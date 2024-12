Medovina je středně alkoholický kvašený nápoj, vyrobený z medu a vody nebo ovocné šťávy. Možná vás to překvapí, ale tento nápoj, který byl oblíbený už ve středověku, si můžete vyrobit sami doma. Postup se příliš neliší od výroby domácího vína.

Jaký med a kvasinky na medovinu?

Med můžete využít jakýkoliv, ať už ten tmavý lesní, či třeba lipový, akátový, slunečnicový a další. Od barvy medu se odvíjí i výsledná barva medoviny. Vždy by mělo jít o med kvalitní, klidně však může být nakvašený. Použít můžete také víčka, která zbudou po odvíčkování pláství, spolu se zbytky medu. Další potřebné suroviny (kvasinky a živnou sůl pro ně) pořídíte na internetu, v prodejnách včelařských potřeb a v některých drogeriích či prodejnách zdravé výživy. Kvasinky můžete použít jakékoliv, nejlepší jsou ale ty přímo určené pro výrobu medoviny. Teď už stačí se rozhodnout, zda se pustíte do výroby teplou, či studenou cestou.

Výroba medoviny za tepla

Nejdříve si rozmyslete, kolik litrů medoviny chcete vyrobit, a podle toho si odvažte množství medu. Poměr hmotnosti medu a objemu vody musí být přibližně 1:2. Kdo má rád medovinu méně sladkou, použije medu o trochu méně a přidá vodu.

Ingredience (na cca 15 litrů medoviny):

5 kg medu

10 l vody

kvasinky

živná sůl pro kvasinky

Pomůcky:

plastová lahev o objemu 1,5 l

vata

plastový kbelík s víčkem

gumová hadička

plátýnko nebo sítko

demižony o obsahu 15 litrů

Jak připravit zákvas

V první řadě je třeba připravit si takzvaný zákvas. Na ten budete potřebovat medový roztok o teplotě cca 50 °C, který vznikne rozmícháním asi 4 lžic medu v trošce horké vody. Do 1,5litrové plastové lahve nalijte litr vody, přilijte částečně zchladlý medový roztok, lahev uzavřete a obsah protřepejte. Ihned přidejte kvasinky, špetku živné soli a obsah znovu důkladně protřepejte. Hrdlo láhve pak zacpěte vatou nebo jen přikryjte víčkem, ale neutahujte ho. Lahev se zákvasem uložte na 3–4 dny do místnosti, kde se teplota pohybuje mezi 25–28 °C. Správně rozkvašený zákvas je zkalený, při stěně nádoby se tvoří bublinky a po zamíchání pění.

Medový roztok

Nyní se pusťte do přípravy medového roztoku. Vodu ohřejte, přidejte med, míchejte, dokud se nerozpustí a roztok přiveďte k varu. Vařte na mírném plameni přibližně hodinu, průběžně sbírejte vznikající pěnu a zároveň průběžně doplňujte vyvařenou vodu. Poté nechte roztok vychladnout asi na teplotu 25 °C. Přidejte zákvas, dejte ale pozor, aby měl stejnou teplotu jako medový roztok. Kvasinky tak neutrpí teplotní šok a bude jich dost na řádné prokvašení roztoku. Pokud chcete medovinu ochutit, přidejte koření, jako je celá skořice, hřebíček, koriandr, badyán nebo zázvor. Oblíbená je také vanilka. Hořkost zase dodá chmel. Použít ale můžete i jiné bylinky. Typickou citrusovou vůni získáte přidáním 1 citronu či limetky pokrájených na kolečka na každých 10 litrů medového roztoku.

Kvašení medoviny

Nyní je čas na fázi prvního kvašení. Po přidání kvasinek někteří výrobci medovin doporučují roztok provzdušnit, aby se dostalo do tekutiny co nejvíce kyslíku. A to buď kýblovou metodou, tedy přeléváním z nádoby do nádoby, anebo ponořením klasického akvarijního vzduchovadla na cca 2 hodiny. Provzdušněný roztok přelijte do plastového kbelíku s víkem nebo do demižónu s kvasnou zátkou. Nádobu neplňte až po okraj, přibližně jednu pětinu nechte prázdnou. Přidejte živnou sůl (4,5 g na 15 litrů roztoku) a nádobu uzavřete. Vždy ale nechte prostor pro únik vznikajícího oxidu uhličitého. Nádobu umístěte na 3–6 týdnů na tmavém místě o teplotě okolo 25–28 °C a nechte probíhat proces kvašení.

Pokud už nepozorujete žádné bublinky, vyčkejte ještě několik dní a medovinu pomocí gumové hadičky stočte přes plátýnko nebo jemné sítko do demižonu. Dejte pozor, abyste nenasáli na dně usazené kvasinky. Demižon uzavřete kvasnou zátkou nebo třeba mikrotenovým pytlíkem a gumičkou tak, aby mohl odcházet vznikající plyn. Nyní demižon umístěte na přibližně 6 týdnů do temna a chladu. Teplota by se měla pohybovat mezi 10–15 °C. Po dokvašení medovinu opět stočte, dejte pozor na na dně usazené kvasinky. Pokud stále kvasí, nechte ji znovu několik týdnů pracovat a následně znovu stočte. Pokud je již dokvašená, naplňte demižon po okraj, pevně uzavřete a nechte medovinu zrát v temnu a chladu. Potřebná doba zrání se pohybuje od 6 měsíců až po několik let. Během zrání medovina získá svou typickou chuť a vůni a zároveň se vyčeří a kal se usadí na dně nádoby. Konzumovat ji ale můžete už během tohoto procesu. Je ale potřeba, aby byl demižon stále plný po okraj. Během zrání ho proto dolévejte bílým vínem nebo medovinou, kterou jste si nechali vedle v plastové lahvi. Zralou medovinu můžete stočit do lahví.

Recept na medovinu za studena

Výroba medoviny studenou cestou je sice delší proces, výsledný nápoj ale obsahuje více aromatických látek a má lepší chuť. Proces výroby probíhá stejně jako při výrobě za tepla, jen se med rozpouští ve vodě o teplotě kolem 30 °C a jsou použity chladnomilné kvasinky, díky kterým se docílí rozkvašení už při teplotách mezi 13–15 °C. Pokud ale nemáte s výrobou medoviny zkušenosti, raději se do výroby za studena nepouštějte.