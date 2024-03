Jak přesadit orchidej Phalaenopsis krok za krokem

Vítám vás u speciálního dílu, v němž se naučíte přesazovat Phalaenopsis. Vezměte orchidej, kterou se chystáte přesazovat, a tak, jak je, s květináčem a v substrátu, ji namočte do vlažné vodovodní vody. Nechte ji zhruba půl hodinky odpočívat a mezitím zde nastudujte další postup.

Substrát: raději vlastnoručně namíchaný

Správný výběr substrátu je pro další život rostliny rozhodující. Každý pěstitel si musí zvolit jeho složení podle druhu pěstovaných orchidejí a jejich nároků, podle svých zvyklostí (způsob a četnost zálivek) a podle podmínek, v nichž rostliny pěstuje (panelákový parapet, skleník, okno v domku s vysokou vlhkostí).



Tak tenhle Phalaenopsis už přesazení opravdu potřebuje

Příprava směsi, se kterou budeme pracovat, je velmi jednoduchá. Obsahuje jen dvě složky: mech (ideálně nastříhaný rašeliník, ale použít lze i jiný druh, třeba bělomech sivý) a piniovou kůru (doporučuji Substrát pro orchideje Floria), kterou lze koupit ve většině dobře zásobených obchodů. Míchat budeme v poměru přibližně dva díly kůry na jeden díl mechu.

Stříhání rašeliníku není nutné, má jen jediný praktický význam: s kratšími kousky se bude substrát lépe promíchávat a při usazování rostliny se vám dlouhá vlákna nebudou motat. I stříhaný rašeliník ale dokáže v substrátu ožít a na kořenech orchideje je pak dobře znát, jak jim to prospívá.



Abyste mohli pozorovat zelené výhony rašeliníku, musíte splnit tři podmínky: zálivku měkkou vodou, velmi mírné hnojení a průhledný květináč pro dobré světlo

A proč právě toto složení? Obě složky jsou snadno dostupné a jejich kombinace zaručuje ideální podmínky v okolí kořenů orchidejí. Substrát je vhodný především na parapety bytů, kde se v zimním období setkáváme se sušším vzduchem a celoročně vyšší teplotou, ale i do chladnějších podmínek s nižší vlhkostí, v nichž pak v chladné části roku stačí zalévat prostým porosením povrchu substrátu.

Ocení jej především pěstitelé, kteří jsou majiteli většího počtu orchidejí, takže na namáčení již obvykle nemají čas a také manipulace s tolika rostlinami je pro ně složitější. Pak je namístě zálivka konvičkou – a pro tento postup je naše směs ideální. Mech se chová jako houba, zálivkovou vodu nasaje a postupně rozvede po celém květináči.

Příznivcům zalévání namáčením lze doporučit především čistě kůrový substrát, u něhož klasická zálivka konvičkou obvykle nestačí: voda proschlou kůrou jen rychle proletí. Směs s vyšším podílem mechu by se při namočení příliš nasála a substrát by pak neúměrně dlouho vysychal.



Květináč namočte až po okraj. Kořeny pěkně změknou a substrát se uvolní

Ze stejného důvodu je tato směs nevhodná i do prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí (skleníky, pokojové vitríny). Tam lze použít samotný rašeliník jako vystýlku do košíčků s kořeny vandovitých orchidejí nebo pro zlepšení vlhkosti v okolí kořenů orchidejí vyvázaných na kůře. Do květináčů pak čistě kůrový substrát.

Pro kvalitní směs vyberte složky o stejné velikosti

Použít ale můžete také jakoukoli směs dle vlastního výběru: kupovaných substrátů je poměrně velký výběr, kvalita ale nebývá vždy optimální. Doporučit lze třeba substrát firmy Lukscheiter. (Ten ale běžně v obchodě nedostanete; koupit se dá přes internet nebo na specializovaných výstavách či burzách.) Sázet můžete i do čisté kůry: koupené či vlastnoručně sbírané.

Co je nejdůležitější vlastností kvalitní směsi? Všechny složky substrátu by měly mít přibližně stejnou velikost. Proč? Představte si substrát se dvěma složkami různých velikostí: jemná rašelina a kůra – to je poměrně častá kombinace u kupovaných směsí pro orchideje.

Po usazení a opakovaném zalití rostliny se jemnější složka substrátu (rašelina) začne pomalu, ale jistě vyplavovat dolů a po čase vytvoří na dně květináče neprodyšnou vrstvu, jež zanese i provzdušňovací otvory. A tak zatímco vrchní část substrátu, kde zůstanou jen větší kusy, bude stále vysychat, dno květináče se stane nebezpečnou bažinou.



Příprava substrátu: dva díly kůry, jeden díl rašeliníku

V kombinaci mech – kůra zůstanou všechny složky pevně „sedět“ na svém místě a substrát stále bude dokonale vzdušný. Častější výměny substrátu kvůli zahnívání mechu se bát nemusíte, dva až tři roky určitě vydrží. A podaří-li se vám jej v květináči udržet při životě, bude přesazování nutné spíše kvůli velkému objemu kořenů orchideje.

Chvála rašeliníku

Živý rašeliník (Sphagnum) je prostě jedinečný: látky, které obsahuje, dokáží v substrátu vytvořit tak mimořádně příznivé klima, že by v něm zakořenila snad i plaňka z plotu. Máte-li možnost, určitě jej pro sázení orchidejí využijte. Jak je to s jeho sběrem? Rašeliník sám o sobě nepatří mezi ohrožené rody.

