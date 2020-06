Jak připravit hravý třešňový likér

A proč je v názvu slovo hravý? Základ likéru je vždy stejný, ale dál jej můžete rozvíjet podle vlastní fantazie a chuti, prostě si hrát.

Co budete potřebovat?

2 l třešní (čím zralejší, tím lepší)

500 g cukru (může být méně)

1 l rumu

Recept

1. Třešně můžete, ale nemusíte odpeckovat. Výhodou tohoto likéru totiž je, že pokud se vám do této činnosti moc nechce, nemusíte ji dělat. Třešně lze použít i nevypeckované, ale pustí pak o něco méně šťávy. Možným řešením je propíchat něčím ostrým alespoň půlku třešní, případně třešně rozmačkat, pokud s nimi do budoucna nemáte v plánu zdobit dezerty.

Tip: Pokud máte v třešních červíky, nesnažte se je vybírat z každého plodu, měli byste s tím zbytečně moc práce. Jakmile ovoce naložíte do alkoholu, červi postupně vyplavou. Před závěrečným zcezením je snadno sesbíráte z povrchu hladiny.

2. Nasypte třešně do lahve, přidejte k nim cukr a přilijte rum. Kdo upřednostňuje vodku, může ji použít, někdo dokonce tyto dva alkoholy míchá půl na půl. Jestliže máte v oblibě jiný nápoj, vyzkoušejte ho.

3. Další úprava následovat může, ale nemusí. Budete-li chtít likér ještě dochutit, zvolte, co máte rádi. Zkuste třeba hřebíček, skořici a badyán. Hodí se také anýz, citronová kůra, rozinky, vanilkový lusk, nové koření a podobně.

4. Sklenici poté uzavřete a nechte odležet na světlém místě po dobu jednoho měsíce. Po jejím uplynutí likér přeceďte, stočte do lahví a uložte na chladném a temném místě.

Co dělat s třešněmi po přecezení? Použijte je na dezerty

Třešně, které vám zbudou, můžete zmrazit nebo dát do skleniček a uložit do ledničky (lze je ještě zalít alkoholem). Louhováním v alkoholu získají výbornou chuť a dají se použít při zdobení pohárů, pudinků, zákusků a podobných sladkých dobrot.

Nezapomínejte, že ovoce bylo naloženo v alkoholu, takže se snadno stane, že po zkonzumování většího množství plodů samotných pocítíte opojné účinky.

Ovocný likér ze všeho, co zahrada nabízí. Jak na to?

Nemáte-li třešně, použít se dá i podobné ovoce. Někdo má ale jiný problém: Jeho zahrada je mladá, stromy a keře malé, a tak zatím tolik neplodí. Různé druhy by byly, ale v malém množství. V tom případě použijte následující recept.

Nachystejte si dostatečně velkou lahev. Do ní budete postupně přidávat plody – tak, jak budou dozrávat – dokud ji nenaplníte. Jednotlivé vrstvy ovoce vždy posypte asi dvěma lžícemi cukru a zalijte alkoholem (na čtyřlitrovou sklenici se počítá zhruba půl litru alkoholu).

Smíchat lze vše, co zahrada nabídne, základ tvoří většinou jahody, maliny, třešně, višně, ostružiny, borůvky, rybízy a angrešt. Plnou sklenici uzavřete a nechte měsíc stát na teplém místě. Poté platí stejný postup jako u předchozího receptu: Likér přeceďte, stočte do lahví a uložte do chladu a temna.