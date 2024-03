Právě kvetou macešky: Na příští rok si je můžete vypěstovat

Macešky zahradní (Viola x wittrockiana) část pěstitelů chápe jen jako výzdobu hrobů, což je škoda. Tyto dvouleté rostliny pestrých barev totiž naleznou mnohem širší uplatnění – hodí se do truhlíků i na záhony. Víte, jak je správně pěstovat?

Zahradní macešky nejsou původním rostlinným druhem. Vznikly v devatenáctém století zkřížením několika druhů rodu Viola, přičemž dnes známe více než sto nejrůznějších odrůd s výškou od deseti do třiceti centimetrů. Barva květů sahá od bílé až po černou.

Přehled kultivarů macešky zahradní Název kultivaru Barevná kombinace Výška 'Adonis' modrá s bílofialovým středem 15 cm 'Bílá' bílá s purpurovým okem 15 cm 'Black King' černá 15 cm 'Clear Crystals' oranžová, purpurová 15 cm 'Červená' červená s černým okem 15 cm 'Frilly F1' (zkadeřená) bílá až purpurová, směs barev 15 cm 'Giant Foreruner Ruby' růžová s modrými proužky uprostřed 15 cm 'Joker Blue Yellow' žlutá s tmavě modrou 15 cm 'Joker Violet Gold F2' fialová se žlutým stříkáním 15 cm 'Modrá' světlemodrá s fialovým okem 15 cm 'Oranžová' oranžová s purpurovým okem 15 cm 'Rippling Waters' tmavěfialová s bílým lemováním 15 cm 'Rococo směs' (vlnitá) směs žluté až purpurové barvy 15 cm 'Směs bez oka' směs barev 15 cm 'Směs s okem' směs barev s tmavým okem 15 cm 'Weseler Eis Mix' směs barev s tmavým okem 15 cm 'XXL F1' směs barev 15 cm 'Žlutá' žlutá s tmavým okem 15 cm

Předpěstování je náročnější

S předpěstováním macešek začínejte od června, pak se dlouho budete těšit ze záplavy nádherných květů, protože rostliny pokvetou tentýž rok na podzim a pak znovu další rok na jaře. Výsev založený na přelomu srpna a září nakvétá další rok v měsících únoru až březnu.



Nebojte se popustit uzdu fantazie a udělejte z macešek třeba koberec; foto: Peter Gajdoštin, SEMO

Semena vysévejte do vyhřátého pařeniště nebo skleníku, kde teplota neklesá ani v noci pod patnáct stupňů. Po výsevu musíte místo s klíčícími semenáčky udržovat vlhké, jinak hrozí zaschnutí vyvíjejících se zárodků, tedy jejich úhyn.

Mladé, silné exempláře vysazujte od srpna do nádob. Na záhon ještě nepatří, poškodily by je první mrazíky. Rostliny v nádobách přestěhujte na světlé místo, kde nemrzne. Tam vám vydrží až do jara, kdy je přemístíte na finální stanoviště.



Takto vypadají mladé rostlinky před pikýrováním; foto: Peter Gajdoštin, SEMO

V dubnu na záhony

Řádně vyvinuté kvetoucí rostliny vysazujte na záhony v teplejších polohách již od poloviny dubna. V oblastech, kde hrozí ještě přímrazky, si musíte počkat až na dobu po ,,zmrzlých mužích“ a sázet až v polovině měsíce května, a to ve sponu dvacet krát dvacet centimetrů.

Rostliny ponechané v nádobách umístěte na předem připravené stanoviště. Maceškám vyhovuje rozptýlené sluneční světlo spojené s s propustnou půdou dostatečně zásobenou živinami a vláhou. Nesnášejí přímé sluneční světlo a sucho.



Kombinace černé a oranžové barvy se uplatní i v moderně pojatém aranžmá; foto: Peter Gajdoštin, SEMO

Při správném umístění a odpovídající péči macešky pokvetou celé léto až do podzimu. Pravidelně je zalévejte a udržujte půdu kyprou, prostou plevelů. Život rostlin ukončí až první mrazíky v pozdním podzimu.

Macešky se výborně hodí do různých kvetoucích kompozic, nejvíce parády nadělají s afrikány, astrami čínskými, begoniemi a dalšími rostlinami, které hýří nádhernými barvami po celé letní období.

Pozor na škůdce

Macešky na choroby netrpí, ale škůdci je mohou potrápit. Většina z vás pravděpodobně ví, jak to dopadne po nájezdu slimáků. Rostliny mají okousané části nebo i celé listy, mladé semenáčky bývají velmi často zničeny úplně.



Dobrá péče zajistí, že rostlina bohatě pokvete; foto: Peter Gajdoštin, SEMO

Na likvidaci těchto úporných škůdců existuje mnoho řešení, problém však je, že žádné z nich neplatí univerzálně. Co funguje u jednoho zahrádkáře, nemusí fungovat u druhého, takže je nutné hledat to, co na „vaše“ slimáky zabere.

Vyzkoušejte třeba modré granule Vanish nebo parazitické hlístice. Můžete se také pokusit vytvořit past: do spodní části zavařovací sklenice nalijte pivo a zapusťte ji do země. Slimáci do ní vlezou za nápadnou vůní, ale ven se už nedostanou a utopí se.

Napadení mšicemi poznáte velmi snadno. Exempláře mají zkroucené listy a při silném napadení zakrní. Proti mšicím účinkuje postřik mýdlovou vodou nebo chemickým přípravkem Decis.

