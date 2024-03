Měsíčnice zdobí, léčí i chutná. Jak ji pěstovat?

Mesíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) roste často planě na zastíněných a vlhkých místech, třeba na okrajích lesů. Má ráda chladno, propustnou půdu zásobenou humusem, žádá si velkou vzdušnou vlhkost. Je možné ji pěstovat i v zahradách na místech, kam svítí pravidelně slunce, pak ale potřebuje hojnou zálivku. Za tu se odmění většími a bohatými květy.

Vykvétá od května do července, květy jsou fialové až (zřídka) bílé. Její vůně je doslova omamná, k opylení přitahuje noční motýly. Plody jsou elipsovité, protáhlé šešulky, které když seschnou, získají stříbrný odstín, připomínají stříbrnou minci, což jí dalo jméno v lidových názvoslovích. Naši předci ji zvali Jidášovými penízky či čertovými penízky. V podzimní krajině si jich nejde nevšimnout, skoro až září stříbrným svitem, vyniknou proto v podzimních vazbách květin.

Pozor, je chráněná

S měsíčnicí je třeba být opatrný, protože je považována za ohrožený druh, což znamená, že v blízké budoucnosti čelí vysokému riziku vyhynutí. Její sběr v přírodě je tak zakázaný. V přírodě ji proto nechte být a jen ji obdivujte, pokud si chcete užít její krásy i léčivých účinků, kterých nemá málo, vypěstujte si ji na zahrádce.

Pěstuje se snadno, protože na podmínky je nenáročná. Pokud výsev semen provedete do dubna, dočkáte se květů ještě v tomtéž roce. Když to ale nestihnete, musíte si počkat až do příštího roku. Pro okrasu lze pěstovat i příbuzný druh – měsíčnici roční (Lunaria annua).

Měsíčnice jako lék i jedlá rostlina

Květy z vypěstovaných rostlin můžete bez obav využít v kuchyni. Konzumovat i na okrasu se hodí mladá květenství nebo jednotlivé květy. Její tajemný vzhled ji doslova předurčil k lidovému léčitelství, protože lidé měsíčnici považovali za rostlinu čarodějnou, s tajemnými účinky. Ve skutečnosti za jejími schopnostmi stojí její složení – rostlina obsahuje malé množství alkaloidů, četné aminokyseliny, silici, olej a další látky. Pro léčebné účely se sbírají především lusky se semeny nebo i listy.

Bylinkáři používají drogu ve směsích k léčbě nepříjemných pocitů bušení srdce, zrychleného či nepravidelného tepu i nepravidelného srdečního rytmu. Pomůže při vysokém krevním tlaku i při léčbě epilepsie, kdy se používá jako antiepileptikum. Uleví od bolestí hlavy psychogenního charakteru a lze využít k doléčení hlavy po otřesu mozku. Vliv má i na léčbu křečových žil a nekvalitních cév. Je také silně močopudná. Sílu měsíčnice lze využít ve formě nálevu z listů nebo lusků, balzámu a tinktury. Při oběhových potížích je možné nasadit i koupele.