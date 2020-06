Poté ořechy nakrájejte na tenké plátky. Umístěte je do třílitrové lahve a přidejte koření: celou skořici, čtyři hřebíčky, tři kuličky jalovce a strouhanou kůru z poloviny citronu, který nebyl chemicky ošetřován.

Po jejich uplynutí přeceďte vzniklý výluh přes hustý cedník. Tmavou tekutinu vlijte zpět do lahve a v další nádobě si připravte sladký roztok – v půllitru vody svařte pět set gramů pískového cukru. Až roztok vychladne, promíchejte jej s výluhem a nechte stát na původním místě ještě další měsíc.

Poté likér stáhněte hadičkou do lahví, uzavřete je vyvařenou zátkou nebo šroubovým uzávěrem a nechte v chladu sklepa uležet minimálně do Vánoc, ještě lépe však do jara. Samozřejmě za předpokladu, že vám tak dlouho vydrží.