Jak pěstovat skalník: Který vybrat a kam

Věříte, že by bylo možné osázet zahradu jen skalníky a přitom by nevypadala jednotvárně? Málokteré okrasné keře jsou tak mnohotvárné a upotřebitelné v různých podmínkách jako právě skalníky.

Všudybyl domácí

Z více jak padesáti druhů skalníků, příslušníků čeledi růžovitých (Rosaceae), pochází část z Číny, část z Himaláje, jiné druhy mají svůj původ v severní Africe, některé v Evropě. U nás jsou domácí tři druhy skalníků, volně v přírodě se nejčastěji vyskytuje skalník obecný (Cotoneaster integerrimus).

Poznejte další okrasné keře s barevnými plody

Z původních druhů bylo vyšlechtěno mnoho kultivarů rozmanitého vzrůstu, velikosti i barvy plodů, takže skalníky jsou vhodné jak pro parkové úpravy, tak i pro velké či malé zahrady u rodinných domů.

Skalníky Výška Olistění Růst Olistění Růst Výška Pro živé ploty Cotoneaster dielsianus opadavý rozkladitý do 2 m C. d. 'var. elegans' opadavý široce rozkladitý 1,5 až 2 m C. d. 'var. major' opadavý hustý, plazivý 1,5 až 2 m Cotoneaster divaricatus opadavý vzdušný, vystoupavý do 2 m Cotoneaster franchetii opadavý široce rozkladitý 3 až 4 m Cotoneaster lacteus stálezelený vzdušný, široký 3 až 4 m Cotoneaster simonsii opadavý vzdušný, vystoupavý do 2 m Cotoneaster turbinatus stálezelený vystoupavý 3 až 4 m Půdokryvné a skalkové Cotoneaster adpressus opadavý poléhavý 0,25 až 0,50 m Cotoneaster dammeri stálezelený poléhavý 0,25 až 0,50 m C. d. 'Coral Beauty' stálezelený poléhavý 0,25 až 0,50 m C. d. 'Eichholz' stálezelený polštářovitý 0,25 až 0,50 m C. d. 'Major' stálezelený plazivý 0,25 až 0,50 m Cotoneaster × Hessei opadavý poléhavě plazivý 0,25 až 0,50 m Cotoneaster horizontalis opadavý vodorovně poléhavý 0,25 až 0,50 m C. h. 'Robusta' opadavý poléhavý, kompaktní do 1,5 m Cotoneaster microphyllus stálezelený poléhavý 0,25 až 0,50 m C. m. 'Cochleatus' stálezelený plazivý 0,25 až 0,50 m C. m. 'f. thymophyllus' stálezelený vystoupavý 0,25 až 0,50 m Cotoneaster niger opadavý širší, hustý 1,5 až 2 m Cotoneaster praecox opadavý širší plazivý 0,50 až 1 m Cotoneaster salicifolius stálezelený plazivý 0,25 až 0,50 m C. s. 'Gnova' stálezelený hustý, plazivý 0,25 až 0,50 m Soliterní a do skupin Cotoneaster glabratus stálezelený široce vystoupavý 3 až 4 m Cotoneaster glaucophyllus stálezelený vzdušný, vystoupavý 3 až 4 m Cotoneaster integerrimus opadavý vystoupavý 0,50 až 1 metr Cotoneaster multiflorus opadavý široce rozkladitý do 4 m Cotoneaster salicifolius 'Klampen' stálezelený polokulovitý, hustý 1,5 až 2 m

Chcete živý plot? Máte ho mít!

Pro volně rostoucí živý plot se dá použít vzdušný, široce rostoucí skalník rozkladitý (C. divaricatus) či skalník ostrolistý (C. acutifolius) dorůstající výšky přes tři metry. Nic ovšem nebrání tomu, abyste z něj vypěstovali živý plot stříhaný – skalníky velice dobře snáší i hluboký řez a spolehlivě obráží i ze starého dřeva.



Skalník obecný

Po sestřihu či řezu se pěkně zahustí a starší živý plot je prakticky neprůchodný. Druhů vhodných pro výsadbu je pochopitelně mnohem více, nechte si proto odborníky poradit, jaký bude pro vás ten pravý.

Kde sedm let tráva neroste

Tam, kde se v polostínu nedaří trávníku, mohou jeho úlohu převzít skalníky. Často se vysazuje skalník rozprostřený (C. horizontalis), který – jak napovídá názvosloví – má vodorovně rostlé větve.



Skalník rozprostřený

Dokáže vytvořit roční přírůstky přes metr dlouhé, je spolehlivě půdokryvný. Jen je poněkud bujnější a rád po čase přerůstá, ovšem jako pravý skalník se nechá řezem usměrnit do požadovaného tvaru a výšky.

