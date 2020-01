Jak pěstovat muškáty ze semínek, aby se krásně rozrostly

Pokud si každý rok kupujete nové sazeničky v supermarketech, zazimováváte své původní rostliny nebo je případně množíte řízkováním, může se snadno stát, že jste pak v létě zklamaní. Vaše truhlíky nevypadají tak, jak byste si představovali. Muškáty se příliš nerozrostou, mají málo listů a především květů, trpí různými chorobami. Letos to ale můžete změnit. Vypěstujte si své vlastní pelargonie ze semínek. Je to sice trochu náročnější, ale výsledek stojí rozhodně za to. Seženete je v prodejnách pro zahrádkáře nebo na internetu. A to jak pelargonii převislou, která je vhodná především do závěsných nádob, tak pelargonii vzpřímenou, ideální do truhlíků. Jak vytvořit z převislých pelargonií vodopád květů

Výběr semen nepodceňujte Nejsou semínka jako semínka. Pokud už se rozhodnete muškáty si doma vypěstovat, pořiďte si kvalitní osivo. Raději zapomeňte na kdovíjak stará semínka od přátel nebo ta sehnaná na inzerát a kupte si osivo ve specializovaných prodejnách. Je speciálně upravené a producenti garantují, že vám vzejde nejméně 80 až 90 procent semínek. Ta sice nebývají levná, ale když pak dodržíte správný postup výsevu a následné péče, úspěch je zaručen. Narostou vám zdravé, bohatě olistěné a hojně kvetoucí sazenice.

Kdy je ten správný čas Ideální dobou pro výsev je leden až únor. Záleží na tom, jak světlé stanoviště vzešlým rostlinkám můžete poskytnout. Při dobrých světelných podmínkách, správném hnojení a teplotě kolem 20 °C vykvétají už v květnu. Světlé stanoviště je ale pro sazeničky opravdu důležité. Když pro ně takové vhodné místo nemáte, počkejte se setím raději až do února. Pokvetou vám sice později, ale o to déle.

Semínka nechte předklíčit I když můžete semínka zasít rovnou do substrátu, je lepší je nechat nejdřív naklíčit v misce na vlhkém filtračním papíru, přikryté porofólií. Začnou klíčit za 3–7 dní. Vzešlé semenáčky opatrně pinzetou přeneste do připraveného substrátu. Uložte je mělce vzešlými prvními děložními lístky nad povrch.

Zvolte správný substrát Pro výsev použijte nejlépe koupený pěstební substrát s nízkým obsahem živin a přísadou rašeliny. Nemějte obavy, v prvním období si rostlinky vystačí se zásobou živin uložených v semínku. Důležité ale je dobře substrát připravit, aby neobsahoval zárodky plísní a hub. To uděláte tak, že ho před použitím důkladně propaříte, např. v plátěném pytlíku v troubě nebo sterilizačním hrnci při teplotě asi 90 °C po dobu 20 min. A nezapomeňte také vydezinfikovat nádoby, které pro výsev chcete použít. Na to vám stačí třeba obyčejné Savo.

Zvolte vhodné stanoviště Nejvhodnější denní teplota po celou dobu pěstování by se měla pohybovat kolem 20 °C. Noční může být o trochu nižší. Důležité je, aby sazeničky pelargonií byly po celou dobu na světlém místě, co nejblíže u okna. Dejte si ale pozor, aby byly v dostatečně vzdálenosti od skla, stačí asi tak 8–10 centimetrů. Jinak by během mrazů mohly namrznout a ostré polední sluníčko by je zase mohlo spálit. Dalším problémem může být i sálající ústřední topení.

Mladé rostlinky přesaďte Asi po 2 měsících, když už mají rostlinky několik zelených lístků, je přesaďte do květináčů s průměrem asi 11 centimetrů. Tentokrát už použijte substrát bohatší na živiny, ty své už sazeničky spotřebovaly. N ejvhodnější je přímo ten určený pro pěstování muškátů. I ten raději propařte a květináče vydezinfikujte. Za pár týdnů už budete mít košaté keříky s prvními kvítky. Do třetice pak muškáty přesadíte ještě jednou, a to už do truhlíků. Počkejte s tím ale až po "ledových mužích".