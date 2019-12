vytisknout velikost písma Jak se starat o odkvetlou vánoční hvězdu a jak ji příští rok znovu rozkvést?

Bez rozkvetlé vánoční hvězdy by to nebyly ty správné svátky. Ani poté, co rostlina odkvete, se s ní nemusíte rozloučit. Naučte se ji pěstovat tak, abyste se z ní mohli těšit i příští Vánoce.