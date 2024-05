Posezení s přáteli za příjemně teplých večerů se sklenicí něčeho dobrého k pití, patří k radostem života. Kdyby ovšem kolem nebzučeli otravní komáři, kteří dokážou krásný večer nenávratně pokazit. Pomoci vám ovšem mohou bylinky, jejichž vůně komáry spolehlivě odpuzuje. Které to jsou a jak je použít?

Jak se zbavit komárů

Nepříjemné bzučení u ucha dokáže zaručeně zkazit náladu. Pokud totiž komárům zachutnáte, brzy vás bude svědit celé tělo. Komáři nejsou dobří sousedé, a tak je lepší držet je od lidských příbytků co nejdál. Určitě fungují různé chemické odpuzovače, které ale mohou poškozovat lidské zdraví: Právě proto se nesmějí zapínat v uzavřené místnosti nebo v přítomnosti malých dětí. Elektronické odpuzovače sice lidské zdraví nepoškozují, ale nevadí ani komárům. Co tedy zbývá? Pomoc najdete v přírodě, třeba u vás na zahrádce nebo na louce za vesnicí. Vyzkoušejte bylinky a třeba se konečně vyspíte. Všechny najdete i v galerii v úvodu článku.

Podívejte se, jak si doma vyrobit levandulový repelent. Návod najdete ve videu:

Vratič obecný

Nenápadná rostlinka, někdy považovaná za plevel, byla dříve používána jako léčivka. Než se ukázalo, že těch léčivých látek obsahuje velmi málo. Zato obsahuje pyrethrum – látku, kterou lze použít jako přírodní jed proti hmyzu. Komáři, ale i moli a mšice jej dobře rozpoznají a rostlině se zdaleka vyhnou. Vratič obecný můžete naaranžovat do kytic a postavit je na okno i do místnosti. Létající hmyz se vám vyhne obloukem.

Rýmovník

Nejenže zažene rýmu, jak název napovídá, ale zažene i hmyz. O téhle bylince, které se kvůli silné vůni přezdívá mexický eukalypt či kubánské oregano, slyšelo ještě před pár lety jen několik vyvolených, v posledních letech se rozšířila snad do každé domácnosti. Právě silná vůně, v níž ucítíte něco z meduňky, máty, kafru i eukalyptu, odpuzuje komáry, mouchy i další obtížný hmyz. Postavte jej někam do blízkosti postele nebo na okno a hmyz nemá šanci. V chladnějším období roku pak jeho listy využijete k léčbě rýmy a horních cest dýchacích.

Afrikán neboli aksamitník

Tyhle rostliny vysazovaly do truhlíků už naše babičky, ačkoli pro jejich vůni to asi nebylo. I když vlastně ano, protože jejich zápach odpuzuje veškerý létající hmyz. Takto vyzdobeným oknům se mouchy i komáři raději vyhnou. Jestli vám afrikány zapáchají, můžete okno vyzdobit jinak. Například květy sušeného šeříku nebo listy čerstvého ořešáku. Obojí by mělo komáry udržet od okna dál.

Levandule

To naopak levandule člověka svou milou vůní potěší, přesto obtížný hmyz zažene. Natrhat ji můžete do vázy, usušenou zavěsit do oken nebo prostě rostlinky vysázet kolem místa, kde během letních večerů nejčastěji vysedáváte.

A co si budeme povídat – levandule vás potěší i jinak. Její květy mají v kuchyni mnohostranné využití, můžete je přidat do džemů, udělat z nich ocet i sirup. Levandulový cukr je nepřekonatelný, chuťové buňky nadchne i levandulová zmrzlina. Ale i v kombinaci s rýží a masem vytvoří zajímavou chuť.

Co nemají rádi komáři? Vytvořte si bylinkovou zahradu

Proti obtížnému hmyzu obecně využijete za okny truhlík s malou bylinkovou zahrádkou. Do takového truhlíku patří bazalka, šalvěj, máta, yzop, tymián, meduňka, rozmarýn nebo citronová tráva. Nejenže vaše vaření dostane s čerstvými bylinkami nový rozměr, ale létající neřádi vás obtěžovat nebudou.

Jaké vůně odpuzují komáry?

Když nejsou po ruce bylinky, vsaďte na čisté éterické oleje. Oleje lisované přímo z bylin nakapete do mističky aromalampy, stačí 10–15 kapek. Přidáte vodu, zapálíte svíčku a máte od hmyzu pokoj. Vybrat můžete ze všech výše uvedených bylinek, ale zafunguje například i hřebíčkový či borovicový olej.