Mrazivé dny stále nekončí, a tak je nutné myslet i na ptáky ve volné přírodě. Krom klasického přikrmování do krmítek vyzkoušejte vyrobit lojovou koulí plnou semínek, kterou podle našeho návodu snadno můžete vyrobit doma. Děti či vnoučata vám jistě rády pomohou!

Venkovní ptactvo ocení zrní, semena, olejniny a ořechy. Těm hmyzožravým se ovšem nejvíce zavděčíte, když vezmete uvedené dobroty a dáte je dohromady pomocí loje. Přidat můžete i sušené moučné červy nebo jiný hmyz. Lojovou kouli snadno vyrobíte doma, a když do toho zapojíte i děti, bude se bavit celá rodina. Společně pak už jen můžete pozorovat sýkorky, brhlíky, strakapoudy a další ptáky, kteří si na kouli zavěšené za oknem pochutnávají.

Na lojové koule budete potřebovat:

hovězí lůj (vepřové sádlo není vhodné, některým ptákům totiž nedělá dobře)

semena (slunečnice, řepka, mák, len, proso, obiloviny, kukuřice, travní semena…)

ořechy (drcené vlašské, lískové, arašídy, pistácie… všechny vždy ale jen nepražené a nesolené)

přidat můžete například i rozinky, ovesné vločky, sušený hmyz…

borovicové šišky (případně prázdné plechovky, květináče nebo skořápky kokosového ořechu)

provázek

Kde koupit lůj?

Hovězí lůj koupíte, stejně jako odřezky hovězího masa, v řeznictví. Chtějte ale vnitřní orgánový tuk, nikoliv tuk ze svalů. Pokud se nechcete zdržovat vyškvařením loje, můžete ho koupit už připravený, škvařený, často ho seženete i v hobby marketech a zverimexech.

Čím nahradit lůj?

Nemůžete-li použít hovězí lůj, nahraďte jej kokosovým tukem. Pro ptáky je bezpečný a současně prospěšný, přitom se vám s ním bude dobře pracovat.

Recept:

1. Syrový hovězí lůj nakrájejte na kostky a dejte do hrnce. Podlijte vodou a na mírném plameni vyškvařte. Přeceďte. Správně vyškvařený ztuhlý lůj má světle žlutou barvu jako třeba přepuštěné máslo.

2. Lůj nechte zchladnout, ale jen tak, aby byl ještě stále tekutý.

3. Mezitím si k otevřeným borovým šiškám připevněte provázek na zavěšení, použijte na to nejlépe tavnou pistoli.

Pokud nemáte k dispozici šišky, můžete lojem naplnit třeba prázdné plechovky, květináče nebo skořápku kokosového ořechu.

4. Do chladnoucího loje vmíchejte připravená semena, ořechy, případně další přísady. Nesmí už být ale horký.

5. Připravené šišky do něj ponořte, a když lůj začne tuhnout, šišky vyndejte a rukama do nich pečlivě hmotu vmačkejte tak, aby se všechny ingredience dostaly co nejhlouběji a vešlo se jich tam tak víc.

6. Obalené šišky pak položte nejlépe na pečicí papír a nechte úplně zatuhnout.