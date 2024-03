Zjistili jste při pohledu na zdi, že váš byt už nutně potřebuje nový nátěr? Neshánějte kontakt na malíře a pusťte se do toho sami. Poradíme vám, jak vymalovat, aby to bylo dokonalé. Stačí se jen řídit ověřenými radami profesionálů.

1. Zajistěte si potřebný materiál a pomůcky

Než se do samotného malování pustíte, ujistěte se, že doma máte opravdu vše, co budete potřebovat. A to nejen na malování, ale i na přípravu na něj. Neobejdete se samozřejmě bez barvy, nádoby na její míchání, alespoň dvou válečků různých šířek, vaničky s mřížkou na nasávání barvy do válečku a jeho otření od přebytečné barvy a také bez teleskopické tyče nebo štaflí. Potřebovat budete i několik druhů štětců (plochý štětec, zárohák, malý štěteček…).

Na co byste ale určitě neměli zapomenout, to je dostatečné množství ochranné pásky a malířské fólie. Na opravu případných děr, prasklin a nerovností budete potřebovat sádru, stěrku nebo tmel a také špachtli. Koupit byste měli také i penetrační nátěr, který je nutný, ať už malujete nové povrchy, stěny se staršími nátěry nebo povrchy po opravách, tmelení či oškrábané stěny.

2. Do malování se pusťte ve vhodný čas

Abyste vybrali správný odstín nebo se vyhnuli případným šmouhám a nedomalovaným místům, vyberte si pro malování nejlépe slunečný den. Při umělém osvětlení totiž může dojít ke zkreslenému vnímání barev a také můžete snadno přehlédnout některé chyby a nedostatky.

Během teplého slunečného dne bude navíc barva rychle a dobře schnout. Pokud chcete malovat v zimním období, zajistěte si kvalitní osvětlení a nezapomeňte také na časté větrání a zajištění cirkulace vzduchu, například pomocí ventilátoru. Vlhkost, která při malování vzniká, musíte dostat ven.

Rozhodli jste se pro změnu, ale nevíte, která barva je do vaší ložnice či kuchyně ta pravá? Pár tipů od odbornice na psychologii barev najdete ZDE.

3. Nepodceňte přípravu, ušetříte si práci

Pouze nezkušený malíř považuje přikrývání za zbytečnost. Pokud nemáte možnost místnosti zcela vyklidit, odsuňte těžší kusy nábytku od stěn do středu místnosti a přikryjte je důkladně nejlépe malířskou fólií. Tu seženete v každém hobby marketu, prodejně barev i větší drogerii. Nezapomeňte přikrýt i celou podlahu, případně okna. Ušetříte si spoustu námahy a času s následným pracným čištěním, moderní barvy totiž mají vysokou přilnavost k podkladu.

Například omyvatelné barvy se po zaschnutí obtížně odstraňují i z hladkých povrchů, jako jsou okenní skla. Páskou nezapomeňte oblepit všechny otvory a výčnělky na stěnách, jako jsou rámy dveří a oken, parapety, podlahové lišty, zásuvky a vypínače.

4. Připravte stěny na malbu

Odstranění původní malby není nutné v případě, že původní výmalba je jen ve slabé vrstvě. V takovém případě můžete tento krok vynechat. Stěny jen dobře očistěte od prachu a pavučin, zjistěte, kde jsou nerovnosti, díry po hřebíkách či praskliny, pokud je třeba, zatmelte je a vyrovnejte povrch. Před malováním nechte opravená místa dobře vyschnout. Pokud na některém místě byla plíseň, za mokra ji odstraňte a místo ošetřete fungicidním přípravkem.

Trendy v bydlení v roce 2018: Inspirujte se v naší velké galerii

V případě, že se stará barva začala odlupovat a dělat bubliny, nebo pokud byla původní barva tmavší než ta, kterou jste si nově zvolili, budete muset vzít špachtli do ruky. Tmavá barva by se totiž špatně překrývala a mohlo by se snadno stát, že by prosvítala i přes několikanásobné přemalování. Před samotným škrábáním vždy celou stěnu dobře navlhčete a ke škrábání použijte malířskou špachtli.

Plísně v bytě ohrožují vaše zdraví. Informace o tom, jak zjistit, že je doma máte a tipy, jak je odstranit, najdete ZDE.

5. Nezapomeňte na penetraci

Stěny natřete zpevňovacím penetračním přípravkem. Ten zpevní podklad, zabrání tvorbě vlasových trhlinek na finální povrchové úpravě a zvýší přilnavost dalších vrstev nátěru. Úkolem penetračního nátěru je také vyrovnat nasákavost podkladu, aby se zabránilo vzniku skvrn, například na místech, která se opravovala sádrou. Profesionálové do penetrace přidávají i přiměřené množství barvy, kterou se následně bude malovat. Díky tomuto triku je výsledný efekt ještě lepší.

6. Pusťte se do malování

Malovat začněte vždy od stropu. Ten si rozdělte na několik částí a ty postupně vyplňujte. Až budete mít strop hotový, namalujte štětcem rohy, rozhraní ploch a okraje, například kolem vypínačů. Pak se můžete pustit do malování stěn. Vždy postupujte od okna směrem dovnitř do místnosti, abyste ve světle viděli, jestli je barva rovnoměrně nanesena a zda se jednotlivé pruhy překrývají. Pracovat musíte tak rychle, aby byla nová malba v místech spojení ještě mokrá.

Obvykle se aplikují dvě vrstvy barvy, někdy jsou potřeba tři. Záleží na druhu barvy, barevnosti a tak dále. První nátěr se míchá řidší na zpevnění podkladu a druhý hustější, aby měl vyšší krycí schopnost. Nakonec nechte nátěr důkladně uschnout. Pak odstraňte pásky, opravte štětečkem drobné nedodělky a užívejte si ten úžasný pocit čerstvě vymalovaného bytu.