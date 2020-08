Tymián obecný je nízký keřík s drobnými tmavě zelenými lístky, který zkrášlí nejenom okenní parapet, ale i záhon. Nemusíte ho tedy skrývat někde v užitkové zahradě, ale pěstujte ho tak, abyste ho měli hned po ruce, ostudu rozhodně neudělá. Dopřejte mu suchou, písčito-hlinitou zeminu, v níž mu nebude hrozit nadbytek živin a přemokření – v případě pěstování v nádobě nezapomeňte proto na dostatečnou drenážní vrstvu.

Výsev semen: Na co si dát pozor?

Tymián můžete koupit už jako sazeničku nebo si ho můžete vysít ze semen či namnožit. Semena vysejte během března či dubna do sadbovače, a až povyrostou, přesaďte je samostatně do květináčků, kde budou moci dobře zakořenit. Teprve poté je vysaďte na finální stanoviště. Vysévat lze tuto bylinku i do volné půdy, v tom případě ale počkejte na duben či květen, aby měla semínka již vyhřátou zem. Nezatlačujte je příliš do země, protože potřebují světlo a bez něj by nevyklíčila. Až jednotlivé sazeničky povyrostou, vyberte pro následné pěstování nejsilnější exempláře.

Množení: na podzim nebo z jara

Tymián lze namnožit také řízky z postranních výhonů, pořízených na přelomu jara a léta, které umístíte do sadbovače či malých květináčů a na podzim pak přesadíte do záhonu. Další variantou je rozsazení již vzrostlých starších rostlin během jara.

Jak stříhat tymián

Tymián může mít buď mírně stoupavý růst až do výšky dvaceti centimetrů, nebo roste při zemi – záleží na odrůdě, to samé platí pro barvu drobounkých květů, která se pohybuje od bílé a růžové přes modrou až k fialové. Protože se bylinka rozroste až do plochy kolem třiceti centimetrů, vysazujte rostliny minimálně dvacet centimetrů od sebe. Při pěstování v nádobě upřednostněte širší, nepříliš hluboké květináče. Nezapomeňte rostliny každý rok po odkvětu hlouběji seříznout zhruba o dvě třetiny celkové výšky rostliny (ideální je spojit to se sklizní), abyste podpořili její kompaktní růst. Tymián je vytrvalá bylina, proto i v našich podmínkách přečká zimu, dobré je však chránit ho před mrazem, například přikrývkou ze smrkových větví.

Kdy sklízet? Klidně po celý rok

Tymián kvete od května do července. Nejvhodnější je sbírat jej těsně před rozkvětem, v tu dobu obsahuje maximum aromatických látek. Kvetoucí natě stříhejte za suchého počasí, ideálně během poledne a sušte v tenké vrstvě na stinném, vzdušném místě. Pro kuchyňské využití jej však můžete sbírat během celého roku – i v zimě, protože jeho lístky zůstávají zelené.

Tymián v kuchyni a jeho léčivé účinky

Asi nejznámější je tymián jako součást provensálského koření, uplatní se při přípravě polévek, omáček, těstovin, marinád či dresinků, dodá svěží chuť masu. Coby léčivka podporuje trávení, působí antisepticky. Čaj z něj se doporučuje při nadýmání i průjmu. Stejně tak je vhodný při nachlazení, rýmě, kašli i chřipce, při onemocnění horních cest dýchacích či zánětu ústní dutiny. Vyzkoušet můžete též tymiánové koupele a inhalace.