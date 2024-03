Exotické ovoce pocházející původně z Jižní Ameriky seženete v každém větším supermarketu. Plody láhevníku neboli anony, nevysokého opadavého stromu, nevypadají na první pohled příliš vábně. Čerimoja má zakulacený, oválný nebo srdcovitý tvar a tak trochu připomíná jablko nebo nerozvinutou zelenou šišku.

Jak chutnají plody anony a kolik mají kalorií?

Uvnitř pevné nazelenalé slupky se ale ukrývá dužina, jejíž chuť se těžko popisuje, musí se zažít. Ne nadarmo se ale o tomto ovoci říká, že je nejlahodnější na světě.

Dužina zralého plodu je šťavnatá a má krémovou konzistenci. Voní po jahodách, malinách, broskvích a mangu a chutí připomíná smetanové karamelky s medem a banánovou příchutí. Dužina obsahuje velké množství vlákniny, provitamin A, vitamin C, fosfor, vápník a až 20 % hroznového cukru. Energetická hodnota ve 100 gramech je přibližně 75 kcal (313 kJ), záleží ale samozřejmě na stupni zralosti.

Jak poznat zralou čerimoju a jak ji jíst

Protože je toto ovoce náchylné na omačkání, sklízí se obvykle ještě nezralé plody. Ty mají zelenou barvu a jsou na omak tvrdé. V této fází nejsou ke konzumaci vhodné, mají totiž trpkou a svíravou chuť. Koupenou čerimoju tak musíte doma ještě pár dnů nechat v pokojové teplotě dozrát. Zralý plod poznáte tak, že slupka začne hnědnout, na omak je ovoce ze všech stran měkké a slupka jde lehkým tlakem uvolnit od dužiny.

Konzumuje se obvykle syrová, nejlépe lžičkou po rozkrojení na polovinu a odstranění všech semen, která jsou ve větším množství jedovatá. Připravit z ní ale můžete také lahodné smoothie, džus nebo zmrzlinu, skvěle se hodí do ovocných salátů a různých dezertů. Dá se však zpracovat i tepelně, například do džemů.

Semena nevyhazujte. Vypěstujte si vlastní rostlinu

Semena nevyhazujte, vyberte ta vyzrálá, která poznáte podle černé barvy, omyjte je od zbytků dužiny, rozložte na nějaký savý podklad a nechte je alespoň týden vyschnout. Pak je můžete vysadit do rašelinového substrátu do hloubky asi 3 centimetrů. Udržujte ho stále vlhký, ne však přemokřený. Nádobu umístěte na stinnější stanoviště, teplota by se měla pohybovat okolo 25 °C. Semena vyklíčí poměrně rychle, už po 7–10 dnech. Nelekejte se, pokud vám spolu se semenným obalem odpadnou i první lístky. Pahýl brzy znovu obrazí. Sazenice přesaďte do prostorného květináče, první dva roky totiž rostlina vytváří kořeny. V období vegetace můžete přihnojovat kombinovaným hnojivem. V zimě omezte zálivku.

Během prvního roku pěstování by vám rostlina měla vyrůst do výšky přibližně jednoho metru. Za dva by pak měla mít asi metr a půl. Abyste dosáhli rozvětvení, zastřihněte ji na jaře druhého roku ve výšce asi 20 centimetrů nad květináčem. Dvouletou sazenici už můžete přesadit do v zimě vytápěného skleníku. V ideálních podmínkách stromek začíná plodit asi po 5 letech. Je však třeba mít u sebe alespoň dvě rostliny, aby se mezi sebou mohly navzájem opylovat.