Ibišků, které se přirozeně vyskytují v přírodě tropických a subtropických oblastí skoro po celém světě, je až tři sta druhů. Těch domestikovaných je jen pár.

Ibišek čínský je v Česku nejčastější

Do interiéru se hodí ibišek čínský, který se zde prodává nejčastěji. Zdobí ho obvykle sytě červené květy, ať už jednoduché nebo plné, s rovnými, zvlněnými nebo stříhanými okvětními lístky. Existují ale i další vyšlechtěné varianty s květy v barvě žluté, bílé, oranžové nebo třeba růžové. Pořídit si ale můžete i ibišek dřípený. Ten dokonce snáší dobře i suché prostředí panelákových bytů a navíc pro tvorbu květů nevyžaduje období vegetačního klidu v chladném prostředí a s omezenou zálivkou.

Protože většinu domácností ale zdobí první zmiňovaná odrůda, zaměříme se dnes na její specifické potřeby. Pokud je totiž budete respektovat, odmění se vám rostlina bohatým vzrůstem, sytě zelenými velkými listy a především záplavou květů. Při špatné péči ale nebude kvést, může mít svěšené listy, nebo jí dokonce začnou žloutnout a opadávat.

Dopřejte mu světlo, správnou teplotu a stálé stanoviště

Ibišek je teplomilný keř, svědčí mu proto dostatek přímého světla. V opačném případě bude mít jen tenké a řídce olistěné větvičky, které se budou vytahovat za světlem, a květů se nikdy nedočkáte. Umístěte ho proto na okenní parapet, v případě vzrostlejší rostliny ve větším květináči pak na podstavec nebo květinový stolek, který ale nesmí být od okna příliš vzdálen. Aby rostlina dlouhodobě kvetla a květy a poupata si také udržela, potřebuje každý den několik hodin přímého slunečního záření.

Nejvhodnější je okno orientované na jih nebo západ, dařit se mu může ale i na východní straně. Pozor ale na přímé sluneční paprsky, hlavně ve slunných dnech a přes poledne, aby nedošlo k popálení listů. Během mrazivých dnů zase pozor, aby vám ibišek od okna nenamrznul. Problémy v zimě může způsobit i studený průvan od otevřeného okna. Neméně důležitá je i správná teplota, ta by se ideálně měla pohybovat v rozmezí 20–25 °C. V případě zazimování pak mezi 12 až 14 °C.

Počítejte tak s tím, že ibišek čínský vyžaduje stálé stanoviště. Je hodně citlivý na jakoukoliv změnu a časté přesouvání mu nesvědčí. Na každé přemístění reaguje po svém, začne opadávat.

Zvolte vhodný květináč

I tahle relativně nepodstatná věc totiž může ovlivnit stav rostliny a její kvetení. V příliš velkém květníku začne ibišek časem živořit. Pokud tedy ibišek přesazujete, sáhněte vždy po nádobě větší v průměru jen o jeden centimetr. Pokud použijete větší, hrozí, že rostlina všechnu svoji sílu vloží do tvorby většího kořenového balu a navíc, že substrát nestačí vysychat, a kořeny tak začnou hnít a odumírat. Zeminu použijte lehčí, dobře propustnou, s dostatkem živin. Květináč by měl být nejlépe hliněný či keramický bez jakékoliv glazury.

Zálivku mu přihřejte

Citlivý je ibišek také na zálivku, která by měla být rovnoměrná. Na přelití i nedostatek vody rostlina reaguje svěšením listů. Zatímco po půstu se většinou vzpamatuje, v případě přelití listy bohužel obvykle opadají. Při dlouhodobějším přemokření navíc mohou být kořeny rostliny napadeny hnilobou. Stav substrátu proto kontrolujte pravidelně hmatem. Nejlepší je zalévat ibišek v průměru jednou za tři dny, a to do misky. Záleží ale samozřejmě na ročním období, okolní teplotě a vzdušné vlhkosti. Vodu, která v misce zůstane i půl hodiny po zalití, vylijte. Na zálivku nikdy nepoužívejte čerstvě natočenou studenou vodou. To je obzvlášť důležité ve studenějších měsících. Voda by ideálně měla mít teplotu kolem 30 °C a měla by být odstátá.

Hnojivo pro ibišky: Které ano a které ne?

Ibišek je také poměrně náročný na živiny, proto mu na jaře a v létě přidejte jednou týdně do zálivky vhodné hnojivo. Nedostatek živin se projeví blednutím listů. Nejvhodnější je speciální hnojivo pro ibišky, použít ale můžete klidně jakékoliv komplexní plné hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny. Vyvarovat byste se měli hnojivům pro balkónové květiny, která by mohla ibišku uškodit. Pozornost věnujte hlavně obsahu fosforu, jehož vysoké množství může způsobit, že ibišku naroste mnoho jemných lístků, ale žádné květy.

Jak na jarní řez a množení

Protože je ibišek keř, svědčí mu pravidelný řez. Tvar mu můžete upravovat i během roku tak, že občas zaštípnete příliš dlouhé výhony. Jednou za rok, nejlépe koncem února, proveďte radikální hluboký řez. Rostlinu se nebojte seřezat až na polovinu výšky. Odvděčí se vám mladými výhony a bohatým větvením.

Seřezané výhonky navíc můžete zkusit nechat zakořenit. Úspěch ale není zaručen. Dřevnatou větvičku zbavte všech lístků, nechte jen dva vrcholové. Řízek „namočte“ do růstového stimulátoru a zapíchněte do květináče s vlhkým substrátem s obsahem písku, přikryjte ho zavařovací sklenicí nebo okolo něj zapíchejte špejle a přes ně přetáhněte igelitový sáček a umístěte ho na světlé stanoviště. Za tři až čtyři týdny by větvička měla pustit kořeny.