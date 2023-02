Máte skleník, ale úroda je nic moc? Právě teď s tím můžete něco udělat!

Pokud nevypěstujete tolik zeleniny, kolik byste si přáli, přestože máte skleník nebo fóliovník, možná jsou problémem různé plísně, houbová onemocnění či hmyzí škůdci, kteří se vám v něm usadili. Co s tím? Základem je prevence! Správnou péčí před zahájením vegetační sezóny se dokážete zbavit většiny problémů a pak můžete ve skleníku pěstovat různé druhy zeleniny až do pozdních podzimních měsíců.

Na přípravu skleníku si vyhraďte celý den. Pokud zde zimujete nějaké rostliny, vyberte si takový, kdy bude příjemné počasí, protože vše ze skleníku musí pryč. Kromě rostlin tedy i zahradnické náčiní a nářadí, květináče, tácky apod.

Začněte důkladným úklidem

Očistěte smetáčkem kostru skleníku, vymeťte nečistoty z každé škvírky, z rámů oken, z ventilace. Omeťte poličky a nakonec zameťte i podlahu. Zkontrolujte okapy na skleníku, vyberte z nich zbytky listí a další nečistoty, které se zde mohly usadit. Pokud je třeba okap opravit nebo vyměnit, udělejte to nyní.

Je třeba omýt skleněné tabule, čímž maximalizuje množství světla, které bude do skleníku dopadat, a prodloužíte tak vegetační sezonu rostlin. Jednotlivé skleněné tabule očistěte houbou a vodou s octem, případně prostředkem na okna, řasy a nánosy špíny vydrbejte kartáčkem, a to zevnitř i zvenčí. Pokud máte skleník z polykarbonátu, nepoužívejte na okna silné chemikálie, ale pouze k tomu určené prostředky.

Všechny omyvatelné povrchy omyjte dezinfekčním prostředkem, také květináče, pěstební nádoby, podnosy a zálivkové vaničky, vše ale důkladně opláchněte. Poslouží vám přípravky s obsahem chlóru nebo již zmíněná voda s octem, což je dobré řešení pro zahrádkáře, kteří nechtějí používat chemické prostředky. Nářadí, jako jsou nůžky a nože, zase omyjte 70procentním alkoholem, který je těkavý, takže po čase vyprchá, ale dostatečně účinný, aby zahubil mikroby.

Dezinfekce skleníku půjde snadno, pomůže sirná svíce

Mikroorganismy, plísně a spory plísní spolehlivě zničí i sirná svíce, což jsou vlastně smotky papíru namočeného v síře. Jak papír hoří, síra se uvolňuje do okolí a dezinfikuje. Svíci je třeba umístit do nehořlavé nádoby, zapálit a poté skleník co nejrychleji opustit, uzavřít dveře a utěsnit je. Dezinfekce probíhá asi 4 hodiny, poté je třeba prostory důkladně vyvětrat. Sirnou svíci seženete v zahradnických potřebách i hobbymarketech, stojí většinou do stokoruny.

Alternativou jsou dezinfekční dýmovnice

Pro ekologicky smýšlející je vhodnou alternativou česneková dýmovnice, která uvolňuje přírodní česnekový olej. Tato dýmovnice škůdce nezahubí, ale vyžene je ze všech koutů vašeho skleníku, poté je třeba je stejně zlikvidovat.

Jak připravit zeminu

Pak je čas pustit se do záhonů a vytrhat a odstranit z nich veškeré rostlinné zbytky. Jednak mohou obsahovat choroboplodné zárodky, jednak jsou ideálním útočištěm pro problematické škůdce, jako jsou mšice a roztoči.

Poté se podívejte na zeminu. Ruku na srdce, jak dlouho ji ve skleníku máte? V záhonu by měla být zhruba pět let, poté se začíná měnit její struktura, drobné hrudky se mění v prach, který už není schopen absorbovat vodu. Je proto třeba vyvézt půdu alespoň dvacet centimetrů do hloubky a navozit novou. Jestli zeminu ještě měnit nemusíte, je třeba ji důkladně prohnojit chlévskou mrvou nebo kvalitním kompostem, obojí dodá tolik potřebné živiny všem rostlinám.

Dezinfekce půdy ve skleníku: Použijte dusíkaté vápno

Než se pustíte do hnojení, je třeba zeminu dezinfikovat, k čemuž je nejlepší dusíkaté vápno, které do ní zároveň dodá potřebné látky: dusík a vápník. Vápno zničí v půdě drobné škůdce, jako jsou háďátka, bejlomorky, ale také vajíčka plžů, působí proti houbám a omezí též klíčení plevele.

Dusíkaté vápno seženete v zahradnických potřebách a hobbymarketech, má podobu granulek, které rozsypete do záhonu. Následně je třeba je hráběmi zahrnout do půdy a poté zalít vodou. Na metr čtvereční potřebujete 40 až 50 gramů vápna, což jsou asi dvě polévkové lžíce. Při reakci granulek s vodou vzniká plyn, který by neměl uniknout do vzduchu, takže po zalití zakryjte záhony plastovou fólií. Protože je třeba nechat záhony zakryté až měsíc, a teprve pak je možné začít sázet, je třeba s dezinfekcí začít co nejdříve. Pokud byste nové rostliny vysadili či vyseli dříve, mohlo by se stát, že je dusík poškodí.

Zkontrolujte větrání

Před výsadbou je čas i na případné úpravy skleníku. Pokud vaše rostliny trpí houbovitými chorobami, jednou z příčin může být nedostatečné větrání. V ideálním případě by každý skleník měl mít dva protilehlé větrací otvory nízko u země a dva střešní větrací otvory. V případě, že ve vašem skleníku nedochází ke správné cirkulaci vzduchu, máte nyní čas větrání upravit.