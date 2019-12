Jak se starat o vánoční stromek v květináči. Chce hlavně vodu a chlad

Stromeček v květináči

Stále víc rodin chce mít doma na Vánoce stromek v květináči, který po svátcích neskončí odložený vedle popelnice, ale dostane šanci na další život třeba někde na zahradě. Ovšem péče o takový stromek má svá pravidla, jinak nepřežije.

Než jej přenesete na místo do obývacího pokoje a ozdobíte, je třeba strom aklimatizovat. Jak dlouho bude aklimatizace trvat, záleží hlavně na počasí, které venku panuje. Mrzne-li, bude to podstatně déle, než při teplotách kolem 10 °C. Prudké oteplení by dřevinu popletlo a vyvolalo v ní dojem, že přišlo jaro.

Příliš netopte

Před přenesením stromku do místnosti snižte na několik hodin teplotu pokoje asi na 15 stupňů. V interiéru umístěte stromek co nejdál od topení nebo krbu. Pravidelně jej mechanickým rozprašovačem roste, třeba i několikrát denně, aby nevyschl. Pomůže i vysoká vlhkost v pokoji, ideálně kolem 75% relativní vlhkosti.

Samozřejmě strom pravidelně zalévejte tak, aby hlína byla vlhká, nikoliv však přemokřená. Zalévat můžete i dvakrát denně, aby půda nevyschla. V místnosti, kde je stromek, byste měli to neměli přehánět s topením, teploty nad 20 °C stromu škodí, opět hrozí, že se probudí ze zimního spánku.

Rychle s ním pryč

Po svátcích stromek co nejdříve odstrojte. Dřevinu v květináči, kterou chcete uchovat na příští roky, nebo vysadit do zahrady, nemůžete mít doma dlouho. Zahradníci uvádí, že stromek v obývacím pokoji měl být doma tři dny až týden, pokud máte doma chladněji, může to být jen o něco málo déle.

Jakmile strom odstrojíte, přeneste jej do chladnější části domu – ideální je chodba nebo třeba zimní zahrada. Zkrátka musí jít o prostory, v nichž je světlo a kde nemrzne. Po pár dnech můžete strom přenést ven. Předtím obalte květináč novinami nebo hadry, aby hned nedošlo k promrznutí půdy.

Pravidelná zálivka je důležitá

Strom i nadále pravidelně zalévejte, záleží na venkovní teplotě a počasí, ale zhruba jednou za týden až 14 dní. K zálivce používejte studenou vodu, aby stromek nezačal rašit.

Pokud panují venku příliš velké mrazy, -15 °C a méně, přeneste ra­ději strom do nějaké chladnější místnosti v domě – v květi­náči je totiž méně chráněný proti přemrznutí, než když roste v půdě ve volné přírodě. Pokud musíme dřevinu vzít do teplejší místnosti, je potřeba ji znovu aklimatizovat.

Stromek v květináči příliš nevoní

Pokud si kupujete stromek v květináči místo umělého kvůli vůni, je třeba říct, že můžete být zklamaní. Stromky v květináči příliš nevoní. Tu pravou vánoční vůni totiž dělá smůla, která stéká z místa řezu. V květináči je stromek neporaněný a tím pádem z něho tolik vůně nebude.