Často se ale vyskytuje na chráněných územích, kde je jeho sběr (stejně jako všech ostatních rostlin a živočichů) zakázán. Najdete-li rašeliník v běžném lese, odnést si jej můžete. Vždy je ale třeba s nalezištěm zacházet citlivě a sbírat jen v takovém množství, aby život rostliny nebyl ohrožen a mechové polštáře se dokázaly samy obnovit.

Jak se zbavit hmyzu

Máte nasbíráno: a co dál? Společně s rašeliníkem jste si určitě přinesli i spoustu lesních potvůrek, které byste u orchidejí jistě nechtěli. Mech můžete propláchnout silným roztokem peroxidu vodíku – to je ale poměrně drastický chemický postup, při němž zahyne nejen nevítaný hmyz, ale i rašeliník samotný.



Vše připraveno: drcené černé uhlí, nůžky, polystyren, květináče i hotový substrát

I neživý rašeliník má v substrátu svůj význam (v kupovaných směsích ostatně jiný nenajdete), ale vlastnosti živého mechu jsou nesrovnatelně lepší. Zkuste tedy mech zbavit hmyzu šetrněji. Sušení či zmrazení broučky zlikviduje a vitální rašeliník po zalití znovu ožije. Živý hmyz v něm ale už nenajdete.

Ideální je provádět sběr v předstihu, v podzimním období. Na jaře, kdy se chystáme přesazovat, totiž ještě rašeliník není dostatečně rozrostlý. A přes zimu se nám určitě podaří zbavit mech hmyzích návštěvníků. Stačí jej jen ponechat v mrazivých dnech venku.

Drenáž? Nad polystyren není

Racionální důvod nemám, ale nejsem příznivcem míchání přírodních a nepřírodních materiálů v substrátu. Po letech odmítání a různých pokusů musím připustit jedinou výjimku: polystyren. Nalámaný na dno květináče totiž dokáže jedinečnou věc – substrát v tomto případě rovnoměrně prosychá svrchu i odspodu.



Polystyren nalámejte na větší kousky a důkladně jimi pokryjte dno květináče

Vyzkoušela jsem všechno možné: od usazení orchideje zcela bez drenáže (protože drenážní vrstva ubere cenné místo v květináči a obvykle je pak nutné zvolit větší velikost) přes drénování hrubšími kusy materiálů (velké kusy kůry, bukvice, keramzit) až po provrtávání děr do boků květináčů. Ráda jsem se pak sklonila nad zkušeností starých praktiků: nad polystyren prostě není.

Květináče, nůžky a začínáme!

Rostlina je již dostatečně namočená, substrát je hotov, polystyren připraven, zbývá jen nachystat si průhledné květináče několika velikostí (ta vhodná se předem těžko odhaduje), nůžky na ostříhání kořenů, práškovou dezinfekci na čerstvé rány. A můžete začít.



Květináč promačkejte, aby se uvolnily i kořeny, přilepené k jeho stěnám, pak orchidej šetrně vyjměte z květináče a vytřeste z kořenů všechen starý substrát. Kořeny opláchněte



Zkontrolujte kořeny, všechny špatné (měkké, duté, suché, shnilé) ostříhejte alespoň s centimetrem zdravé tkáně



Zdravé kořeny. Rány po řezu vždy zasypte černým uhlím



Připravenou drenážní vrstvu pokryjte vrstvou substrátu, na ni pak pomalu začněte stáčet kořeny rostliny



Substrát opatrně vsypte mezi kořeny, jemným natřásáním a šetrným stlačením rostliny upevněte



A je hotovo!

V případě, že přesazený Phalaenopsis nemá žádné čerstvé rány, můžete důkladně osprchovat obě strany listů, prolít substrát, omýt květináč a orchidej umístit na vybrané místo. Nezapomeňte zkontrolovat srdíčko rostliny! Přebytečnou vodu odsajte papírovým kapesníčkem. Jestliže jste stříhali špatné kořeny, alespoň tři dny ponechte rostlinu bez zálivky, aby se čerstvé řezy zatáhly a zaschly.

Čtyři rady na závěr

Jsou- li čerstvé řezy po odstranění špatných kořenů příliš rozsáhlé, zatřete je práškovým černým uhlím a nechte rostlinu s volným kořeny přes noc v teple oschnout. Sázejte ji až následující den.

Přesazené a zalité rostliny držte vždy v teple, a to i v případě, že se jedná o orchideje, které obvykle pěstujete v chladných podmínkách. I nepatrné poranění, jež ani nezpozorujete, se při nízkých teplotách a po zalití může stát spouštěčem hnilobného procesu.

Alespoň měsíc po přesazení orchidej nehnojte. Čistá měkká voda a kvalitní substrát nejlépe pomohou kořenům oslabeným po přesazení dostat se zpět do formy. Kupované substráty navíc bývají obohaceny o živiny, takže hnojit je vhodné až po jejich vyplavení.

Rostlinu po přesazení pečlivě pozorujte. Po úspěšném přesazení a v dobrých podmínkách orchidej obvykle viditelně pookřeje. Zhruba po měsíci se objeví nové, zelené kořenové špičky, přirůstají nové listy či květní stvoly. Pokud se vám zdá, že rostlina chřadne, nerozpakujte se, vyjměte ji z květináče a znovu zkontrolujte kořeny. Obvykle zjistíte, že poškození kořenů bylo příliš velké a rozvíjí se hniloba. Pak nezbude, než postup znovu zopakovat: špatné kořeny ostříhat, vydezinfikovat, orchidej znovu zasadit a zvolit mírně sušší režim. Při včasném zásahu se i takto poznamenaná rostlina brzy vzpamatuje.

