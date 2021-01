Taky jste si na dovolené kolikrát položili otázku, jak to v tom hotelu dělají, že jsou jejich povlečení i ručníky tak krásně bílé? Člověk si v nich připadá jinak, luxusněji. Určitě mají často nové sady, pomysleli jste si. Kdyby však hotel kupoval pro každého klienta nové ložní sady, asi by zkrachoval. V každé hotelové prádelně tak znají skvělé triky, jak prádlo uchovat bílé, a vyzkoušet je můžete i vy.

Správné praní je základ

Protože povlečení i ručníky přichází do kontaktu s pokožkou, je třeba je vyprat ještě před prvním použitím. První praní pomáhá ustálit bavlněná vlákna a látka vydrží déle pěkná. Myslete také na to, že froté i bavlna jsou hodně savé materiály a tedy pojmou velké množství vody. Proto společně s ručníky či ložním povlečením nedávejte do pračky další prádlo. Pračka by byla přetížená a mohli byste přístroj rozbít. Kromě toho by se prádlo nevypralo, protože se nebude moci v bubnu volně pohybovat. Prací prostředek se navíc nedostane tam, kam má, a nebude optimálně působit.

Nikdy, ale opravdu nikdy neperte bílé prádlo s dalšími barvami. To je první krok, jak se vyhnout zašednutí prádla nebo dokonce jeho obarvení.

Čím větší teplota, tím lépe

Také teplota praní je důležitá. U bílého prádla obecně platí, že čím vyšší, tím lepší, protože se z ručníků i povlečení lépe odplaví nečistoty. U povlečení je třeba dodržovat předepsanou teplotu, bílé ručníky si pak klidně můžete dovolit vyprat i na 90 stupňů.

Výběr pracího prostředku nepodceňujte. Mohlo by se zdát, že čím víc chemie, enzymů a rozjasňovačů bude prášek obsahovat, tím lépe. Dobře ale poslouží i ekologické prací prostředky. Vyzkoušejte několik značek, abyste zjistili, co nejlépe funguje s vaší pračkou a tvrdostí vody.

Pracího prostředku nedávejte příliš, protože pak bude prádlo při praní hodně pěnit, což paradoxně snižuje účinnost pracího cyklu. Zachycený prací prostředek v látce navíc může způsobit alergie a další kožní obtíže.

Zapomeňte na aviváž

Mohlo by se zdát, že ručníky i povlečení jsou měkké díky aviváži, ta ale zejména u ručníků je spíš na škodu. Na prádle totiž zanechává povlak, který snižuje jejich savost a způsobuje zašednutí.

Místo aviváže sáhněte po vinném octu. Tvrdost ručníků totiž způsobuje vodní kámen, který se utvoří na jednotlivých vláknech. Toho se ale zbavíte nejen snadno, ale i ekologicky, když ručníky před praním namočíte do octové vody nebo ocet nalijete přímo do přihrádky místo aviváže. Nemusíte se bát, po usušení ocet z prádla vyvane.

Sušení nepodceňujte

Měkké ručníky získáte sušením v sušičce, kdy pohyb prádla v přístroji vytvoří vzduchové bublinky mezi vlákny a tkanina je pak vzdušná a hebká. Sušičku ale doma každý nemá. Pokud to tedy jen trochu jde, sušte ručníky i ložní prádlo venku, lehký větřík bude mít stejný efekt jako sušička. Rozhodně byste neměli ručníky sušit na topení, protože tím naopak ztvrdnou.

Zkuste to ekologicky

Jako přírodní bělidlo skvěle funguje citron a citronovou šťávu můžete bez obav použít i na zašedlé prádlo. Stačí vymačkat několik citronů, šťávu smíchat s teplou vodou a do směsi na několik hodin namočit prádlo. Pak jej vymáchejte a ještě vyperte klasickou cestou. Místo citronu můžete vyzkoušet i kypřicí prášek.

Bílou barvu dokáže ochránit jedlá soda. Stačí při každém pracím cyklu nasypat lžíci tohoto kouzelného prášku přímo do bubnu pračky. Také si můžete doma namíchat vlastní prací prášek, který bude jedlou sodu obsahovat. Ostatně na jedlé sodě jsou často založené i komerčně prodávané ekologické prací prostředky.

Také sluníčko je skvělý pomocník – prádlo nejen rychle usuší, ale také vybělí, což věděly už naše babičky a prádlo při sušení ještě kropily, aby bělicí sílu slunce využily na maximum.