Drobné šelmičky, kterých si člověk téměř nevšimne – dokud se nenastěhují do jeho blízkosti, něco nezničí nebo mu nezadáví drůbež. To jsou kuny skalní. Víte, jak se jich zbavit? Co kuna nemá ráda, nač ji nalákat, které pomůcky lze použít? A co dát proti kuně do auta?

Kuna skalní patří mezi zvířata, která se ze svého přirozeného útočiště stahují do blízkosti lidských obydlí, do měst. Mají zde totiž dostatek úkrytů i potravy, zato jejich přirození nepřátelé (lišky, vlci či rysové) tu nežijí. Lidskému majetku ale přítomnost kun nesvědčí. Tyto drobné šelmičky dokážou poničit drahá auta i zateplení domu.

Jak poznám kunu

Do blízkosti člověka se stahují výhradně kuny skalní, které měří 40 až 65 centimetrů a váží od 800 gramů do dvou kilogramů. Kuny skalní jsou obvykle hnědé s bílou náprsenkou a ocasem dlouhým až 40 centimetrů. Do jejich jídelníčku patří hmyz, malí savci, ptáci a jejich vajíčka, ale i bobule a části rostlin. Jde o velmi plaché zvíře, a proto ji spatříte jen výjimečně. Kuny jsou obvykle aktivní v noci, když se dostanou na půdu, často obyvatele domu nenechají vůbec usnout. Poznáte je právě kvůli hluku, který způsobují, nebo podle zápachu – jejich trus i moč páchnou velmi nelibě.

Jak se zbavit kuny

Zákon kuny skalní částečně chrání. Ve městech není povoleno je trávit ani střílet a jejich lov v přírodě je možný pouze mezi 1. listopadem a 29. únorem.

Jednou z mála možností tak je proti kunám preventivně zabojovat. Aby se nedostaly na půdu nebo do střechy, je třeba utěsnit všechny otvory, kterými by zvířata mohla do objektu vniknout. Těmto šelmičkám přitom stačí jen pět centimetrů velká mezírka. Pokud má dům například větrací otvory, zabezpečte je drátěným pletivem.

Odchytové klece pomohou, když víte, nač kunu nalákat

Kuny můžete odchytit do speciálních klecí – většinou jde o živolovné pasti. Tedy takové, do nichž dáte živou návnadu, například myš. Když se kuna do pasti chytne, nic se jí nestane a vy ji můžete vypustit někam do přírody. Takové pasti dokonce ochrání i živou návnadu, kterou můžete posléze opět vypustit. Na specializovaných e-shopech je pořídíte za cenu kolem tisíce korun.

Při manipulaci s klecí používejte rukavice , abyste na kovu nezanechali vlastní pach, který by mohl zvířátko odradit.

, abyste na kovu nezanechali vlastní pach, který by mohl zvířátko odradit. Na co nalákat kunu? Chutnají jí vejce a čerstvé maso (může být i rybí).

Pachový ohradník: Využijte toho, co kuna nesnáší

Pachový ohradník se většinou prodává jako sada, v níž je účinná látka v lahvičce a nosič této látky. Jde většinou o silně zapáchající látku, jíž se kuny vyhýbají, protože jim připomíná zápach výkalů predátorů. Látku neaplikujte přímo na pevné konstrukce, zápach by posléze mohl obtěžovat i vás. Vždy používejte dané nosiče, které můžete v případě potřeby odstranit. Lze použít v interiéru i exteriéru, kde je ale nutná častější aplikace kvůli vyvanutí pachu. Lepší používat preventivně, ale podle zkušeností z internetových diskuzí někdy funguje i na vyhnání daného zvířete například z podkroví či půdy.

Zvukové plašiče kun neuslyšíte

Jde o malý přístroj, který vydává signály ve zvukovém spektru nad 20 kHz, které jsou kunám nepříjemné, ale lidé je běžně neslyší. Některé pokročilé plašiče neustále mění frekvenci zvuků, aby si na ně kuna po čase nezvykla. Základním kritériem při výběru konkrétního plašiče by pro vás měl být jeho způsob napájení (zda je na baterie, do zásuvky nebo solární) a údaj o chráněné ploše. Zatímco výrobci zařízení garantují spolehlivost přístroje, zkušenosti uživatelů se opět různí.

Jak chránit auto proti kunám

Během páření, kdy jsou kuny aktivní, nebo v zimních měsících, kdy je láká teplo motorů a sucho, se mohou šelmičky uhnízdit pod kapotou vašeho auta. Zde se obvykle vyřádí na kabelech a hadičkách v motoru a izolaci kapoty. Škody po jejich řádění jdou do tisíců.

Pro odrazení zvířat můžete použít pachový ohradník, v tomto případě pachovou látku umísťujte pod motor vozidla na zem. Další možností jsou elektrické podložky pod auto, které jsou efektivní a fungují dlouhodobě, protože kuna při vstupu na podložku dostane malý elektrický impulz a uteče. Tyto podložky odeženou od aut i další zvířata, zejména vydry a lasice. K napájení podložky slouží buď přívodní kabel do zásuvky, nebo baterie, nevýhodou je vyšší pořizovací cena, která se šplhá k deseti tisícům korun.

Babské rady proti kunám

Mezi obvyklými babskými radami najdete nastražení trusu jiného zvířete, například velkého psa nebo kočkovité šelmy. Podle zkušeností uživatelů internetu ale tento trik nefunguje.

Rozporuplné reakce jsou i na použití lidských vlasů: jedni radí čerstvé, nemyté a nebarvené vlasy rozmístit v místech, kde se kuna pohybuje, nejlépe zavěšené například v silonové punčoše. Jiní říkají, že to vůbec nefunguje. Stejně rozporuplné se zdá i použití zapoceného lidského oblečení či osvěžovačů vzduchu do auta.

Jisté výsledky zřejmě má hlasité pouštění hudby, protože kuny jsou plaché a mají rády klid. Pokud tedy mají možnost, z dosahu hluku se odstěhují.

Na účinek profesionálních i babských rad má zřejmě vliv skutečnost, zda už je kuna v daném místě zabydlená, jestli má možnost přestěhovat se jinam, v jakém ročním období ji vyháníte a zda například má, nebo nemá mláďata.