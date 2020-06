Bezinkový sirup a limonádu zná kdekdo. O tom, že se dá ze silně aromatických žlutobílých květů černého bezu sladce vonících po černém rybízu připravit také med, už ale tolik lidí neví. Domácí med se totiž nejčastěji připravuje z květů pampelišek. Kdo ho ale už někdy vyráběl, ví, že nasbírat potřebný počet malých žlutých květů není tak úplně snadné. Ve městě je navíc téměř nemožné najít místo, které nebude znečištěné močí a fekáliemi. Na většině trávníků se totiž venčí psi. Za čistými pampeliškami se tak musíte vydat na výlet někam do přírody.

To velká květenství bezu složená ze stovek drobných kvítků se sbírají podstatně rychleji. Patří k nejdostupnějším bylinkám. Černý bez je totiž velmi rozšířený keř. Kvést začíná v červnu a kvete až do července, takže na sběr máte dost času.

Věděli jste, že... ...černý bez má mezi léčivými rostlinami výsadní postavení? Naši předci jeho zázračné účinky na naše zdraví hojně využívali. Lidové rčení dokonce říká: Před heřmánkem smekni, před bezem pak klekni. A ve farmacii se používá dodnes.

Nemějte obavy. Výroba bezového medu není složitá. Zvládne to úplně každý. Do prací včetně samotného sběru tak klidně můžete zapojit i děti, které to určitě bude bavit. Navíc jim vlastnoručně připravený med pak bude o to víc chutnat.

Recept na bezinkový med

Budete potřebovat:

30–40 květů černého bezu

3 citrony (chemicky neošetřené)

1,5 kila cukru krupice nebo krystal

0,75 litru vody

Postup:

1. Nasbírané květy zlehka vyklepejte, rychle je vyperte ve studené vodě a nakonec ještě důkladně oberte od broučků, kteří se mezi drobnými kvítky rádi schovávají. Nakonec odstřihněte dlouhé silné stonky.

2. Citrony dobře omyjte, rozpulte a půlky ještě rozkrájejte na čtvrtiny.

3. Očištěná květenství vložte do velkého hrnce, přidejte nakrájený citron a vše zalijte vodou.

4. Uveďte k varu, přiklopte pokličkou a nechte asi patnáct až dvacet minut probublávat.

5. Pak hrnec odstavte a obsah nechte asi čtyřiadvacet hodin louhovat.

6. Hotový výluh přeceďte přes plátýnko, čistou utěrku nebo jemný cedník.

Jestli máte rádi med voňavější, můžete při vaření přihodit vanilkový lusk. Když preferujete kyselejší chuť, přidejte do hotového medu šťávu z citronu.

7. Do získané šťávy přidejte cukr a vařte na mírném plameni, dokud obsah nezhoustne a nezačne se táhnout.

8. Ještě horký med plňte do čistých a suchých sklenic a ihned zavíčkujte. Skladujte v chladnu a temnu. Pokud takové místo nemáte k dispozici a chcete, aby vám vydržel při pokojové teplotě, budete ho ještě muset sterilizovat. Stačí asi dvacet minut při sto stupních Celsia.

Popíjíte rádi osvěžující domácí citronádu? V následujícím videu vám poradíme, jak vymačkat nejen citrony, ale všechny citrusy tak, abyste z ovoce dostali co nejvíce šťávy s co nejmenší námahou: