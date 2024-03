Oblíbené pokojové kaly prodělaly po ústupu z výsluní znovuzrození. Bílá pokojová kala (Zantedeschia aethiopica) se pěstuje pro zimní řezané květy, v létě prodělává vegetační klid končící během srpna, kdy se vysazuje do skleníků či zimních zahrad.

Její blízké příbuzné, jimiž jsou Zantedeschia albomaculata kvetoucí bíle, Zantedeschia elliotiana se žlutými květy a fialově růžová Zantedeschia rehmanii, poskytly základ pro vyšlechtění mnoha barevných hybridů zahradních kal kvetoucích v létě.



Jedna z rodičů dnešních pestrobarevných kal – Zantedeschia rehmanii

Menší a nápadnější

Zahradní kaly dorůstají oproti téměř metrové pokojové kale jen do výšky od čtyřiceti do šedesáti centimetrů. Upoutají přepestrou paletou barev od bílé přes růžovou a mnoho odstínů žluté a oranžové až k rudým a tak fialovým kalám, že se jejich květy zdají téměř černé.

Navíc má většina hybridů i mramorované listy, takže jsou ozdobné i v době, kdy právě nekvetou. Všechny kříženci zmíněných kal prodělávají vegetační klid od pozdního podzimu do předjaří v ploché zaschlé hlíze.

Odrůdy kaly zahradní (Zantedeschia) barevné odrůdy barva květů doba květu výška rostliny 'Amarone' červená, žlutý jícen červen až září 50 cm 'Amazone' fialově červená červen až srpen 50 cm 'Annekee' fialová s krémovou červen až srpen 60 cm 'Ascari' purpurová, světlý lem, tmavý jícen červen až konec srpna 50 cm 'Black Magic' sytá, krémově žlutá červen až srpen 50 cm 'Black Eyed Beauty' žlutá s purpurovým jícnem červenec, srpen 50 cm 'Black Star' černofialová červenec, srpen 50 cm 'Cameo' smetanová, tmavě růžový jícen červen až srpen 60 cm 'Captain Corona' bílá s tmavým jícnem červen až srpen 60 cm 'Captain Chelsea' žlutá, květ uvnitř tmavý s lemem červen až srpen 60 cm 'Captain Miller' sytě žlutá červen až září 60 cm 'Captain Palermo' fialová červen až září 60 cm 'Captain Reno' šarlatově fialová, krémové skvrny červen až srpen 60 cm 'Captain Rivera' červená s bílým mramorováním červen až srpen 60 cm 'Captain Rodin' růžová s tmavě růžovým jícnem červen až srpen 60 cm 'Captain Romance' sytě růžová se světlejší kresbou červen až srpen 60 cm 'Captain Rosete' růžovobílá červen až srpen do 60 cm 'Captain Safari' ohnivě oranžově červená červen až září 60 cm 'Captain Tendens' smetanově žlutá červen až srpen 50 cm 'Captain Volante' smetanová červen, červenec 60 cm 'Corona' světle krémová červen až srpen 60 cm 'Dominique' červeně oranžová červen až září 60 cm 'Firelights' ohnivě žlutá s rudým jícnem červen až září 50 cm 'Mango' sytě oranžová s červeným jícnem červen, červenec 50 cm 'Naomi' tmavě purpurová červen až srpen 60 cm 'Neon Amour' fialově červená červen, červenec 50 cm 'Picasso' bílá s fialovým jícnem červen, červenec 50 cm 'Pink Persuation' červenorůžová červen, červenec 40 cm 'Pretty Woman' sytě červená, červený toulec červenec až srpen 50 cm 'Purple Haze' červená, světlý lem červenec až září 50 cm 'Red Cobs' tmavě červená červen, červenec 60 cm 'Red Sox' světle červená červen, červenec 60 cm 'Renoir' nachová, světlejší skvrnky červen až srpen 50 cm 'Rehmanii' sytě růžově červená červen až září 50 cm 'Schwarzwalder' černě fialová červen až srpen 50 cm 'Solfatare' žlutá červen až srpen 60 cm

Kaly vypěstujete snadno

Hlízy kal se dnes už dají koupit v zahradnických centrech i v internetových obchodech. Jejich sortiment je opravdu rozsáhlý, ceny se dají srovnat s cenami jiřin nebo gladiolů. Kupte si více barev, kombinace tmavých a světlých odstínů je velmi efektní.

Přečtěte si v diskuzním fóru, jak kaly pěstují naši čtenáři.

Od výsadby do vykvetení potřebuje hlíza asi devadesát dní, je ale možné rostliny přirychlit výsadbou do květináče během března. Probudíte je pravidelnou zálivkou a teplotami nad patnáct stupňů.