Dalším nenáročným půdokryvným skalníkem je skalník Dammerův ‘Radicans’ (C. dammeri var. radicans) s výškou do patnácti centimetrů. Je stálezelený, nenáročný, dobře přirůstá a lze ho pěstovat i na opoře jako vystoupavý keř. Další kultivar skalníku Dammerova ‘Coral Beauty‘ je vysoký přes půl metru a ‘Skogholm’ je ještě o metr vyšší.

Skupinky pro větší zahrady

V sousedství borovic, dřišťálů a bříz se pěkně vyjímá rozložitý, až třímetrový a do šířky rostoucí skalník mnohokvětý (C. multiflorus) nebo už jmenovaný skalník rozkladitý. Náš domácí skalník obecný se hodí do zahrad přírodního rázu.

V neposlední řadě stojí za pozornost skalník vrbolistý (C. salicifolia) – vzpřímený keř s mírně převislými větvemi a podlouhlými listy. Skalník puchýřnatý (C. bullatus) je vzdušný, vyšší keř, oblíbený hnízdícími ptáky. Je také silně medonosný.



Skalník vrbolistý

Bez skalníků nemůže skalka být

Nízké keříky skalníků doplní vaši skalku o lesklou zeleň listů, drobné narůžovělé jarní kvítky a okrasné malvičky svítivé barvy na podzim. Vhodným mezi kameny bude skalník přitisklý (C. adpressus) s výškou málo nad dvacet pět centimetrů.



Do stran se rozroste na dva metry, dá se ale řezem udržet v potřebných mezích. O něco rozložitější je skalník drobnolistý (C. microphyllus), stálezelený a úhledný keřík.

Elegantní v nádobách

Terasy a schodiště jsou místa, kam můžete umístit nádoby se zajímavými rostlinami. I pro tento typ výsadby se najdou vhodné skalníky, ať už bude nádoba jakéhokoli tvaru. Nebojte se například do větších nádob zkombinovat plazivý skalník s dřevinou na kmínku.

V druzích vhodných pro skalku nejdete i kultivary hodící se do nádob, vrbolistý skalník má také kultivary téměř plazivé. Skalník jménem ‘John Waterer’ (Cotoneaster x Watereri) je přímo elegánem pro vaši terasu.



Stačí jeden keřík, další exempláře si hravě namnožíte

Barevný podzim se skalníky

Skalníky bohatě kvetou drobnými bělavými až narůžovělými kvítky, plodem keřů je obvykle červená malvička v různých odstínech této barvy.

Jsou ale odrůdy, které se na podzim ozdobí lesklými, černými malvičkami – patří sem skalník ostrolistý (C. acutifolius), lesklý (C. lucidus) a černý (C. niger). Zářivě oranžové plody má skalník Franchetův (C. franchetii), vzdušný, poměrně rozložitý keř.

Nenáročné nároky

Skalníky jsou keře přizpůsobivé a bez zvláštních požadavků. Všechny skupiny (opadavé, poloopadavé i stálezelené) spolehlivě rostou na slunci, snášejí polostín (a s ním spojené sucho), nevadí jim ani vápenaté půdy.

Vysazovat se dají celoročně, prodávané skalníky jsou v pěstebních nádobách, z nichž je lze rovnou vysazovat na stanoviště. Dobrá zálivka po výsadbě jim prospěje, na přihnojování si příliš nepotrpí. Stálezelené skalníky jsou poněkud choulostivější v tuhých zimách, ochrání je kryt z chvojí.



Na jaře jsou tyto rostliny doslova obaleny světe zbarvenými kvítky

Poléhavé a plazivé druhy si můžete po čase sami namnožit – větvičky na zemi ochotně koření a po odstřižení pokračují v růstu. Dobře se množí i řízkováním, po odběru letorostů po polovině června. Některé druhy se dobře množí i semenem (s. vodorovný), u některých druhů je třeba semena stratifikovat (skalník mnohokvětý – C. multiflorus).

Trpěliví obyvatelé

Skalníky jsou dlouhověké keře, proto je dobré je občas „omladit“: jak ty plazivé a pnoucí, tak vysoké a polovystoupavé. Budete-li chtít skalník pěstovat v nějakém přísnějším tvaru, nic tomu nebrání – častým sestřihem se docílí kompaktnějších rostlin vhodných třeba pro pěstování v nádobách.





Pro pěstitele bonsají mají skalníky několik předností:

rychle rostou

dobře se tvarují

jsou nenáročné

Vhodné jsou pro bonsajisty začátečníky, lecjakou chybu způsobenou nezkušenou rukou lze na skalnících opravit bez následků na celkovém výsledku.