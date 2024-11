Vzhled věnce či svícnu je čistě záležitostí vašeho vkusu. Vybírejte tedy takový, který vás zaujme, bude se hodit do vašeho interiéru a který ve vás samozřejmě navodí krásnou atmosféru svátků vánočních. Kvalitu věnce zkoumejte podle těchto kritérií:

zeptejte se na kvalitu svíček a požadujte ty, jež nestékají (vosk se spaluje a svíčka ubývá směrem dovnitř, takže se nemůže stát, že by kapala na stůl);

každý adventní svícen má mít pod všemi čtyřmi svíčkami kovový zápich (malá kulatá mistička se dvěma trny, kdy delší je zapíchnut do věnce a na kratší je nasazena svíčka ), který slouží k tomu, aby se plamínek z dohořívající svíčky nedostal na svícen;

výjimkou je svícen adventní, který by se měl doma objevit čtyři neděle před Vánocemi (na počátku adventu);

Pokračování 5 / 5

Chtějte pokladní doklad!

Bez ohledu na to, jestli nakupujete adventní svícen či věnec v obchodech, nebo na tržištích, požadujte od prodejce pokladní doklad pro případnou pozdější reklamaci (pokud by nedržely tvar, rozpadaly se apod.). A to i v případě, kdy po pečlivém prohlédnutí předpokládáte, že kvalita kupovaného výrobku bude taková, jakou vám prodejce zaručuje.