V českých podmínkách brouci obsypávají fasády, tlačí se do každé škvíry, a tak třeba i okny nalétávají do interiérů. Trpí zejména majitelé domů, jejichž fasády mají žlutou barvu a stojí v blízkosti lesa. Ti se každoročně potýkají doslova s invazí u nás nepůvodního druhu slunéček východních, zvaných též asijských. Zcela vážně – jsou zdokumentovány případy, kdy na fasádě takového domu byly najednou tisíce brouků.

Desítky z nich se dostanou dovnitř a jejich majitele terorizují několik měsíců. I když je totiž slunéčko asijské poměrně malým druhem hmyzu, jeho zástupci umí být pěkně nepříjemní.

Slunéčko východní kouše a zapáchá

Kromě toho, že tekutina, kterou při pocitu ohrožení vylučují, nelibě páchne a dělá skvrny, které se špatně odstraňují, může u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci. Berušky mohou i kousnout, u citlivých osob se pak objeví stejný pupínek jako po kousnutí jiným hmyzem.

Je to způsobeno tím, že když se berušky dostanou do domácnosti, ukryjí se sice někde v koutě, jenomže pokojová teplota jim nedovolí přezimovat, zpomalit metabolismus, a tak vyčerpají zimní zásoby tuku a dostanou hlad. A ještě větší žízeň, a tak se snaží k nějaké tekutině dostat. Proto lezou po bytech a koušou do všeho, co je vlhké. Mohou tak kousnout i člověka. Pokožku dospělého člověka prokousnou jen zřídka, u dětí je ale kůže slabší, a tedy kousance častější.

Zatočte s nimi, na vysavač pozor

Prevence je základ. Platí to i v případě slunéček. V době, kdy se rojí kolem vašeho domu, je lepší důsledně zavírat okna, aby se nedostala dovnitř. Samozřejmě lze použít i sítě proti hmyzu. Pokud vás slunéčka trápí pravidelně, zkuste venkovní parapety a rámy oken omýt Savem, které je odradí.

Jakmile už je máte doma, boj s nimi bude horší. Právě kvůli tekutině, kterou slunéčka vylučují, není dobrý nápad je jen tak vyluxovat. Páchnoucí tekutina zůstane na vnitřku vysavače (nejen v sáčku, ale i na vnitřku trubky a dalších částech), a přístroj tak bude zapáchat při každém zapnutí. Pokud chcete vysavač přesto použít, nalepte dovnitř hadice nějakou punčochu či ponožku, do níž se brouci zachytí a vy je pak vyhodíte do smetí.

Ještě lepší ale je hmyz opatrně nabrat na nějaký časopis či lopatku a vyhodit ven. Přežije venku i během chladných dní. Aby se ale nevrátil hned k vám domů, zaneste jej dál od domu, je ale otázka, zda toto pomůže, uvádí se také, že bychom je měli odnést až 5 km od domu. Pokud vám nedělá problém zabíjet živé tvory, kupte v drogérii univerzální sprej na létající i lezoucí hmyz a prostě je postříkejte.

Slunéčko asijské je invazivní druh, který se vymkl kontrole. Jak škodí?

Příběh slunéčka východního v Evropě se v mnohém podobá příběhům mnoha invazivních druhů. Nejprve do Severní Ameriky a pak i do Evropy byla slunéčka dovezena, aby pomohla se škůdci, kteří decimovali zemědělské plodiny. Jsou totiž extrémně žravá a za pouhý den jeden tvor sežere stovky mšic i jiných druhů hmyzu či jejich vajíček.

Jenomže ani v Evropě, ani v Severní Americe nemá dostatek přirozených nepřátel, jeho populace se zde nekontrolovatelně množí. Díky látkám, které mu kolují v těle, se dokáže ubránit i místnímu druhu – slunéčku sedmitečnému. To po požití slunéčka východního nebo jeho larev zemře.

Přemnožená slunéčka východní způsobují zemědělcům škody, když ožírají zralé ovoce. Nejraději mají vinné hrozny, pochutnají si ale i na dalších druzích. Škodlivá jsou i z jiného důvodu. Nežerou totiž jen mšice, ale i vajíčka „našich“ berušek, stejně jako motýlů a nešetří ani užitečná krásnoočka.

Titulní foto: Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22796545