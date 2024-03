Snadné předpěstování sazenic zajistí jiffy

Jiffy jsou zakořeňovače vyrobené ze slisované rašeliny, čedičového nebo jiného vlákna. Zpočátku našly uplatnění jen u velkopěstitelů, ale nyní se velmi často objevují i u drobných zahrádkářů. Obchody je nabízejí v různých velikostech a balení, takže si vyberete přesně podle svých požadavků.

Jedná se o velmi vhodnou pomůcku určenou nejen k předpěstování, ale také k zakořenění řízkovaných částí rostlin. Výborně se hodí například pro řízky pelargonií, jež v nich i bez použití růstových stimulátorů velice dobře rostou.

Výhody jiffů

skladnost v porovnání s klasickými substráty;

při růstu se nerozvíjí plíseň krčků rostlinek (nazývaná padání klíčních rostlin);

kratší doba nutná k zakořenění rostlin;



Při nákupu vám jiffy, připomínající tablety, nezaberou moc místa; foto: Vladimír Fiala, fima-brno

při přesazování již vzrostlých semenáčků nedochází k poškození kořenů;

relativně nízká cena;

osvědčené řešení, zaručující dobrou klíčivost i náročných druhů rostlin;

velmi snadné použití.



Mohou vypadat přímo jako květináče (vybírat lze z různých velikostí)

Co všechno k předpěstování pomocí jiffů potřebujete?

Nejprve si v obchodě, ať už internetovém nebo kamenném, samozřejmě vyberte samotné jiffy. Ty posléze umístíte volně do větší nádoby či nějaké misky, případně do klasického černého polyethylenového sadbovače, máte-li jej.

Ten se dá koupit i s otvory určenými přímo pro rašelinové tablety, což je jeden z několika typů jiffů. Buďte při výběru pozorní, protože i velikost zmíněných rašelinových tablet je různá.



Jiffy se umístí do polyethylenového sadbovače, ale nemáte-li ho, bez obav je naskládejte do jiné nádoby

Vynikajícím doplňkem pro zrychlení růstu rostlinek je plastový miniskleníček. Vyrábí se ve čtyřech provedeních: z bílého polyethylenu s nízkou nebo vysokou stříškou a větracími otvory nebo z tvrdého plastu s vytápěním nebo bez něj.

Vytápění nebudete potřebovat, pokud chcete předpěstovávat nenáročné rostliny. Těm bude stačit, když umístíte celou sestavu na okno, kam svítí slunce. Získáte tak vytápění přírodního rázu.

Jiffy už mám, ale co s nimi potom?

Pokud jste si tablety jiffů přinesli domů, rozbalte je z fólie, v níž se prodávají. Vzhledem k tomu, že materiál tablet neobsahuje na rozdíl od kupovaných substrátů žádné škůdce, sterilizovat je nemusíte.

Na zhruba pět minut je ponořte do vlažné, předem odstáté vody. Jiffy poté umístěte do připravené nádoby, v níž po celou dobu budou. Jakmile vlivem vodní koupele nabobtnají, můžete do nich nasít osivo nebo vložit připravené řízkované rostliny.



Z původních tablet se nasáknutou vodou stanou menší válečky

Když pěstujete rostliny v miniskleníčku, věnujte velkou pozornost jeho pravidelnému odvětrávání. To provádějte jednou denně, abyste zamezili přehřívání vegetace a aby se ve skleníčku nemnožily spory plísní. Tam, kde na něj přímo svítí sluníčko, je teplotu nutné častěji kontrolovat a dolévat vodu, protože dochází k jejímu intenzivnímu odpařování.



Malé sazeničky prospívají při správné péči bez problémů

Které rostliny lze předpěstovat pomocí jiffů?

zeleninu (brukvovité, plodová zelenina, bylinky);

zahradní květiny;

balkonové rostliny (pelargonie – včetně řízků, petunie a podobně);

vodní rostliny;

pokojové rostliny (palmy, bramboříky, fialky a další).



Pro začátek si kupte jiffů jen několik a vyzkoušejte, jak vám budou vyhovovat