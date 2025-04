Příležitostí, kdy svátečně prostíráme tabuli, není během celého roku příliš. Byla by proto škoda nevyužít velikonoční svátky. Na stole by neměl chybět velikonoční beránek se stužkou kolem krku a mandlemi posetý velikonoční mazanec. Kromě nich ale můžete třeba tentokrát ještě ozdobit každý talíř látkovým ubrouskem, nápaditě poskládaným do tvaru zajíčka. Originální velikonoční dekorace vám nezabere příliš času, můžete si být ale jisti, že vykouzlí úsměv ve tváři všech členů rodiny.

Co budete potřebovat:

látkové ubrousky čtvercového tvaru ve velikosti přibližně 40 x 40 centimetrů

natvrdo uvařená vajíčka

provázek, stužku nebo třeba gumičky do vlasů

dle libosti něco k dozdobení: nějakou rostlinku, pírko, permanentní fix atd.

Postup:

Ubrousek si rozložte na rovnou plochu rubovou stranou směrem nahoru tak, aby vám jeden cíp směřoval přímo kolmo dolů.

Teď ho přeložte v polovině tak, že horní cíp položíte na ten dolní. Vznikne vám trojúhelník. Překlad dobře uhlaďte rukou.

Oba cípy směřující dolů teď přehněte ve vzdálenosti asi dvou centimetrů od vrcholu směrem nahoru a postupujte s přehýbáním, dokud nebudete mít z ubrousku jen úzký pruh.

Dobře ho přidržujte a dejte pozor, aby se vám zase nerozvinul. Ohněte ho a doprostřed vložte natvrdo uvařené vajíčko.

Provázkem, stužkou nebo gumičkou teď ubrousek těsně nad vajíčkem stáhněte opatrně tak, aby v něm pevně drželo.

Pokud chcete, můžete vajíčko ozdobit: permanentním popisovačem na něm nakreslete nějaký obličej, za provázek či mašličku dejte nějakou rostlinu apod.

Není to vůbec tak těžké, jak to možná vypadá z popisu. Až si to vyzkoušíte a budete mít hotového prvního ušáčka, půjde vám to jako po másle.