Jak pěstovat šater neboli nevěstin závoj

Jako jemné krajkoví

Šater (Gypsophila L.) je jemná, něžně působící trvalka se záplavou drobounkých jednoduchých či plných kvítků. V bílém zbarvení vypadá jako utkaná z jemného krajkoví, díky čemuž si vysloužila lidový název nevěstin závoj.

Je známá jako doplněk květinových vazeb vytvořených z čerstvě řezaných i sušených květin, přitom se jedná i o velmi efektní a k tomu nenáročnou rostlinu. Bohaté uplatnění najde také v okrasné zahradě, s úspěchem se dá pěstovat i v nádobě jako balkónovka.



Předností šateru je dlouhodobé kvetení

Období kvetení je poměrně dlouhé, vždy dva až tři měsíce, podle druhu od května až do října. Ovšem čím déle trvá, tím více zůstává na rostlině uschlých kvítků a semeníků, jež jí na kráse moc nepřidají.

Protože se jedná o spoustu drobných kvítků, je prakticky nemožné zvládat je odstraňovat tak, aby celkový dojem nekazily.



Odkvetlá květenství pravidelně odstřihávejte

Do zahrady nebo interiéru

Než se pustíte do pěstování šateru, rozhodněte se, zda si ho více užijete jako živou okrasu nebo v sušené podobě, kterou si ozdobíte interiér. Podle toho vybírejte vhodné odrůdy. Ty se liší nejen barvou květů, ale i výškou a košatostí rostlin.

Nízké jsou vhodné jako solitéry nebo do popředí záhonů či do skalek. Odrůdy převislé a plazivé s řídkým větvením jsou opět vhodné do skalek a zídek, ale nehodí se pro použití ve vazbách.



Jemná rostlinka se vyjímá v nádobách z kamene či betonu

Rozhodnete-li se pro pěstování výlučně k řezu, měli byste najít pro šater takové místo, kde nebude ořezaná rostlina kazit estetický vzhled plně rozkvetlé letní zahrady.

Přeci jen se u vyšších a starších exemplářů jedná o nepřehlédnutelnou plochu o rozloze kolem metru čtverečního, na které po rostlině zbude do příštího léta jen nepěkné strniště.

Pěstované druhy a odrůdy šateru Druh/odrůda Vzhled Využití Výška šater latnatý (Gypsophila paniculata) košatý, stejná šířka jako výška, bohatě olistěný šedozelenými lístky, květ jednoduchý, bílý okrasná, vhodná k řezu i sušení 60–100 cm odrůda 'Bristol Fairy' velké plné bílé květy zvlášť vhodná k řezu 100 cm odrůda 'Fairy Perfect' velké plné bílé květy okrasná, vhodná k řezu 90–100 cm odrůda 'Flamingo' plné růžové květy okrasná, vhodná k řezu 100 cm odrůda 'Rosenschleier' polokulovitý, až 1 m široký keř, bohatě kvetoucí, plné růžové květy okrasná, vhodná k řezu 40 cm šater himalájský (G. cerastioides) poduškovitý, řídce větvený, větší bílé, růžově žilkované květy okrasná, do skalek 4–7 cm šater plazivý (G. repens) plazivý, převislý, řídce větvený, bílý květ okrasná do skalek, suchých zídek 10–15 cm odrůda 'Letchworth Rose' sytě růžový květ okrasná do skalek, suchých zídek, zvýšených záhonů 10–15 cm odrůda 'Rosa Schönheit' trsovitý, bohatě kvetoucí, růžový květ okrasná, do skalek, suchých zídek, zvýšených záhonů 20 cm šater zední (G. muralis) letnička, poléhavý, jednoduše i bohatě větvený, tvoří soukvětí drobných růžových kvítků okrasná, do vlhčích míst zahrady 3–25 cm

Kde bude šateru nejlépe

Na plně osluněném, závětrném místě s dostatkem volného prostoru okolo, aby se mohl rozrůstat.

V dobře propustné hlinitopísčité až kamenité zahradní půdě se zásaditější reakcí.

Podle druhu se liší nároky na vlhkost. Zatímco šater latnatý a svazčitý potřebují vlhčí půdu a za suchého léta zalévat, nižší druhy, hodící se pro skalky a zídky, dají přednost půdě sušší.

Šater pěstovaný v nádobě potřebuje pravidelnou zálivku, nepohrdne ani jemným rosením.



Sušená růžová květenství se barevně doplňují s těmi bílými

V zimě škodí přílišné přemokření půdy všem druhům. To samé platí i pro šater pěstovaný v nádobě a přezimující v chladné místnosti či skleníku. Zálivku musíte během zimování značně omezit, ale zase nesmí dojít k uschnutí rostliny.

Pěstování ze semínek

Pokud se chcete pustit do pěstování, zvlášť jde-li vám o rostliny k sušení, počítejte s trochu zdlouhavějším procesem. Bude to chtít trpělivost a ideálně i nějakou zkušenost s pěstováním rostlin ze semínek.

Výsev semen se provádí v březnu až červnu buď doma do výsevných truhlíčků, nebo do pařeniště s doporučenou teplotou okolo patnácti stupňů.

Vzrostlé sazeničky se na stanoviště vysazují v červnu a červenci. Při pěstování na záhonu se vysazují na spon čtyřicet krát čtyřicet centimetrů, ale můžete volit i větší vzdálenost (s ohledem na rozrůstání starších rostlin).

Do skalek, zídek a nádob se vysazují vždy po jednom kusu. Je třeba nechat dostatek prostoru, kam se může rostlinka rozrůstat.



Sazenička postupně zkošatí

Jak usušit nevěstě závoj

Větvičky odstřihněte dříve, než se květy zcela rozvinou, jinak vám jich značná část při sušení opadá. Pro sušení šateru se doporučuje způsob ve vzpřímené poloze ve váze s malým množstvím vody, tak mezi jedním až třemi centimetry.

Šater vodu pomalu vypije a nespotřebovaná se vypaří. Díky zpomalenému zasychání si květy udrží původnější tvar.

Kam si pro šater zajít

Od počátku léta bývá nevěstin závoj v sortimentu květinářství a zahradnictví. Vzrostlá rostlinka stoji mezi čtyřiceti až padesáti korunami. Jako semena má v nabídce šater latnatý například firma Semo v ceně třináct korun za sáček.



Foto: www.semo.cz

A kde dát od šateru ruce pryč

Šater latnatý ani šater svazčitý si rozhodně nezkoušejte pořizovat ve volné přírodě. Oba patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny a jsou chráněny zákonem v kategorii silně ohrožených druhů.