže je nakonec měkká a hladká. Zvláště vynikající účinky má při použití na nohy, lokty a kolena. Směsí lehce obrušujte suchá místa, nakonec opláchněte teplou vodou.



Smíchejte půl šálku třtinového cukru, dvě polévkové lžíce levandulového oleje, lžičku medu a několik kapek levandulového esenciálního oleje. V závislosti na hrubosti cukru možná bude třeba přidat více oleje nebo cukru, dokud nebude konzistence ideální. Směs uchovejte v malé skleničce od marmelády v lednici, vydrží vám několik dní. Peeling si připravujte vždy jen na pár dní.



Levandulová tinktura

Pokud vás trápí bolesti hlavy nebo nespavost, zkuste se vyléčit levandulovou tinkturou, kterou si budete potírat spánky. Když se nanese přímo na pokožku hlavy, lze ji též využít jako ochranu proti vším. Ředěná (30 kapek v půl šálku vody) pomůže od kožních vředů a infekcí.



Tinkturu můžete udělat z čerstvých rostlin tak, že květy naplníte sklenici a až po vrchol je zalijete vodkou. Alkoholu by mělo být dvakrát víc než květů. Uzavřete, protřepejte a na šest týdnů uložte na tmavém místě. Nakonec přefiltrujte. Sušených květů budete potřebovat méně, poměr je jeden díl květů na pět dílů alkoholu. Jinak je postup stejný. Tinktura vydrží zhruba rok.