To, co na kalách obdivujeme, je jen obal květenství, jímž je toulec uprostřed kalichu

V době výsadby na venkovní záhon by neměly být výkyvy teplot půdy příliš rozdílné, to zahradní kaly špatně snáší. Z toho vyplývá termín vysazování až po polovině května. Narašené rostliny vysazujte, když budou mít výšku od tří do pěti centimetrů, vyšší se špatně přizpůsobují přesazení.

Hlízy sázejte podle velikosti sedm až deset centimetrů hluboko (větší hlízy hlouběji, menší mělčeji). Odborníci doporučují výsadbu do hnízd, to znamená čtyři až šest hlíz do jednoho důlku. Dohromady můžete dát i různé barvy a kaly s různou dobou kvetení, záhon bude pestřejší.

Letní péče o kaly je minimální

Ještě na jedno malé opatření při výsadbě narašených kal nezapomeňte: pokud je záhon na celodenně osluněném místě, zastiňte pro první dny rostliny, aby se listy nespálily a nezpomalil se tak jejich růst.

Během vegetace můžete kaly občas přihnojit plným minerálním hnojivem a dopřát jim pravidelnou zálivku. Nikoliv přemokření, půda by měla být přiměřeně vlhká a nepřesychat. Střídání sucha a mokra kalám vůbec neprospívá.

Rostliny snesou plné výsluní, pokud mají zastíněný kořenový systém, dobře prospívají i v slabším polostínu. Máte-li zasazené hlízy malé, nebuďte zklamáni z toho, že málo kvetou: čím starší (více jak tříletá) rostlina a větší hlíza, tím více má oček, z nichž vyrazí více květů.



Ani prudký liják pevným květům kal neublíží – po oschnutí špinavé kapky zmizí jako mávnutím kouzelného proutku

Kaly v nádobách? Žádný problém!

Do pěkné terakotové nádoby s dobrou drenáží lze vysadit několik různobarevných hlíz, a ozdobit tak kalami terasu nebo vstupní prostor domu. Při pěstování v mísách a květináčích půda rychleji vysychá, musíte proto přizpůsobit zálivku požadavkům rostlin.

Pozor dejte i na to, aby nádoba nebyla z jižní strany příliš vystavena slunci, přehřátí poškozuje kořeny a výkyvy teplot v půdě mezi dnem a nocí jsou pak příliš velké. Postavte mísu s kalami buď do polostínu, nebo ji z jižní strany zastiňte.

Pěstování kal na vyvýšených záhonech nepřinese mnoho radosti; rostliny jsou neduživé a velmi málo kvetou. Na vině je zřejmě přehřívání a vysychání půdy, poškozující jemné kořeny hlíz. Opatrně i při okopávce na záhonech. Kaly sice koření hluboko, ale hlízy narůstají za pomoci podpovrchových kořenů.

Nástup podzimu znamená pro kaly klid

Většina barevných kal kvete od června do srpna, některé až do září. Jakmile teploty klesnou trvale pod patnáct stupňů, ukončují rostliny vegetaci – listy začínají žloutnout a zasychat. Do poloviny října je nejvhodnější doba hlízy vyjmout ze země a uskladnit na zimu.



V podmračených dnech je ohnivá kala malým slunkem na záhonu

Při teplém počasí do konce září mívají kaly ještě listy poměrně zelené, proto jim je při vyjmutí ze země zkraťte asi na deset centimetrů a nechte zaschnout. Sklizené, proschlé hlízy uskladněte podobně jako hlíznaté begonie – do téměř suché rašeliny při teplotách od pěti do deseti stupňů.

V této době můžete velké hlízy použít k namnožení kal – odlomte přiměřenou část s viditelnými očky a nechte ji zaschnout (ránu lze zasypat dřevěným uhlím).

AbecedaZahrady.cz radí: Květní stvoly vytrhněte

Zapamatujte si, co vašim kalám při řezu květů prospěje: stonky s květy opatrně z trsu vytrhávejte, budou delší a na rostlině nezůstanou jejich zbytky, které by mohly zahnívat.

Starší, bohatě kvetoucí kaly vám poskytnout dostatek řezaných a hlavně trvanlivých květů do vázy. Při běžné péči (výměna vody ve váze) vydrží květy dva týdny, s přidáním výživy pro řezané květiny ještě déle.



Nejtmavší barvou mezi kalami se chlubí odrůda 'Schwarzwald '– vyzrálý květ přechází do černě fialového odstínu

Trápení téměř žádné

Zahradní kaly škůdci netrpí. Z chorob se občas objeví mokrá hniloba na hlízách. Je-li napadení v malém rozsahu, lze povrchovou část očistit, zasypat dřevěným uhlím a nechat zaschnout. Pak pravidelně kontrolovat, jak se hlíze daří. Pokud by byla napadená hodně, je lepší ji zlikvidovat.

Sortiment kal se každoročně doplňuje o další barevné krásky, zkuste tedy na zahradě něco nového a nenáročného, co vás potěší už v příštím létě.