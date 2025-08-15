Někdy se s nimi už setkal asi každý z nás. Protivné malé mušky nás dokážou pořádně potrápit. Jak se jednou v domácnosti objeví, není vůbec snadné se jich zbavit. Množí se totiž neuvěřitelnou rychlostí. Když ale víte, jak na ně, dá se tenhle boj s octomilkami vyhrát.
Říká se jim také vinné nebo kvasné mušky. To proto, že milují vše, co začíná hnít a kvasit. Ať už jsou to ovoce, zelenina, nápoje, polévka či jakékoli starší zbytky jídla. A jakmile se tím začnou krmit, kvasný proces ještě nabírá na obrátkách. V podstatě jsou tyhle mušky úplně neškodné, kdo už je ale doma někdy měl, ví, že jsou všudypřítomné, protivné a navíc po nich zůstávají na nábytku i na stěnách hovínka v podobě nevzhledných teček. Octomilky žijí dva až devět týdnů a opravdu rychle se množí, takže pokud se jich nezbavíte hned v zárodku, budete mít brzy zamořený celý byt.
Octomilky nalákejte na pivo a vysajte vysavačem
Když už se vám protivné mušky doma objeví, máte několik možností, jak se jich zbavit. Důležité samozřejmě je vyhodit všechno nahnilé ovoce a zeleninu a to dobré uložit nejlépe do ledničky. Banánů a rajčat, které do ledničky nepatří, kupujte jen tolik, kolik sníte. Vše v kuchyni důkladně otřete a vyčistěte. Pokud se vám octomilky v domácnosti už přemnožily, vezměte si na pomoc vysavač. Tím se jich poměrně rychle a snadno zbavíte. Nalákejte je na jedno místo tak, že tam postavíte třeba sklenici s trochou piva nebo džusu, a až se slétnou, zapněte vysavač na plný výkon a jednoduše je vysajte. Přilákat je můžete i k talířku s kouskem ovoce nebo zaktivovaným droždím.
Jak vyrobit past na octomilky?
Zbylé mušky pak pochytejte do pastí. Protože jsou stále hladové, snadno se do nich dají nalákat. Jednoduchou past zvládnete vyrobit za pár minut, počítejte ale s tím, že jedna stačit nebude. Bude potřeba je rozestavit všude tam, kde octomilky vidíte poletovat a sedat na stěny i strop. Na výrobu pastičky potřebujete jen prázdné zavařovací sklenice, které můžete nahradit i odříznutou spodní částí plastových láhví, potravinářskou fólii, gumičky a špičatou špejli. Do každé nádoby nalijte trochu džusu, vína, piva nebo sladké šťávy s vodou, vršek překryjte fólií a gumičkou připevněte k hrdlu. Pak už jen špejlí udělejte do fólie dírky. Stále hladový hmyz se nechá rychle nalákat vůní obsahu, vleze dírkami dovnitř, ale ven už netrefí.
Vinné mušky nemají rády, když je uklizeno
Pokud nestojíte o to, aby vám vinné mušky zamořily celou kuchyň, buďte pečliví a udržujte pořádek. Nikde nenechávejte volně ležet ovoce, a to jak to nakrojené nebo nakousnuté, tak i to v celku.
Veškeré přezrálé, nahnilé nebo nějak poškozené kusy ovoce i zeleniny okamžitě zlikvidujte. Nedopité nápoje hned vylijte, sklenice vypláchněte a dejte do myčky nebo je co nejdříve umyjte. Stejně tak talíře.
Pravidelně choďte s odpadkovým košem, nejlépe dvakrát denně, a vždy použijte nový pytel na odpadky. Pokud zjistíte, že se pytel něčím protrhl, koš raději vymyjte. Jednou za týden vyčistěte odpad ve dřezu. Nemusíte používat žádné drastické chemické prostředky, stačí do něj nasypat sáček jedlé sody, zalít ji octem, nechat asi 10 minut působit a pak už ho jen propláchnout horkou vodou. Pravidelně také vyměňujte a perte utěrky. I ty octomilky lákají.
