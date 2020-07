Když je v létě hezké počasí, trávíme čas nejraději na zahradě. Ať už u domu nebo třeba na chatě či chalupě. A rádi tam i stolujeme. Není nad to vychutnat si dobré jídlo na čerstvém vzduchu. Jak ale víte, jíme i očima. Důležité jsou proto nejen chuť a vzhled servírovaných pokrmů, ale také to, jak je prostřený stůl. Není přitom vůbec podstatné, zda jde o „obyčejný“ nedělní oběd, letní party s kamarády, nebo třeba svatební hostinu.

Záleží jen na vás, jaký styl zvolíte. Podřídit byste ho ale měli nejen vašemu vkusu, ale i místu, kde budete prostírat, a samozřejmě také tomu, k jaké příležitosti. Svatební tabule by určitě měla vypadat honosněji než třeba stůl prostřený k večeři. Zapojte fantazii a kreativitu, ale nepřežeňte to! Méně někdy znamená více. Nezapomeňte na to, že nejdůležitější je, aby se u prostřeného stolu všichni cítili dobře. Při jeho úpravě proto vždy mějte na mysli důležitou zásadu a tou je jeden hlavní motiv. Bát se ale nemusíte pestrých barev, kterými léto hýří.

Co by však rozhodně nikdy nemělo na letní tabuli chybět, to jsou živé květy. Nebojte se je k výzdobě stolu použít v jakémkoliv množství. Využít k tomu můžete téměř jakékoliv prázdné sklenice a nádoby. Naaranžujte květiny třeba do obyčejných zavařovaček nebo prázdných lahví od vína, do kterých na dno nasypete hrst kamínků, které budou nejen vypadat zajímavě, ale zároveň zajistí, že vám vítr nebo rozveselení hosté „vázy“ nepřevrátí. Použít ale můžete třeba i prázdné plechovky, nevyužitou polévkovou mísu či porcelánové čajové konvičky. Zajímavě na stole budou vypadat i celé rostlinky v malých květináčcích.

Vybrali jsme pro vás více než padesát fotografií letně prostřených tabulí z celého světa. Prohlédněte si je ve fotogalerii v úvodu článku a načerpejte inspiraci.