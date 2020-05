Letošní podivné jaro přivedlo k zahradničení i lidi, kteří na pěstování dříve ani nepomysleli. Chcete i vy s pěstováním ovoce, zeleniny, ale třeba i jen okrasných květin začít, ale nemáte ani představu, jak na to?

Rozhodněte se, co chcete pěstovat

S pěstováním začněte v klidu. Posaďte se a zamyslete se nad tím, co chcete pěstovat. Vezměte v úvahu podmínky, které v Česku panují, časové možnosti, které máte, a nezapomínejte ani na své chuťové preference. Přece nebudete piplat něco, co nakonec ani neoceníte.

Vyberte to správné místo

Je konec května a správní zahrádkáři už mají jarní práce za sebou. Pokud chcete ještě něco letos pěstovat, musíte si pospíšit a rychle připravit podmínky a také vybrat správné rostlinky. Podívejte se, jaké vzrostlé sazeničky seženete v zahradnictví. V českých podmínkách se výborně daří rajčatům a paprikám, ani na jedno ještě není pozdě.Ještě v červnu můžete vysévat zeleninu pro pozdní sklizeň a letničky, které rychle rostou. Ze zeleniny si můžete do záhonu zasít ředkvičky, saláty, a dokonce i mrkev. Také na hrášek je ještě čas, pro fazole je dokonce ideální doba. Až do půlky června lze zasít kapustu, pórek nebo zelí. A nezapomeňte na svůj záhon vysadit i několik květin, přitáhnou opylovače a potěší váš zrak. Krásné na pohled budou slunečnice, krásenky, měsíčky a vlčí mák. Zajímavý vzhled má černucha, super rychle roste brutnák. Chcete-li si pochutnat na květech a udělat něco pro své zdraví, vysaďte si lichořeřišnici.

Důležitý je prostor, který můžete zahradničení věnovat. Jestli chcete jen pár rostlinek pro zpestření, vystačíte si s truhlíkem na balkoně. Pokud plánujete vypěstovat zeleninu na celou letní sezónu, budete potřebovat víc místa. Jestli se ale rozhodnete jen pro malou zahradu, nepokoušejte se pěstovat plodiny, jako je obří dýně, která zabere velkou plochu. I když na druhou stranu, pokud se rostlinka ujme, je potom velmi nenáročná.



Většina ovoce a zeleniny potřebuje minimálně pět hodin přímého slunečního svitu denně. Zelená a kořenová zelenina a bylinky mohou růst i v částečně zastíněném záhonu. Pro pěstování je tedy vhodnější místo směřující na jihovýchod, jih a jihozápad, na severních zahradách rostliny budou potřebovat každý sluneční paprsek, který se k nim dostane.

Rozhodněte se – záhon, nebo nádoba

Když víte, co a kde chcete pěstovat, je třeba se rozhodnout v čem. Každého asi jako první napadne obyčejný záhon, ale to už dávno není jediná varianta. Vyvýšený záhon nabízí větší výnosy na stejném prostoru a není třeba ho tak často zalévat, k vysokému záhonu není třeba se ohýbat, ale zase potřebuje pravidelnou zálivku. Ve velmi suchých oblastech lze pěstovat v zapuštěných záhonech, které stáhnou okolní vlhkost a na zalévání není třeba myslet tak často. A jaký tvar? Obdélníkové a čtvercové záhony jsou nejčastější, ale rostlinám je to jedno a vás omezuje pouze vaše fantazie.

Zahradníci bez vlastní zahrady mohou také pěstovat v nádobách, jako jsou vysloužilé dětské vaničky, staré kýble a další nevyužité nádoby, truhlíky či dokonce jutové pytle. Lze je postavit všude i na vyasfaltovaný dvorek. Zajímavou variantou jsou pak vertikální záhony.

Začněte v malém a ujistěte se, že každá rostlina bude mít dostatek prostoru pro svůj vývoj. Sazenice jsou malé, ale dospělé plodící rostliny mohou být obrovské. Pokud bude záhon nebo truhlík přeplněný, nebude prosperovat. Malá, dobře udržovaná zahrada může produkovat tolik nebo více než velká, ale špatně ošetřovaná zahrada.

Investujte do základního nářadí

Samozřejmě záleží na tom, do jak velkého projektu jste se pustili. Budete-li pěstovat v nádobách, vystačíte si s ručním nářadím. Pří jeho koupi se ale vyhněte levným typům z plastu a nekvalitního kovu, byly by to jen vyhozené peníze.



Pořídíte-li si na zahradu záhon, budete potřebovat víc než lopatku, hrabičky a motyčku. Bude se vám hodit motyka, hrábě, lopata, případně i rýč. Dobré nástroje vám ušetří práci i vaše záda. Nářadí je třeba udržovat čisté a ostré, zacházejte s ním stejně jako s kvalitním kuchyňským nožem. Seznam nářadí rozhodně není konečný a pravověrní zahradníci mají spousta dalších pomocníků. Časem zjistíte, co ještě potřebujete.

A co půda?

Než zasadíte rostliny, zjistěte si, jakou půdu potřebují. Pak nakupte v hobbymarketech ten správný substrát nebo na zahradě připravte vhodné podmínky. Je možné, že budete do půdy muset přidat třeba písek, rozhodně ale nic nezkazíte přidáním kvalitního kompostu, který rostlinám dodá potřebné živiny.

Nezapomínejte na zálivku

Každá rostlina potřebuje jiné množství vláhy, což si musíte nastudovat, aby jedna netrpěla žízní a druhá nebyla přelitá. Na potřebu zalévání myslete ostatně při plánování míst, na kterých budete pěstovat. Potřebujete, aby byly poměrně blízko ke zdroji vody, abyste nemuseli tahat konev na druhý konec zahrady.



Máte-li tu možnost, zachytávejte dešťovou vodu. Cena vody stoupá, meteorologové předpovídají suché léto. Zalévat dešťovou vodou je logický a levný krok. Nejjednodušším způsobem je sud postavený pod okap.

Úrodu skliďte včas

Sklízejte plody okamžitě, jakmile dozrají, abyste dosáhli nejlepší kvality. Listovou zeleninu je možné sklízet postupně, můžete vždy oříznout pár listů, další znovu dorostou. Fazole a hrách se sklízí každé dva až tři dny, rajčata a papriky je nejlepší trhat, když dosáhnou syté červené barvy, pak mají sladkou a výraznou chuť.

Udělejte něco pro sebe

Zahradničení je dobré pro zdraví, pomáhá bojovat proti depresi a snižuje pocit stresu. Vědci už několikrát dokázali, že koukání do zeleně prospívá psychice, také ruční práce a kontakt se zeminou uklidňují. Zahradničení pomáhá zlepšit kvalitu stravy, když už si dáte tu práci a vypěstujete si vlastní zeleninu, určitě ji také sníte.