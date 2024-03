Láká vás mít doma v květináči vzrostlý kávovník, který bude nejen hezkou ozdobou vaší domácnosti, ale dokonce bude i plodit? A to už za tři roky! Seznámíme vás s tím, jak vypěstovat kávovník ze semene, jaké pěstitelské podmínky rostlina potřebuje a co by mu naopak mohlo uškodit.

Nejspíš víte, že kávovník je stálezelený keř, kterému se daří v subtropickém a tropickém pásmu. Málokdo už ale ví, že jde o poměrně nenáročnou rostlinu, kterou můžete pěstovat dokonce i u nás v domácích podmínkách.

Kávovník arabský je nejznámější

Druhů jsou desítky, tím nejznámějším je ale kávovník arabský. Právě jeho semena se dají sehnat nejčastěji. Doma vám začne plodit už za tři roky a jeho dekorativní bílé květy, podobající se těm jasmínovým, budou ozdobou každého interiéru.

Jak začít? Máte 3 možnosti

Pokud toužíte po kávě ze svého vlastního kávovníku, možnosti máte hned tři. Tou první je pořídit již vzrostlou rostlinu. Koupíte ji v zahradnictví, v síti velkých hobby marketů, v květinářstvích, kde prodávají i pokojovky, nebo na některém z e-shopů. Další je vypěstovat kávovník z řízku. Ty se berou z postranních větví. Řízky stačí zapíchnout do směsi rašeliny a písku, udržovat při stabilní teplotě okolo 23–25 °C a relativně vysoké vlhkosti (90 %). Zakoření asi za 3–4 měsíce.

V případě, že se na to rozhodnete jít takzvaně „od píky“ a budete chtít pěstovat kávovník ze semene, obrátit se musíte buď přímo na pěstitele, nebo si je můžete objednat online na e-shopu. Důležité je vsadit na seriózní a prověřený obchod. Semena kávovníku totiž nesmějí být starší než jeden měsíc, protože rychle ztrácejí schopnost klíčit. Čerstvé semeno kolem sebe musí mít ochranný obal, takzvaný endokarp, kterému se také někdy říká pergamen.

Pěstování kávovníku ze semene

V momentě, kdy získáte čerstvá semena kávovníku, dejte je co nejdříve naklíčit. Potřebovat budete jen menší květináč s mírně kyselým hlinitopísčitým substrátem, jehož pH by se mělo pohybovat mezi hodnotami 5–6,5. Do květináče nedávejte nikdy víc než 5 semen, a to i s oplodím. Zahrňte je zeminou, dobře zalijte a umístěte na vhodné místo se stálou teplotou pohybující se okolo 24 stupňů.

Substrát nesmíte nikdy nechat vyschnout. Přibližně za tři týdny se na povrchu objeví první klíčky, může to ale trvat týdnů až šest. Asi za deset dnů od vyklíčení, až budou rostlinky mít dva lístky a budou asi čtyři centimetry vysoké, je pak přepíchejte do vlastních květináčů s průměrem asi deset centimetrů. Pravidelně, klidně i ob den, přihnojujte přípravky s vyšším obsahem dusíku, fosforu a draslíku.

Kávovník je nenáročná rostlina, na co ale pozor?

Kávovník není nijak zvlášť náročný, je však třeba dopřát mu náležitou péči. Je háklivý na změny, nesnáší přemisťování, vyžaduje stálé teploty. Ty by se během léta měly pohybovat kolem 25 °C, v zimě pak v rozmezí 15–20 °C. Pozor na průvan. Vyhovuje mu intenzivní rozptýlené světlo, nejlépe se mu tak bude dařit u okna orientovaného na jihovýchod až jihozápad. Pozor ale na ostré letní slunce, které jeho listy snadno spálí. Přibližně od února do října do zálivky přidávejte hnojivo pro jeho lepší růst. V době vegetačního klidu kávovník nehnojte. Rostlinu přesazujte jednou ročně, nejlépe v době, kdy neroste. Na jaře také kávovník můžete dle potřeby ostříhat.

O zálivku si kávovník řekne sám, svěšením listů. V takovém případě ho postavte do větší nádoby naplněné vodou a nechte ho tam asi půl hodiny stát, aby se substrát dostatečně nasákl. Nejlepší je voda dešťová, kávovník se ale spokojí i s tou z vodovodu, jen ji musíte nechat odstát, rostlina totiž špatně snáší chlor. Přelívanou rostlinu poznáte podle žlutých listů. V zimě zálivku omezte, aby mu nezačaly zahnívat kořeny. Pokud máte doma přesušený vzduch nebo je kávovník umístěn poblíž topení, roste mu listy. Vlhkost vzduchu můžete zvýšit také miskou s kamínky zalitými vodou, na které květináč postavíte.

Kdy bude první sklizeň?

Obvykle přibližně po třech až čtyřech letech se na kávovníku nejčastěji v období od března do května mohou poprvé objevit voňavé květy bílé barvy. Až odkvetou, omezte zálivku a přihnojování. Zralých červených plodů se dočkáte za další rok, trvá jim to totiž dlouhých 9–14 měsíců. Každý obsahuje dvě semena, která po sklizni můžete upražit, umlít a uvařit si tu nejlepší kávu, která bude chutnat jako žádná jiná.

