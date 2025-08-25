Dřevěná prkénka nejsou jen praktickým pomocníkem, ale často i stylovým doplňkem kuchyně. Vyrábějí se z různých druhů dřeva, v mnoha velikostech i tvarech. A protože nejde o zrovna levnou záležitost, zaslouží si pravidelnou péči, která prodlouží jejich životnost i vzhled.
Ať už máte doma prkénko z bukového, dubového, třešňového, akátového nebo exotického dřeva, měli byste vědět, jak se o ně správně starat. Ošetřovat levné dřevěné prkénko, které je vyrobeno z lepeného dřeva, téměř nikoho nenapadne. Pokud se vám ale do kuchyně dostane dražší varianta z kvalitního dřeva, jistě každý měsíc na jeho péči rádi obětujete několik minut svého času. Díky tomu nebude narušena funkčnost výrobku a zůstane léta funkční ozdobou vaší kuchyně.
V kuchyni mějte prkének více
Při nákupu prkénka se soustřeďte na to, k jakému účelu je chcete použít. Pro běžné krájení zeleniny a masa zvolíte jiné než pro sekání a bourání masa. I když může jít o větší investici, je dobré mít v kuchyni prkének hned několik: Jedno pro krájení zeleniny, druhé pro porcování syrového masa, na krájení pečiva a případně ještě další pro zpracování ryb.
Dřevěné krájecí prkénko: Životnost mu prodloužíte správnou péčí
Seriózní výrobci kvalitních prkének přidávají ke každému svému produktu návod k použití. Je v něm vyzdvihnuto několik pravidel, která zaručují jeho dlouhou životnost a s nimiž vás dále v článku seznámíme. Protože jde o výrobky v ceně 1000 až 2000 Kč, jistě s jejich dodržováním nebudete mít problém. Začněme běžnou každodenní péčí.
Čím vyčistit kuchyňská prkénka ze dřeva
- Vždy se snažte prkénko vyčistit co nejdříve po dokončení všech činností. Není vhodné nechávat na něm zbytky potravin po delší dobu. Zaschnou a jejich pach se dostane hlouběji do dřeva.
- K umytí v žádném případě nepoužívejte myčku! Dlouhodobé působení vody a vysoká teplota uvnitř myčky prkénku škodí. Postupem času se může začít kroutit a praskat. Umyjte je tedy pouze v ruce, nejlépe pod tekoucí vlažnou vodou. Pokud je to potřeba, můžete použít houbičku s běžným saponátem, a ten pak důkladně umýt. Krátkodobé mytí pod teplou vodou neuškodí.
- Jakmile je prkénko umyté, otřete ho utěrkou a následně nechte volně v prostoru pořádně vyschnout. Pokud byste jej ihned uklidili do skříně, může dojít k jeho plesnivění nebo jinému poškození.
Jak odstranit zápach z dřevěného prkénka a dezinfikovat jej?
- Způsobů a babských rad je více. Někdo nedá dopustit na jedlou sodu s octem. Tento zázrak prkénko nejenom odmastí, ale snižuje také riziko přenosu infekce, která by se k vám mohla dostat například ze zbytků syrového masa.
- Použít můžete také citronovou šťávu. Pokud ji smícháte se solí, získáte skvělý prkénkový dezinfekční peeling. Obdobnou službu udělá také bílý ocet nebo octová voda. V tomto případě se zbavíte také nepříjemných pachů a chutí, které jsou zaryté hluboko v prkénku.
Čím ošetřit dřevěné prkénko a jak? Dopřejte mu olejový zábal
Kvalitní produkt si žádá kvalitní péči. Jednou měsíčně byste měli svému prkénku dopřát olejový zábal. Jedině tak si zachová krásný vzhled i barvu a nebude do sebe nasávat přebytečnou vodu. Jak na to?
- Čisté a dobře vysušené prkénko namastěte pomocí houbičky olejem. Použít můžete lékařský minerální olej nebo jakýkoli rostlinný, který máte v kuchyni. Do druhého dne nechte olej zaschnout a poté jej papírovou utěrkou setřete. Celý postup můžete zopakovat ještě další den.
Pro toto ošetření si můžete zvolit také speciální oleje a vosky, které pořídíte za cenu kolem 100 až 150 Kč. Jestliže vidíte na prkénku nějaké trhliny či praskliny, snažte se je zacelit včelím voskem.
Čemu se při používání prkénka vyhnout?
Nedělejte při užívání prkénka zbytečné chyby! Díky dodržování několika jednoduchých pravidel zůstane jako nové i po několik let. Nebude praskat, kroutit se a zachová si původní vzhled. Pamatujte, že teplo a vlhko jsou úhlavní nepřátelé každého dřevěného prkénka.
Dodržujte těchto 6 pravidel:
- Nepoužívejte prkénko k odkládání horkých hrnců a dalších předmětů.
- Nenechávejte je v místech, kam svítí přímé slunce.
- Trouba a sporák nejsou vhodná místa pro jeho uložení.
- Nedávejte je sušit na topení ani na jiné zdroje tepla.
- Pokud vám prkénko při práci podkluzuje, nepodkládejte je mokrou utěrkou. Zkuste raději použít gumu či jiné suché podklady.
- Zapomeňte na myčku!
Zdroj náhledového obrázku: iStock
Zdroj: autorský článek, housebeautiful.com, womanandhome.com